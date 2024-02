escuchar

Tras el ultimátum que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le envió esta tarde al presidente Javier Milei de no entregar petróleo ni gas si el gobierno nacional no da marcha atras con los recortes a los subsidios a los colectivos, dirigentes de todo el arco político, como el mandatario bonaerense Axel Kicillof y el diputado nacional de Rircardo López Murphy expresaron su apoyo al jefe del Ejecutivo chubetense.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta “extorsión” y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias”, tuiteó Kicillof.

Luego, López Murphy, diputado nacional de Republicanos Unidos que fue tratado de “traidor” por Milei, publicó en X: “Todos los gobiernos provinciales merecen el respeto del Gobierno Nacional. Mi apoyo al Gobernador Ignacio Torres”.

En la misma línea, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien firmó el duro comunicado titulado “Las provincia unidas del sur”, manifestó su rechazo a las medidas del gobierno libertario. “Repudiamos tajantemente los embates contra la provincia hermana Chubut, solidarizándonos con el gobernador NachoTorres y el pueblo chubutense”, escribió el fueguino.

Otro de los mandatarios que rubricó el severo texto contra el Ejecutivo nacional fue el pampeano Sergio Ziliotto y se expresó en solidaridad con Chubut: “El Federalismo no se negocia”.

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también expresó su apoyo al gobernador chubutense y remarcó su rechazó a las medidas de Milei: “Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut”. En este sentido, aseguró: “No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias”.

Y concluyó: “Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen”.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, también se expresó en X donde aseguró que Torres “es un gobernador que defiende con coraje los intereses de su provincia”. Y sostuvo: “La Argentina debe recuperar el diálogo y el respeto institucional. El progreso y el cambio que el país necesita se construye con firmeza pero sin imposiciones”. Su descargo estuvo acompañado por un comunicado de los gobernadores Juntos por el Cambio (JxC), en el que distintos gobernadores del partido político respaldaron a Torres.

Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), son las firmas que se leen bajo el comunicado que indica que “los gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses”.

En este sentido los mandatarios provinciales de JxC, aseguraron que “el Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”. Y concluyeron: “No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”.

Minutos más tarde se sumó al respaldo Rodrigo de Loredo, presidente del bloque UCR, quien expresó: “Los innumerables problemas de estos meses, y el contexto económico difícil que atravesamos, no se van a solucionar con una disputa entre el gobierno central y las provincias. Acompañamos a Ignacio Torres y Gustavo Menna frente al cercenamiento de recursos fiscales a Chubut”.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, también se solidarizó con su par patagónico y expresó: “Acompaño a los gobernadores de la Patagonia, en especial a Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Mi solidaridad con él y con el pueblo chubutense, que al igual que La Rioja está sufriendo injustamente la retención ilegal de los fondos que le pertenecen legítimamente y que están establecidos por ley”.

Y remarcó: “Renovamos la exigencia a la Nación para que destrabe de manera urgente los fondos retenidos injustamente a nuestra provincia y le recordamos al presidente que el ensañamiento contra los gobernadores solo afecta a las necesidades de los argentinos y argentinas y atenta directamente contra lo que dice nuestra Constitución Nacional y el federalismo por el que luchamos en todas las provincias. Toda la solidaridad del gobierno de La Rioja y del pueblo riojano a la provincia de Chubut”.

El gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, también escribió unas palabras sobre el conflicto por la quita de subsidios: “Desde el corazón de la Argentina, mi solidaridad con el reclamo federal de los gobernadores patagónicos. El país necesita diálogo, consensos y respeto para salir de esta tremenda crisis”.

A las 8.50, Gildo Insfrán, gobernador de la Provincia de Formosa, compartió en su cuenta personal de X un mensaje en apoyo al conflicto con los gobernadores. “Comparto las expresiones y las advertencias de los colegas Gobernadores de la Patagonia: sin federalismo no existe la República Argentina como tal”, expresó.

Y denunció: “Las agresiones de la gestión nacional contra las provincias violan el sistema federal consagrado por la Constitución y dañan severamente a la población de todo el país”. Por último, sentenció: “Ningún superávit es sustentable si se logra a fuerza a incumplir obligaciones legales para con el pueblo y las provincias”.

“No va a salir una gota más de petróleo y gas desde Chubut”

Fue en el marco de los actos por los 123 años de Comodoro Rivadavia, cuando Torres dijo que el gobierno de Javier Milei le está descontando a Chubut un monto de $3000 millones diarios, en represalia por el reclamo por el subsidio al transporte y debido a que se tomó una foto con un intendente de otro partido.

Durante la movilización petrolera en rechazo al repliegue de YPF, el gobernador sostuvo que la Nación les está “reteniendo una escuela por día”, en referencia al monto de coparticipación que se empezó a restringir desde el gobierno de Javier Milei. Luego convocó a los distintos dirigentes gremiales a defender “espalda con espalda” a la región, más allá de las diferencias políticas y anticipó que la próxima semana habrá reuniones de importancia, vinculadas a la situación de YPF.

“Es un tema simbólico, que después de más de 100 años de explotación, en los que esta región dio a Nación más de 300.000 millones de dólares, hoy tenemos rutas que son un desastre. ¿Saben por qué? Porque siempre se hizo lo mismo, de mirar para otro lado y hablo de distintos gobiernos, para no pelearse con el gobierno nacional”, denunció.

En esta línea, el gobernador chubutense advirtió que si el próximo martes no hay un cambio de actitud del gobierno nacional impedirá que se siga enviando petróleo y gas desde Chubut. “Ahí te quiero ver, si sos tan guapo”, ironizó y amenazó: “Si para el martes no nos sacan el pie de la cabeza, vamos a ir todos juntos y no va a salir una gota más de petróleo y gas desde Chubut”.

Cabe destacar que en 2023, Chubut entregó al país 50 millones de barriles de petróleo. De este total, casi 40 abastecieron al mercado interno y el resto aportó más de U$$ 1100 en exportación. Aún con la madurez de las áreas que registra la cuenca de Golfo San Jorge, en 2023 se produjeron 7,9 millones de metros cúbicos, equivalente a unos 49,6 millones de barriles.

