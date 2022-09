Eduardo Duhalde propuso un proceso de unión nacional y un plebiscito para que se deje de votar cada dos años

El expresidente Eduardo Duhalde propuso un plebiscito que, entre otros puntos, defina si la población quiere o no votar cada dos años, y llamó a iniciar un proceso de unión nacional al que, según consideró, no puede convocar el Gobierno.

En la sede del Movimiento Productivo Argentino (MPA), en el barrio porteño de Constitución, Duhalde señaló que su “propuesta es lo que ya hicieron Uruguay y Chile”. El exmandatario especificó: “¿Por qué no podemos consultar al pueblo? ¿La gente quiere votar cada dos años? ¿No nos damos cuenta de que termina una elección y ya estamos peleando por la otra, y es un gasto enorme?”.

“El tema de la unidad nacional me persiguió toda la vida”, dijo Duhalde, y pidió tener en cuenta “un gran plebiscito”. Consultado por LA NACION, agregó que no solo debería consultarse por la periodicidad de las elecciones. “Son muchas cosas que hay que preguntarle a la gente”, afirmó.

Eduardo Duhalde, en la sede del Movimiento Productivo Argentino, desde donde llamó a un proceso de "unión nacional"

Duhalde, que considera que su gobierno nacional, entre 2002 y 2003, fue el primero de unidad nacional, planteó que debe instaurarse el segundo. “Ni el Gobierno ni la oposición pueden convocar a la unidad. Tenemos un congreso intercultural e interreligioso que se ha ofrecido a convocar”, sostuvo.

Duhalde habló unos diez minutos, de pie delante de una mesa y con un gran cartel del Movimiento Productivo Argentino de fondo. En su discurso, hizo participar a Gustavo Guillermén, que preside el congreso que mencionó.

Crítica a Alberto Fernández

En la rueda de prensa posterior, se refirió brevemente al presidente Alberto Fernández. Dijo que “hace tiempo” que no habla con él y recordó que había dicho que veía al jefe del Estado “groggy” y había pedido disculpas por la frase. Pero señaló que a él le pasó que “cuando presidía, veía cosas que no existían” y que recurrió a médicos. “No se cuida, y una persona que no se cuida dice cualquier cosa”, señaló sobre Fernández.

Tras el fallido ataque contra Cristina Kirchner perpetrado por Fernando Sabag Montiel, una de las posibilidades que se barajaron en el Gobierno para escenificar el repudio fue convocar a una foto conjunta a los expresidentes Duhalde y Mauricio Macri, pero la alternativa se descartó rápidamente y se avanzó con el mensaje por cadena nacional del presiente Alberto Fernández y el establecimiento de un feriado nacional el viernes pasado.