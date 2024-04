La respuesta de Ramiro Marra ante la preocupación de Sandra Arroyo Salgado por el futuro de la UBA: “Hay otras prioridades”

Escuchar

Ramiro Marra, jefe del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza (LLA), afirmaba estar “muy contento” con el Gobierno y vivir “un sueño hecho realidad” debido a la presidencia de Javier Milei cuando fue interrumpido por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en La Noche de Mirtha, el programa de Mirtha Legrand que se emite por canal Trece.

“¿Le puedo hacer una pregunta?”, consultó la magistrada a Legrand. “Sí, cómo no”, respondió la diva. “¿Qué va a pasar con la Universidad de Buenos Aires? Hay una gran preocupación por la falta de presupuesto y la verdad que tiene prestigio académico. Gran parte de nosotros somos profesionales gracias a esa alta casa de estudios”, preguntó al legislador como abogada recibida en la UBA.

“El nivel de preocupación que hay en la educación argentina es de todos, no sólo del Gobierno. Se está centralizando mucho en la UBA. Para mi hay que darle más prioridad a la educación inicial, a la primaria y a la secundaria porque los chicos no terminan el colegio. Si nos preocupamos por la UBA antes que el resto estamos siendo egoístas los que tenemos posibilidad de ir a la facultad”, respondió Marra, quien recientemente recuperó la jefatura del bloque luego de haber sido desplazado por un sector interno que responde a Karina Milei.

Marra, luego, subrayó: “Tenemos que cambiar el eje de las prioridades, que es mucho del discurso que nos quisieron vender los gobiernos anteriores de que hay cosas que son gratis. No hay nada gratis”. “¿No se pueden preocupar y ocupar por amabas en simultáneo?, indagó el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, también egresado de la carrera de derecho, pero en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“Sí, pero con prioridades. Estamos preocupados, por eso ha habido anuncios en los últimos días sobre la Universidad de Buenos Aires sobre el tema del presupuesto. Pero hay que poner prioridades porque sino nos preocupamos por todo y no hacemos nada”, afirmó Marra. Y añadió: “La prioridad de este Gobierno es terminar con la inflación, que la gente pueda comer. Vos decís me preocupo por la UBA y nos olvidamos de que hay chicos que no comen”.

Cruce entre Marra y Martínez

En otro tramo del programa, Marra volvió a ser protagonista, pero esta vez por un intercambio de opiniones con Gerardo Martínez, el dirigente sindical jefe de la Uocra. En relación al paro convocado por la CGT para el 9 de mayo, Martínez expuso su visión: “Esperemos que tengamos todas las condiciones para evitarlo. Cuando analizamos el tema del paro no es por cuestiones estrictamente sindicales o de lo que se llama reforma laboral, que yo lo llamo actualización y modernización de las condiciones laborales a partir del impacto que hay en el desarrollo tecnológico y que llegan al mundo del trabajo. Esperamos del Gobierno diálogo. Hay una situación social donde todo el ajuste y la recesión tiene que ir acompañado con una política de ingresos”. “Que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores, estudiantes, comerciantes, profesionales”, agregó la jueza Arroyo Salgado.

Por su parte, Marra cuestionó la convocatoria a la huelga y cuestionó a Martínez: “Lo que llama la atención es que en tan poco tiempo estén ya llamando a un segundo paro y al gobierno anterior no le hayan hecho los paros correspondientes con la crisis económica”.

“¿Por qué a este gobierno que tiene buenas intenciones y está haciendo un buen trabajo porque no es bajar el gasto fiscal, sino la inflación para que los trabajadores ganen más?”, sumó Marra. “Dentro de la ecuación de los problemas estructurales que tiene la Argentina no se resuelven los problemas a nuestro entender solamente bajando la inflación. Es uno de los ítems”, respondió el sindicalista. “También con la modernización laboral”, apuntó Marra.

“El aspecto laboral no genera inflación”, retrucó Martínez. Marra luego le bajó el tono al contrapunto, asintió y mencionó los puntos de acuerdo que tiene con el sindicalista, como en lo referido a la reforma laboral.

Chicana inicial

“Está más flaquito y está engreído ahora”, lanzó con humor la periodista Natasha Niebieskikwiat. “Natasha se dio cuenta que bajé de peso. Bajé ocho kilos”, respondió entre risas Marra. “¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Disgustos?”, consultó Legrand. “Diferentes técnicas modernas que hay. Trabajo de cuidarse”, contestó. “O el ajuste”, lanzó Arroyo Salgado y acotó: “No hay plata”. “El ajuste, también”, dijo Marra aunque ya sin la sonrisa inicial.

