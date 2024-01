escuchar

En el marco de una jornada teñida por el paro nacional y el dictamen de mayoría del proyecto de ley ómnibus del Gobierno, la diputada nacional de Unión por la Patria Gisela Marziotta y el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra se cruzaron al aire por los hechos acontecidos en las últimas 24 horas. La representante de la oposición reconoció que hubo errores en la gestión de Alberto Fernández, pero que la movilización fue para apoyar a los trabajadores en contra de las modificaciones pretendidas por el oficialismo. Marra en tanto señaló que la convocatoria fracasó y que “ hacer paro es de vago ”.

“El paro y la movilización no es un fin en sí mismo. Es para expresar un posicionamiento. Rechazamos en su totalidad el DNU y el proyecto de ley ómnibus. Viene a dar vuelta la Argentina y devastar a los trabajadores”, evaluó Marziotta entrevistada en el programa A dos voces de la señal TN. Por el contrario, Marra comentó que pese a trabajar en el centro porteño “no había gente” durante la marcha. “Vi poca gente. No sé dónde hubo 600 mil personas”, expresó.

En ese sentido, el legislador de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires señaló que las personas que pararon a los 44 días de haber asumido Milei eran las mismas que apoyaban al gobierno anterior y al excandidato y ministro Sergio Massa. “Bancaban al gobierno anterior los que estaban ahí. La sociedad eligió las ideas de la libertad. Si tienen otra propuestas para mejorar lo que llevamos al Congreso que la traigan, pero quieren insistir con lo mismo que hacía Massa”, sostuvo.

Ramiro Marra y Gisela Marziotta se cruzaron en vivo

Tras ello, Marziotta reconoció que hubo errores en la última administración kirchnerista, pero que ahora deben reunirse para defender los derechos conseguidos. “Lo reconozco: perdimos la elección porque hicimos las cosas mal. Sino no hubieran elegido a Milei. Nos tenemos que hacer cargo de que como lo hicimos mal con el gobierno anterior, ahora tenemos que ponernos del lado de los trabajadores y reconstruir la fuerza. Alberto tendrá que dar explicaciones por qué no pudo o no quiso cumplir con su compromiso electoral”.

En ese momento, Marra la interrumpió y le cuestionó: “¿ Por qué no lo hicieron hace dos años el paro? Dijiste que fue un gobierno desastroso. Hacer un paro es de vago”. Ante este comentario, Marziotta respondió: “No se iba en contra de los trabajadores. Manifestarse es un derecho constitucional. Sino hay que plantear una reforma de la Constitución. Dijeron lo qué iban a hacer, pero lo que no dijeron en la campaña es que iba a ser en contra de las instituciones y a espaldas del Congreso”.

Por su parte, Marra enfatizó que bajo su punto de vista lo importante no es centrarse en la discusión parlamentaria de comisiones sino en hacer las modificaciones pertinentes para darle “a los argentinos una buena calidad de vida”. “No te diste cuenta de las necesidades y las urgencias, se olvidaron de los argentinos”, le criticó a la diputada opositora.

Marziotta planteó que “es poco serio y poco responsable pretender una transformación como la que se pretende”, en tan poco tiempo: “¿Quieren transformar la Argentina en 15 minutos?”. “No”, le contestó Marra y agregó: “¿Nosotros dijimos 15 años o 15 minutos? Tratan de mentir. Nosotros no prometemos para ganar una elección”.

Sin embargo, cada uno en su posición insistió con sus argumentos. “Hay que analizar, debatir y escuchar a especialistas”, sugirió Marziotta sobre las modificaciones en temas tan amplios como educación, salud, seguridad, cultura, justicia. “No sé por qué no llamaron a los especialistas durante los gobiernos kirchneristas”, replicó Marra y argumentó: “Los nuestros lo trabajaron en el Congreso”.

LA NACION