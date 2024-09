Eduardo Feinmann criticó a Santiago Caputo por el rating del discurso de Milei: “No dio resultado”

Escuchar

El periodista Eduardo Feinmann criticó esta noche al asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, por el “bajo rating” que tuvo el discurso del presidente. Según las planillas que miden el encendido, la suma de los canales de televisión abierta y los de cable al momento del comienzo de la cadena nacional apenas llegó a 14 puntos en total. Si se toma solo los canales de cable el rating fue promedio de 3,8%.

“En principio, me parece que la puesta en escena del Mago del Kremlin no dio mucho resultado en los números del rating. Para mí es todo televisión, no importa. Si sumás todo, televisión abierta y cable, sumaba 14 puntos. La gente fue a buscar otra cosa”, dijo el conductor de LN+ tras la presentación de Milei en el Congreso.

Y concluyó: “La gente no quería escuchar al presidente. [A Caputo] quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano”.

Antes de la cadena nacional de Milei, Feinmann había criticado la “puesta en escena” que según dijo había sido orquestada por Caputo. “Es cotillón, lo importante es lo que diga el Presidente, los anuncios”.

El conductor y periodista analizó junto a sus colegas el horario y el día elegidos para la presentación. Es la primera vez que un presidente y no el ministro de Economía van al Congreso a presentar el presupuesto. Hoy, Milei dijo que lo hacía porque era el primer jefe de Estado economista de la historia argentina.

En la misma línea, el consultor político Lucas Romero comentó más tarde: “Viendo el rating (3.5 sumados todos los canales de aire), no le salió bien la movida a Santiago Caputo. No solo no atrajo audiencia, sino que (lo peor) dejó expuesto al Presidente a un bajísimo rating”.

LA NACION