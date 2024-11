El análisis económico de Claudio Zuchovicki y cuál considera que es una de las “ineficiencias” de la Argentina

El economista Claudio Zuchovicki fue entrevistado por José Del Rio en LN+ e identificó cuál cree que es la principal “ineficiencia argentina” que aun incide en el valor de los servicios. El también especialista en finanzas, invitado a Comunidad de negocios, identificó que el problema radica en los impuestos y tasas municipales que se cobran en los servicios de las provincias y que los terminan por encarecer. “¿No es abuso eso?”, se preguntó.

“Hay una inercia”, analizó Zuchovicki sobre el problema del déficit fiscal argentino que el Gobierno se puso como meta eliminar. “Si gastás más de lo que ingresa y nadie está dispuesto a financiarlo... la Argentina siempre termina emitiendo”, resumió y explicó: “Si tengo más pesos y menos bienes, o más moneda con menor cantidad de bienes, va a haber una puja de precios que va a empezar”.

“Hasta ahora, ese déficit está bajo control y, al tener superávit, no están emitiendo. La contracara es algo de lo que no se habla mucho: las provincias también tienen su parte”, enfatizó el analista económico. “Mucha gente se queja de las tarifas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se paga más por el impuesto inmobiliario (ARBA) que por la luz, el gas, el agua y el teléfono. ¿Eso no es inflacionario?”.

“La patente del auto llega casi al mismo precio que el seguro. El seguro es obligatorio, pero ¿qué servicio me da la patente? No importa el color político. Puede que estabilicen la macroeconomía, pero que, al mismo tiempo, tus costos no bajen debido a la incidencia de una tasa municipal, para un supermercado o en el combustible”, identificó Zuchovicki.

En ese sentido, argumentó: “De cada costo que uno paga, hay que ver cuánto es realmente tarifa y cuánto es impuesto que cobran sobre eso. Si cambiás el auto, ¿cuánto es el auto y cuánto es impuesto? Si pagás peaje, ¿cuánto va a la ruta y cuánto es impuesto? Esa es la ineficiencia del país”.

El economista Claudio Zuchovicki en la 10º Latam Economic Forum Prensa LEF / Diego Sampere

Tras ello, insistió: ”En muchas cosas hay interpretaciones, pero dos más dos es cuatro: si emitís, vas a generar inflación. Lo que no cambia es la situación en la Argentina”.

Pese a los inconvenientes reiterados y cíclicos que Zuchovicki identifica en la historia del país, destacó que con la llegad del nuevo Gobierno, hubo un cambio de perspectiva. “Siempre cito a Kovadloff que dice: ‘Madura aquel que tiene problemas nuevos’. Tengo una visión positiva sobre la Argentina, porque entiendo que estamos discutiendo temas nuevos. Antes, siempre era el dólar atrasado, exportación versus importación... En cambio una buena noticia del presente es que me estás llamando poco, porque ya no somos los protagonistas, los financieros, preocupados por cómo cubrirnos, qué dólar comprar, el riesgo país”.

“Antes era saber cómo me cubro contra todo el lío que había; ahora es cómo genero, cómo trabajo de la persiana para adentro. El trabajo ahora es cómo ser eficiente para ganarle a la competencia”, sintetizó.

