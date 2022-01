El apagón sorprendió al Gobierno, que lo definió como una “contingencia”

El masivo corte de suministro eléctrico registrado durante la tarde de hoy, que afectó a más de 700 mil usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sorprendió al Gobierno nacional, que salió a considerar el incidente como una “contingencia” que no se repetirá. En la Casa Rosada saben del malestar que provocan en la población los apagones de esta naturaleza.

Fuentes oficiales de la Casa Rosada explicaron a LA NACION que desde la semana pasada, cuando se supo que durante estos días una ola de calor afectaría a una enorme extensión del país, comenzaron reuniones para supervisar el tema y mitigar el impacto de lo que podría suceder. En ese sentido, aseguraron que todo estaba dado para que no hubiera este tipo de fallas.

Por eso, afirmaron que el corte no estuvo ligado directamente a eso, sino que fue como consecuencia del incendio de una vivienda en el partido de San Martín, al oeste del Conurbano, lo que habría acarreado la salida de servicio de una línea de alta tensión. “Lo de hoy fue una contingencia”, insistieron desde el Ejecutivo ante una consulta de este medio.

Las fuentes consultadas hicieron hincapié en que todas las charlas previas respecto de la ola de calor de esta semana, daban cuenta de que “había garantía” de que no habría fallas que provocaran cortes grandes. En ese sentido, resaltaron el trabajo que en los últimos días se vino haciendo desde el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) para dar respuesta a la ola de calor que tiene como característica distintiva que las altas temperaturas atraviesan todo el país.

“Cuarenta (40) grados en verano hacen siempre, pero el punto es que esta ola alcanza a una enorme extensión del país”, insistieron en Balcarce 50. En la misma línea, resaltaron en las medidas de prevención que se vienen llevando a cabo para mitigar el impacto no solo de la posible falta de energía, sino también de agua o de los potenciales incendios en áreas específicas.

Por eso se reunieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; su segundo, Jorge Neme; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; la secretaria de Medios y Comunicación Pública, Valeria Zapesochny; la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa; y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Federovisky, ayer en la Casa Rosada.

También fueron de la partida la directora de Planeamiento para la Asistencia en Emergencias del Ministerio de Defensa, Alejandra Bonade; la directora Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad, del Servicio Meteorológico Nacional, Claudia Campetella; la interventora del ENRE, Soledad Manin; la presidenta de la Comisión Cascos Blancos, Sabina Frederic; e integrantes de los ministerios del Interior; Transporte; Agricultura, Ganadería y Pesca; Desarrollo Social; y de Salud.

Todos ellos volverán a verse mañana a primera hora, lo que estaba decidido de antemano. En medio de esas evaluaciones, se conoció el corte masivo de este martes y llegó la “sorpresa” que con el correr de los minutos fue transformándose a medida que se conocían datos que daban cuenta del origen de lo sucedido.

“Edenor informa que alrededor de las 13 salió de servicio una línea de alta tensión debido a un incendio ocurrido en una vivienda en el partido de San Martín”, fue parte de la explicación oficial de la empresa a la que se aludía en Gobierno. Con el correr de las horas se determinó también que el problema escaló y se extendió hacia muchos sectores de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. “Esto produjo una perturbación que afectó inicialmente el servicio en algunas zonas de los partidos de Tigre, San Fernando, San Martín y posteriormente se produjeron salidas de servicio de máquinas generadoras de la central Nuevo Puerto”, señalaron.

Desde el Gobierno explicaron que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) “seguirá buscando explicaciones” sobre lo sucedido. El sitio oficial del organismo fue uno de los afectados por el apagón y dejó de funcionar, impidiendo conocer los datos de las áreas afectadas por el corte de suministro.

Por el momento, en el Ejecutivo no se habla de sanciones o multas, aunque no se descarta que las haya. Tras lo que aclaran que las sanciones a las empresas prestatarias vienen “atrasadas” y que recién se está resolviendo lo que sucedió en 2018 y 2019. Aunque en Casa Rosada buscaron imponer mesura sobre las responsabilidades de Edenor, que “hace pocos meses cambió de dueños”, explicaban. “No se les puede achacar a ellos lo que no invirtieron los anteriores”, afirmaron.

Los dardos sí parecieron dirigidos, una vez más, al expresidente Mauricio Macri. La encargada de hacerlo fue la portavoz, Gabriela Cerruti, quien compartiendo un tweet del exmandatario escribió: “¿Se acuerda Mauricio Macri del apagón del Día del Padre del 2019? Casi todo el día millones de argentinos sin luz. Mientras los ciudadanos pagaban el 3000 por ciento de aumento en las tarifas que usted había decretado. Todavía esperamos explicaciones”. Su posteo fue compartido por el presidente Alberto Fernández.

¿Se acuerda @mauriciomacri del apagón del Día del Padre del 2019? Casi todo el día millones de argentinos sin luz. Mientras los ciudadanos pagaban el 3000 por ciento de aumento en las tarifas que usted había decretado. Todavía esperamos explicaciones. https://t.co/UFuSy0O2BG — Gabriela Cerruti (@gabicerru) January 11, 2022

Pasado el impacto de lo sucedido con el apagón y a medida que se reestablecía el servicio, en el Ejecutivo también separaban lo sucedido con los cortes de los posibles aumentos de tarifas que se darán a lo largo del año y explicaban que “van por carriles separados”.

Fuentes de Casa Rosada aseguraron que Fernández fue recibiendo la información sobre lo sucedido desde que se produjo el corte. Respecto del mandatario, las mismas fuentes afirmaron que “no está en agenda del mandatario” la posibilidad de una estatización de las empresas prestadoras de servicios eléctrico.