Por qué la polarización favorece a Axel Kicillof como candidato del peronismo, según Rosendo Fraga

El analista Rosendo Fraga examinó este domingo por la noche el fenómeno de polarización que atraviesa la política argentina y al Gobierno en particular, y dijo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es quien se ve mayormente favorecido por la disputa constante entre referentes políticos. Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), Fraga también se metió en la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel e hizo un pequeño comentario respecto de la entrevista del mandatario con Luis Majul para La Cornisa.

Al hablar de polarización, el analista político dijo que las principales figuras políticas que la representan son el mismo presidente Milei, Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Hay escenario de constante de polarización política. Y esta polarización nos está cansando más a nosotros, al periodismo y a los analistas políticos, que a la gente. Si miramos con detenimiento, la polarización está en crecimiento también en otras partes del mundo, sobre todo en América Latina, Estados Unidos y Europa”, resaltó al respecto.

El Análisis De Rosendo Fraga Sobre Javier Milei En La Apertura De Sesiones Ordinarias

“Es tal el crecimiento de la polarización que, lamentablemente, en Occidente sea la vincula directamente con la democracia. Es algo que la gente ya tiene interiorizado y los políticos lo explotan”, puntualizó Fraga durante su conversación con José Del Rio. Para el analista de 72 años, sería necesario “bajar el tono” de la confrontación ya que, aún cuando pueda movilizar al electorado, no le sirve a la política en general.

Más adelante, se mostró convencido de que este escenario de enfrentamiento ayuda principalmente a Kicillof, quien busca mostrarse como una alternativa al actual oficialismo a través de su nuevo espacio: Movimiento Derecho al Futuro (MDF). “A partir de esto que está pasando, [Axel Kicillof] se ha transformado en figura nacional. Es hoy una alternativa dentro del Justicialismo. Pensar que actualmente él le disputa a Cristina [Kirchner] su propio liderazgo y una potencial candidatura del peronismo… Es algo que hace un año no era lo probable” , opinó.

Respecto de la pelea Milei-Villarruel, que sumó un nuevo episodio el sábado durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, dijo: “La polarización también está en el primer plano del Gobierno. Yo creo que este enfrentamiento no es para nada usual y la explicación del Presidente (en la entrevista con Luis Majul aseguró que mientras las cosas funcionen no es importante cómo se lleven) no la termina de resolver”. Un segundo hecho que, para Fraga, tampoco sucede con frecuencia y hoy golpea al Gobierno es la falta de legisladores y gobernadores del signo político oficial -en este caso, vinculados o propios a La Libertad Avanza (LLA)-.

Por último, Fraga reparó en los ataques de Milei a la prensa y su intención de avanzar en la Justicia contra quienes lo “injuriaron” y “calumniaron”. “El Presidente ha dicho que hay periodistas que él planea llevar a la Justicia. En la Justicia tenés difamación, calumnias e injurias, una serie de delitos que son los establecidos para esto. Lo mismo creo que puede correr para el tema del criptogate”, sentenció.

