Malvinas: los isleños dicen que Milei señala hechos que no sucedieron

“Estados Unidos cambió su visión estratégica del mundo, mira esto desde una perspectiva política y es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Argentina está cumpliendo con todas esas condiciones y esa es la llave que nos va a permitir recuperar Malvinas”, sostuvo el presidente Javier Milei, este lunes, en Radio Mitre.

Estas declaraciones, sumadas a otras anteriores, donde indicó que “por primera vez, la ONU obliga a Inglaterra a sentarse a dialogar”, cayeron mal en la población isleña y en sus representantes. Consultados al respecto, solo se limitaron a recordar que no existe declaración pública de Washington que respalde los dichos de Milei.

“La posición estadounidense sobre la disputa de soberanía ha sido históricamente de neutralidad”, dijeron, algo que es cierto, según declaraciones oficiales del Departamento de Estado estadounidense del 24 de abril pasado, cuando señalaron que la posición de Estados Unidos sobre Malvinas “sigue siendo de neutralidad constante”, descartando la posibilidad de que Washington deje de apoyar al Reino Unido en la disputa por las islas, una alternativa que se filtró en un correo electrónico del Departamento de Guerra y que fue publicada por la Agencia Reuters, donde se le sugería a la administración republicana una serie de represalias contra aquellos países de la OTAN que no acompañaron a EE.UU. en su guerra con Irán.

Allí se hablaba, por ejemplo, de la suspensión de España para integrar el bloque y contemplaba la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas. El email solo “aconsejaba sanciones”. Según medios británicos, la filtración se hizo con la intención de advertir a los países de Europa occidental qué podría sucederles si insisten en este comportamiento.

Además, señalaron que “no saben de dónde sacó Milei que la ONU obliga al Reino Unido a dialogar sobre soberanía con Argentina, eso no sucedió”. Así lo dijo el legislador isleño Roger Spink, que agregó que los isleños se sienten seguros bajo la protección de las fuerzas británicas y del respaldo multipartidario en el Parlamento del Reino Unido. Recordó incluso que el primer ministro Keir Starmer mencionó en reuniones oficiales realizadas a fines del años pasado que las Malvinas eran “un asunto personal”, debido a la participación de un familiar en la guerra de 1982.

En ese sentido remarcaron que “las resoluciones del Comité de Descolonización que instan a Argentina y al Reino Unido a reanudar conversaciones no son vinculantes y se aprueban desde hace décadas, sin que se hayan producido negociaciones de soberanía”.

La posición británica sostenida es que la soberanía no está en discusión y que cualquier cambio dependería de los deseos de los isleños. Las declaraciones de Spink se dieron en un contexto de creciente militarización británica en Malvinas. Londres ha reforzado la base de Mount Pleasant con la rotación periódica de tropas, el despliegue de cazas Eurofighter Typhoon, ejercicios conjuntos y obras de infraestructura de doble uso. Estas medidas consolidan la presencia militar británica en el Atlántico Sur y el comienzo de un proyecto petrolero millonario.

Milei también habló este lunes de ese proyecto petrolero, llamado Sea Lion, desarrollado por empresas británicas e israelíes −el consorcio británico Rockhopper Exploration y la empresa israelí Navitas Petroleum− en aguas próximas al archipiélago y reclamadas por Argentina. Milei indicó que su gobierno presentó los reclamos diplomáticos correspondientes, pero defendió el carácter privado de la iniciativa.

“Somos aliados de Estados Unidos e Israel, pero esa es una empresa privada. En un país serio no se hace injerencia en el sector privado”, afirmó, dando la misma respuesta que había ensayado la cancillería israelí. “Se trata de asuntos entre privados y los isleños”, dijeron en diciembre pasado. Ambos gobiernos no reparan en la explotación de recursos naturales en un territorio en disputa. Sobre todo, una de tal magnitud, porque se espera que la primera fase del proyecto contempla inversiones cercanas a 2100 millones de dólares y una producción estimada superior a 170 millones de barriles de petróleo crudo.

Vale recordar que, cuando Javier Milei viajó a Israel en abril pasado y se reunió con Benjamin Netanyahu, no abordó este reclamo. Al menos no estuvo en la agenda oficial de la reunión bilateral. Poco después, el que viajó a Israel fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que tampoco demandó al respecto. Lo curioso de todo esto es que, antes de estos viajes oficiales, en marzo de este año, en una reunión frente a inversionistas, el CEO de Navitas, Amit Kornhauser, dijo que el proyecto era viable políticamente porque había escuchado a Milei respaldar el derecho de autodeterminación de los isleños.

Se refería a lo sucedido el 2 de abril de 2025, cuando el presidente argentino, en el acto de homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, dijo: “Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”. Reconoció así el derecho de autodeterminación de los isleños, algo que la Constitución Argentina explícitamente no concede.

En esto se basó el CEO para despejar dudas, y fue aún más contundente: en la misma exposición, Kornhauser sostuvo que el proyecto Sea Lion avanzó “sin ninguna interferencia” del gobierno argentino y con “pleno apoyo” de las autoridades británicas y de las Islas Malvinas.

Luego del triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra en el Mundial y la exposición de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, los isleños reforzaron su prédica en defensa de su autonomía y blindaron su relación con el Reino Unido, a quien le pidieron más señales de apoyo. En ese contexto se dio un hecho curioso: estos días se están llevando adelante en Glasgow, Escocia, los “Juegos de la Commonwealth”, donde participan deportistas de todos los países que forman parte de la comunidad del reino. Los deportistas isleños, luego de participar en cada disciplina, desplegaron una bandera de las Islas Malvinas −creada luego de declarar su autonomía en 2013− como una manera de marcar también su posición frente al mundo.

Isleños desplegaron la bandera con la que identifican a Malvinas en los Juegos de la Commonwealth