Eduardo Duhalde aseguró que Sergio Massa fue vacunado contra el coronavirus

El expresidente Eduardo Duhalde volvió a refirirse al momento de su vacunación, y sostuvo que ésta fue motivada por el cargo público que tuvo. Por otro lado, el exmandatario confirmó también la inoculación del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien meses atrás fue interpelado por una legisladora en plena sesión por esta cuestión.

Cerca de Massa desmintieron, en diálogo con LA NACION, que el titular de la Cámara de Diputados se hubiera vacunado.

Al ser consultado acerca de su inoculación, Duhalde volvió a explicar, en diálogo con LN+, que en diciembre del año pasado lo contactaron desde el Gobierno para ofrecerle la vacuna, tal como, según precisó, se la ofrecieron a otros exmandatarios, como Cristina Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá.

Según señaló Duhalde, lo que se buscaba era difundir la vacunación de los exmandatarios para promocionar el proceso de inoculación, tal como se hizo en Estados Unidos en aquel entonces, donde según remarcó, el movimiento de los “antivacunas” era “muy fuerte”

Acá Duhalde por un lado intenta justificar su vacunación VIP, al igual que su mujer (y nada dice que sus hijad también se vacunaron), sino que además dice que @SergioMassa se vacunó... pic.twitter.com/ilQOYHRlvc — Dani Lerer (@danilerer) June 3, 2021

“Yo les dije que me iba a dar la vacuna, pero jamás antes de que se la dé Chiche, con quien tengo tres años de diferencia. Jamás me daría una vacuna si no se la da mi mujer que estuvo toda la vida conmigo”, aclaró Duhalde sobre aquel entonces y en relación a la inoculación de su esposa.

Y al respecto agregó: “Yo no tenía inconveniente pero puse de condición que también la vacunaran a Chiche. Por ejemplo, le dieron la vacuna a Massa, que para mí está bien, pero yo no creo que él se la haya dado sin hacer que se la den también a su esposa. Si no estaría muy mal. Chiche dice que soy muy antiguo por eso”.

De este modo, Duhalde confirmó la vacunación de Sergio Massa, quien meses atrás fue duramente cuestionado por este asunto en plena sesión en el congreso. En ese entonces la diputada Mónica Frade apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados y planteó como una cuestión de privilegio la vacunación por parte de legisladores.

Puntualmente, Frade se refería a Eduardo Valdés y Sergio Massa. “Este parlamento ha guardado absoluto silencio respecto sobre quiénes son los diputados que han usado privilegios sin cumplir con todos los requisitos que los ciudadanos comunes de esta país han cumplido. Y usted presidente (por Massa) es el primero que ha guardado silencio. Usted que se jactaba en el 2015 de decir: ‘Vamos a cambiar el presente de corrupción por la transparencia del futuro”, cuestionó en aquella oportunidad la diputada a Massa.

Gracias Dr Duhalde por haberme respondido, lo que el pte de la Cámara oculto hasta hoy.



Espero avale mi proyecto para que se investigue que hizo cada diputado con la vacuna y pueda salvar algo de dignidad.@SergioMassa pic.twitter.com/6l9FPVFc2q — Monica Frade (@MonicaFradeok) June 3, 2021

Y con el mismo tono, continuó: “El día 22 de febrero se le remitió un carta para que diga de modo institucional si Ud., su esposa, sus descendientes y sus colaterales estaban vacunados, e informalmente dijo que estaba tranquilo y que iba a contestar el 10 de marzo. Como no lo hizo inicié pedido de acceso a la información pública y usted me contesta que vaya al ministerio de Salud de la Nación a obtener esa información”.

Después de las declaraciones de hoy de Duhalde, Frade volvió a apuntar contra Massa y retomó su denuncia. “Gracias Dr Duhalde por haberme respondido, lo que el Pte de la Cámara ocultó hasta hoy. Espero avale mi proyecto para que se investigue qué hizo cada diputado con la vacuna y pueda salvar algo de dignidad”, disparó la legisladora desde su cuenta de Twitter.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project