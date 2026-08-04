Desde el streaming oficialista Carajo, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez propuso “esterilizar” a los bonaerenses o tirarles napalm

El abogado e influencer Alejandro Sarubbi Benítez hizo en las últimas horas una serie de declaraciones discriminatorias contra los bonaerenses en el streaming oficialista Carajo. El letrado, que se referencia en el asesor presidencial Santiago Caputo, brindó un conjunto de “propuestas” de índole racista y violento que incluyeron una “limpieza étnica” sobre los bonaerenses, construir “un muro de 15 metros y con francotiradores” que divida a la provincia de la Capital y “tirar napalm todas las mañanas desde aviones” a la población civil.

Esas declaraciones fueron alabadas por el conjunto de panelistas que participaron del programa La Trinchera -Francisco Pirovano, Sofi Drehe, Kalina y Adriel Segura-, que respondieron con risas y más declaraciones discriminatorias.

“Ya la provincia de Buenos Aires, en mi humilde opinión, sobre todo lo que tiene que ver con el conurbano bonaerense y la inmensa porción de gente, no tiene salvación. No hay retorno ahí. Pase lo que pase y gane quien gane va a seguir siendo lo mismo, porque vos tenés un problemita cultural y de marginalidad que ni siquiera empezó con el kirchnerismo, es de muchísimo antes. Para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, señaló Sarubbi Benítez al iniciar su exposición.

El abogado Alejandro Sarubbi Benítez del streaming oficialista Carajo propuso esterilizar a los bonaerenses o tirarle napalm a la población

El abogado es conocido en redes sociales como “GordoLeyes”, donde tiene alrededor de 77.000 seguidores, y participa habitualmente de Carajo.

Sarubbi Benítez es abogado de Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, propagandista del Gobierno, y forma parte del grupo de soldados digitales de “Las Fuerzas del Cielo”, que respaldan públicamente a la gestión de Javier Milei y que tienen a Santiago Caputo como referente.

El letrado dio a conocer frente a sus compañeros su “serie de propuestas” en relación a la provincia. “La primera sería la esterilización. Es muy buena esa. Es la más tranquila de las tres”, expresó para empezar.

Sus declaraciones no fueron repudiadas sino todo lo contrario. La panelista Kalina interrumpió y acotó: “Depende del método igual”.

El abogado e influencer oficialista Alejandro Sarubbi Benítez Captura

“Esas son las purgas que me gustan”, respondió Sarubbi Benítez, ante lo que las risas explotaron en el estudio. “Me callo. Perdón, me entusiasmo”, siguió Kalina.

Tras ello, Sarubbi Benítez continuó con su siguiente propuesta. “Yo cercaría todo el conurbano bonaerense. Levantaría un muro de 15 metros de altura con snippers [francotiradores] arriba para que nadie pueda cruzar. Daría la posibilidad de no quedarse ahí, pero con portación de cara. Sería totalmente arbitrario a la hora de decidir quién pasa y quién no”, expresó.

El abogado estuvo dispuesto a modificar esta opción por “una cuestión presupuestaria”. “Si el muro y los snippers son muy caros, directamente [hay que] independizar [a la provincia] o expulsarla del territorio nacional”, propuso.

La influencer Kalina levanta un cartel que referencia el tono de piel acorde para "tener derechos"

Otro de los panelistas advirtió: “Che Ale, no te olvides que yo vivo ahí”. “Por eso. Yo dije que va a ser arbitrario -respondió-. Vos vas a poder pasar. Vos tenés todos tus derechos”.

“Pará: derechos”, volvió a interrumpir Kalina, quien segundos después levantó un cartel que mostraba distintas tonalidades de colores y señaló aquella que referenciaba a la piel blanca. Tanto Kalina como el abogado estallaron en risas y el sonidista puso sonidos de aplausos en el estudio.

Sarubbi Benítez junto a Karina Milei

Luego, Sarubbi Benítez continuó: “La otra es independizar a la provincia y decir ‘Hacé tu propio país con alcohol y mujerzuelas’. Y la tercera, que a priori puede parecer un poco cara, pero no lo es: todas la mañanas tirar napalm desde aviones”.

El napalm es un combustible altamente inflamable que se usó masivamente en bombas incendiarias durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. “Yo creo que esa puede ser una opción bastante interesante, teniendo en cuenta que es un territorio que no tiene retorno. Obviamente dando aviso previo solamente a las personas que uno considera que hay que salvar”, concluyó.

La influencer Kalina junto a Javier Milei

Las declaraciones del abogado en Carajo causaron repudio en redes sociales, donde Sarubbi Benítez hizo un intento de defensa.

Un usuario reprochó el carácter discriminatorio de sus declaraciones y, luego, pidió que la Justicia analice el contenido para que sea investigado. “El problema es que nunca se dijo lo que ustedes los zurditos dicen que se dijo y en el sentido que ustedes le quieren dar, pero sos un poco pelotudo. Y menos que menos van a correr a alguien los mamaver... de Palestina”, respondió el letrado.

Ante otra publicación de otro usuario respondió de forma similar, con agresiones: “Nadie dijo eso, mogólico (SIC). Sí hay que limpiar a los delincuentes. A uno y cada uno. Aunque te guste mamarles la ver... mientras te masturbás con los palestinos”.

Sarubbi Benítez contra el periodista Ernesto Tenembaum Captura

No es la primera vez que el abogado hace comentarios discriminatorios. La semana pasada Sarubbi Benítez habíua sido sancionado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal por insultar a los jueces de la Corte Suprema de la Nación. La denuncia fue realizada por Marcelo Bassano, quien pidió la suspensión de la matrícula profesional del letrado.

Previamente, a través de X, había hecho comentarios sobre el periodista Ernesto Tenembaum, al vincularlo con la “pedofilia”. El periodista había hablado del racismo que exhibía Sarubbi Benítez en sus redes sociales. “Se la pasa llorando este pedófilo de mierda”, contestó el abogado.