“Ley mordaza”: el Gobierno desmintió estar trabajando en un proyecto para regular los “discursos del odio”

Luego de que la titular del Inadi, Victoria Donda, se mostrara proclive a realizar una ley para limitar los “discursos de odio” amparada también las posturas de otros referentes del Frente de Todos, que aseguraron que estas expresiones motivaron el ataque contra Cristina Kirchner, desde el Gobierno desmintieron ahora trabajar en una iniciativa que vaya en esa línea.

“No es así, no hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido”, sostuvo la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, quien sin embargo se quejó por la reacción opositora ante esta cuestión. “Cálmense, bajen un cambio”, pidió en El Destape Radio la vocera, que sí se mostró de acuerdo con impulsar una ley de publicidad oficial. “El Gobierno tiene todo el derecho del mundo a decidir qué tipo de medios quiere impulsar”, aseveró en El Destape Radio.

Convencida de que las leyes para frenar las expresiones violentas ya existe en la Argentina, Cerruti dijo que la idea del Gobierno es cumplir con esa legislación vigente y “debatir” de qué se habla cuando se mencionan los discursos de odio, para así evitar “correr las barreras” de la convivencia democrática.

En base a esa tarea de identificación, planteó: “Parece que meter todo en la misma bolsa no es meter nada. No es lo mismo criticar, insultar, hasta pelearse o ser más o menos vehemente, que un discurso sistemático de construcción de la otra persona como un otro plausible de ser exterminado o asesinado, son dos cosas diferentes, son límites muy claros”.

En ese sentido siguió: “No estamos hablando de cualquier discurso, estamos hablado del discurso que de un tiempo a esta parte en el mundo están instalando los grupos estos llamados ‘libertarios’ o de ultraderecha, que se montan en otros partidos políticos, medios de comunicación; pero que es un discurso profundamente antidemocrático”.

Y con el precepto de que la administración de Alberto Fernández evalúa de qué manera afrontar esta situación, se puso a ella misma como ejemplo. “Yo soy vehemente como periodista y como política. Te discuto, investigué, metí denuncias judiciales. No me voy a hacer la carmelita descalza hablando de este tema. Claramente lo que quiero decir es: ‘No es todo lo mismo’. No es que no se puede debatir, investigar, denunciar. Hay límites que se cruzan y algunos medios lo cruzan muy seguido”, expresó.

