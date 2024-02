escuchar

La ministra de Seguridad y titular del Pro, Patricia Bullrich, se metió este sábado en la pelea entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por el giro de dinero de la coparticipación por parte del Ejecutivo y afirmó que ningún miembro de la fuerza política que lidera “puede validar la amenaza de confiscar propiedad privada”, en alusión a los dichos del mandatario local, que dijo no iba a entregar ni petróleo ni gas a Nación si no cambiaba de actitud.

“Me parece que la discusión de un gobernador con el poder central es una discusión razonable. Yo hablé la semana pasada con Torres y él me planteó que estaba muy ofuscado con lo que había pasado, que si bien es una deuda, nadie le está reteniendo la coparticipación, me parece que esa es una discusión válida”, sostuvo la funcionaria de la administración libertaria en diálogo con Radio Mitre.

“Lo que no puede hacer de ninguna manera un miembro de Pro es hacer una rebelión planteando que no va a dejar sacar petróleo, generando una situación de incertidumbre nacional e internacional, tocando la propiedad privada, porque el petróleo no es del gobernador, el petróleo es de las empresas y además son de los ciudadanos chubutenses, y también una parte de la Nación. Nunca pensé que un gobernador iba a decir, yo me paro sobre el petróleo y le dejo que yo saque el petróleo”, agregó Bullrich.

El viernes por la noche, la integrante del gabinete de Milei ya se había explayada por este tema en su cuenta de X. “Ningún miembro de Pro puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos”, escribió.

Ningun miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 24, 2024

Este sábado, en otro tramo de la entrevista, la ministra contó que sostuvo una charla con Torres y que le demostró su malestar. Lo dijo a minutos de que el chubutense revelara que había hablado con el expresidente Mauricio Macri y que él había intentado intervenir para calmar la situación. “Una cosa es una discusión y otra es una rebelión. Le dije ‘vas a quedar como Cataluña’ [en alusión al territorio español que desde hace tiempo busca la independencia]. Nunca pensé que un gobernador iba a decir esto”, agregó la exministra del macrismo en momentos que se revelan tensiones internas en el partido por quién lidera la fuerza.

Además, sostuvo que el accionar de Torres no son coincidentes con los valores del partido al que pertenecen. “Esos no son los valores de Pro. Es decir, la extorsión, el apriete y la secesión de la provincia, rompo la propiedad privada, me pongo con el sindicato en el puerto, no son los valores de Pro. Los valores son el respeto a la propiedad privada, el respeto a la ley, el respeto a las normas, a la Constitución y las cosas se tienen que hacer de otra manera”, dijo.

Noticia en desarrollo

LA NACION