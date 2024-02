escuchar

Tras la escalada de tensión entre las provincias y el gobierno de Javier Milei por la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con frenar la entrega de petróleo y gas que genera ese distrito debido a que Nación retuvo dinero de la coparticipación, el exministro de Energía y Minería de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, se inclinó hacia la administración libertaria ya que aseguró que la gestión anterior, al mando de Mariano Arcioni, había puesto como garantía el dinero de la coparticipación. Además, dijo que cortar el suministro de petróleo es un “accionar ilegal”: “En la Justicia, Chubut lleva las de perder”.

“Me llama la atención esa decisión, que el gobernador sea el dueño originario del recurso, porque desde el momento en que el recurso está concesionado, le pertenece a un privado. Por lo tanto, impedir que el crudo salga de los puertos de Chubut para llegar a los puertos de la provincia de Buenos Aires, significa un accionar que desde mi punto de vista es ilegal”, dijo el exfuncionario en una entrevista para CNN Radio.

Aranguren sostuvo que deben conocerse los términos que negoció el anterior gobernador Arcioni con respecto a las deudas que tiene la provincia. “Tengo entendido que ofreció en garantía la coparticipación, es decir, que se debía ir descontando de la coparticipación la deuda pendiente, y creo que eso es lo que está haciendo el gobierno nacional. Por lo tanto, es lamentable que esto esté ocurriendo, pero si el tema se deriva en la Justicia, creo que la provincia lleva las de perder”, agregó.

También enunció que no puede “ponerse en una actitud arrogante” al amenazar con cortar el suministro, ya que si quiere honrar su deuda, Torres debe pagarla o negociar con el acreedor, si bien el gobernador afirmó que tenía voluntad de pago. “Desde el punto de vista legal, la provincia había puesto en garantía su coparticipación y por lo tanto la administración está haciendo de ese derecho. En todo caso, si alguien o no tiene razón, lo dirimirá a la Justicia, pero la actitud de decir, ‘me cortaron los fondos, por lo tanto ya no entrego el petróleo’, es un tanto extemporáneo”, indicó.

Con este argumento, Aranguren dijo que Torres está “violando el derecho a la propiedad privada”, tanto a las petroleras como a los consumidores: “Si ese petróleo crudo no llega a la refinería, se va a producir desabastecimiento como consecuencia de una acción directa de un gobierno provincial”. En la misma línea, reiteró que la Justicia decidirá quién tiene la razón en este tema “conforme al marco legal vigente”.

Subsidios a las tarifas

Aranguren fue ministro de Macri desde 2015 hasta 2018, y fue el impulsor del sinceramiento de los precios de las tarifas que finalmente no se pudo llevar a cabo en su totalidad, algo que está intentando ahora el gobierno de Javier Milei para eliminar los subsidios a la energía. Con respecto a esto, Aranguren sostuvo que debe continuar el ahorro de la energía y lograr un mecanismo para que los usuarios paguen el costo real y se subsidie a quien lo necesita.

23/01/2017, Mauricio Macri y Juan Jose Aranguren. Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Podemos maximizar el ingreso de divisas en el país y lograr que en el mercado interno paguemos lo que la energía realmente cuesta. Y cuando haya un hogar en situación de vulnerabilidad, ese hogar sea de alguna manera subsidiado pero no que haya un subsidio generalizado aún para aquellos que tienen alto poder adquisitivo”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Aranguren marcó similitudes entre el gobierno de Macri y el de Milei y respaldó el accionar del expresidente sobre las tarifas. “Quiero recordar que nosotros aumentamos las tarifas para darle a la energía el costo que realmente tenía en el año 2017. Luego de este proceso que fue un sacrificio para toda la sociedad, el gobierno de Macri revalidó los votos en las urnas. O sea, ganamos las elecciones de medio término a pesar de que estábamos en el medio de un sistema de recomposición tarifaria”, contó en referencia a los comicios legislativos de aquél año.

“En el año 2018 un par de aliados del gobierno, como la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, dijeron que si seguíamos este camino de reconocer el costo real de la energía, íbamos a perder las elecciones del 2019. Y por lo tanto, no se continuó con ese camino y se cambió el coordinador de la política energética, que era yo”, sentenció el exfuncionario sobre su posterior salida del gabinete.

Finalmente, expuso la principal diferencia con el gobierno actual. “Creo que el gobierno de Milei es más homogéneo y tendrá la posibilidad de continuar con esta necesidad de lograr que la energía sea remunerada con lo que realmente cuesta. Y un caso particular, tratar de transformar los subsidios generalizados, generalmente aplicados a la oferta, en subsidios que sean aplicados a las demandas, que paguen o que reciban el subsidio aquellos que realmente lo necesitan y no la generalización de la población, con lo cual lo único que logramos es aumentar la inflación, que es el peor de los impuestos que podemos tener, cerró.

