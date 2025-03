Francos arremetió contra Carrió por tildar de “cajera” a Karina Milei y negó que el Presidente no se preocupe por el Papa

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió este jueves a defender a los hermanos Milei. Por un lado, descartó cualquier hecho de corrupción por parte de la secretaria general, Karina Milei, que fue denunciada en Comodoro Py debido al caso $LIBRA por diputados de la Coalición Cívica (CC)-Ari y tildada de “cajera” por parte de la líder del espacio, Elisa Carrió. Por el otro, negó que el presidente Javier Milei no se preocupe por la salud del papa Francisco, algo que le achacan sobre todo sus detractores por ni siquiera haber emitido un comunicado de la Cancillería desde que el Sumo Pontífice quedó internado en el Hospital Gemelli de Roma.

En un contexto en que la criptomoneda $LIBRA sigue trayéndole dolores de cabeza al Gobierno, Carrió el miércoles por la noche estuvo en LN+ y no escatimó acusaciones contra la hermana presidencial. “Como dije en 2003 que el cajero era [Julio] De Vido y después Lázaro Báez, ahora la cajera es Karina Milei”, indicó la jefa máxima de la CC-Ari, que así comparó al exministro y al empresario kirchneristas con el rol de la secretaria general. Antes, por la tarde, dos de sus alfiles -los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade- habían denunciado a Karina Milei por la posible comisión de cohecho, tráfico de influencias y por infringir la Ley de Ética Pública, luego de que personajes del mundo cripto aseguraran que cobraba para agendar reuniones con su hermano.

Para resguardar a su compañera en la Casa Rosada, Francos primero rememoró una denuncia falsa que le endilgó a Carrió: “Primero analicemos quién es Lilita Carrió, no quiero criticarla particularmente porque la gente conoce mucho... Ella ha hecho denuncias importantes, muchas sin éxito, y solamente quiero recordar una que a mí me afectó personalmente, porque el denunciado es amigo mío, Domingo Cavallo. Una vez Lilita dijo que Cavallo tenía un fondo con [los banqueros David] Mulford y Carlos Rohm de US$400 millones en el exterior. Yo no lo podía creer, livianamente hizo esa denuncia en un momento en que la Argentina estaba viviendo una crisis en el gobierno de [Fernando] de la Rúa, por 2001. Lo hizo con un papel falso de la Fincen [por la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos], que generó confusión en la Argentina y en el mundo. Al tiempo se demostró que la denuncia era falsa, que no existía el fondo, que ese papel era falso. Cavallo declaró, le hizo una causa a Carrió por esto, salió la sentencia, nunca pidió disculpas, cuando la Justicia dijo que había sido falsa la denuncia”.

Con eso, Francos se refirió a la demanda que la actual jefa de la CC-Ari presentó contra Cavallo por supuestamente tener una cuenta bancaria en las Bahamas y a la contrademanda del exministro de Economía, que la acusó de “falso testimonio agravado” y “utilización de documento falso” en su momento.

“Una persona que hace eso... Así también debo reconocer que en algunos casos hizo denuncias verdaderas, pero también dijo Carrió que va a ser candidata, en el mismo programa fue. En el mismo programa que anuncia su candidatura denuncia a Karina Milei. A ver, me parece más o menos lo mismo que los tuits de Cristina Kirchner, están en campaña política, pero es un poco irresponsable asignar responsabilidades sin pruebas, es irresponsable hacer estas cosas, estas denuncias públicas, cuando no hay pruebas. Si tiene pruebas, que vaya a la Justicia”, comentó el jefe de Gabinete en Radio Rivadavia, pese a que en realidad desde la CC ya hicieron la presentación judicial en los tribunales federales.

Incluso, Francos reafirmó su compromiso con los hermanos cuando marcó: “Tengo absoluta confianza de que eso es totalmente falso, tengo absolutamente confianza en Javier Milei y en su hermana. Sé que lo que ella [por Carrió] está diciendo no tiene fundamentos”.

“El Presidente tiene preocupación por el Papa”

En tanto, el jefe de Gabinete libertario ahondó sobre las críticas que recibe la Casa Rosada por no enviarle solidaridad (ni de forma colegiada, ni sus funcionarios) al papa Francisco, que hace 21 días está internado con problemas respiratorios.

“El kirchnerismo se encariñó con el Papa el día después de que fue designado, porque antes la relación con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, no era buena. Me acuerdo cuando designaron a Francisco, que el kirchnerismo no sabía cómo reaccionar, fue gracioso, tenían una posición contraria a Bergoglio, fue Guillermo Moreno el que salió a decir ‘es una locura, cómo se van a oponer a la designación de Francisco, un papa argentino’”, le enrostró Francos al sector K, desde donde vienen los principales cuestionamientos.

“Fue una cosa tremenda, que ellos que tenían esa posición vengan a decir que el gobierno nacional no se refiere a Francisco... Al contrario, el Gobierno tiene una preocupación enorme por la salud del Papa. El Presidente en particular, que estuvo reunido con Francisco, tiene afecto por el Papa más allá de algunas diferencias con alguna posición o con respecto a su visión, eso es natural, pero tiene un enorme respeto y por supuesto que una preocupación por alguien tan importante universalmente para que se recupere, teniendo claro también que es una persona de mucha edad”, comentó y además aseguró que el canciller Gerardo Werthein está “en contacto” y “averiguando siempre” por el Sumo Pontífice.

Dijo que Milei “ni siquiera se plantea” intervenir la Provincia

En otro momento, Francos también salió a respaldar a Milei. Fue cuando aseguró que no hubo una intención real del Presidente de intervenir la provincia de Buenos Aires , pese a que así lo escribió en sus redes sociales y generó un escándalo. Según el jefe de Gabinete, Milei “ni siquiera se plantea” un desembarco de ese tipo debido a que sabe que no cuenta con los avales en el Congreso para intentarlo. “Se lo tomó como si el Presidente estuviera planteando una intervención en la Provincia y no es así”, expresó.

Además, cargó contra el gobernador Axel Kicillof, después de los dardos que el dirigente de Unión por la Patria (UP) envió el jueves por la tarde, cuando abrió las sesiones ordinarias en territorio bonaerense. “Milei no le sacó $500.000 millones de pesos o 10 patrulleros, como dice él. Fue la Corte Suprema, que dijo que los recursos que le había quitado Alberto Fernández a la Ciudad y se los había pasado a la Provincia no correspondían, y se los devolvió a la Ciudad. Lo que hizo el gobierno nacional fue cumplir un fallo de la Corte”, replicó Francos, quien dijo que cuando el gobernador reclama esas sumas comete un “error, una equivocación y un aprovechamiento con mentiras”.

“Claramente Kicillof tiene una disputa con la expresidenta Cristina Kirchner sobre quién lidera el futuro de ese sector político, entonces cada uno trata de expresar posiciones más fuertes. La expresidenta lo hace con tuits de dos kilómetros y Kicillof aprovecha el acto de la Legislatura, y habla dos horas y pico”, comparó.

Acuerdo con el FMI

Para finalizar, el jefe de Gabinete se mostró esperanzado de que el Congreso nacional acompañará a la Casa Rosada y aprobará un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que descartó que busquen avanzar con ese tema por decreto.

“Plantearse que cuando esté el acuerdo cerrado con el Fondo el Congreso no lo apruebe, sería un delirio, porque el Congreso siempre ha aprobado los acuerdos. La posibilidad de que sea una aprobación por decreto no es real, no lo permitiría el FMI, que requiere la institucionalidad y la seguridad jurídica de que el acuerdo sea avalado conforme a la legislación”, indicó.

