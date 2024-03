Escuchar

El peronismo denunció hoy que el sueldo de Javier Milei y los salarios de los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado tuvieron un aumento de un “48%” entre enero y febrero. Según reveló la diputada opositora Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) el salario bruto del Presidente, sin los descuentos, habría pasado de $4.068.728 el primer mes del año a $6.025.801 el mes pasado.

Milei respondió y se amparó públicamente en un decreto que había firmado Cristina Kirchner en 2010. Sin detallar el monto, dijo que dará marcha atrás con cualquier aumento que hayan percibido los altos funcionarios. Consultada por LA NACION, una alta fuente de la Casa Rosada reconoció que, además, hubo un “error” en un decreto firmado por Milei en febrero que homologaba la paritaria de los trabajadores estatales y que habilitó que el aumento salarial impactara en las autoridades superiores del Poder Ejecutivo.

Hasta esta tarde, las fuentes oficiales no habían respondido cuál fue el sueldo bruto y neto del Presidente en los dos primeros meses del año. Según pudo saber este medio, las cifras que reveló Tolosa Paz surgieron de reconstrucciones y proyecciones basadas en las liquidaciones de enero de los funcionarios y aplicando un decreto de febrero firmado por Miei.

A Karina Milei y Manuel Adorni también le subieron los sueldos Presidencia

Oficialmente, el Gobierno brindó la siguiente explicación: “En enero no se dio el aumento acordado en paritarias a los cargos jerárquicos. Existe un decreto 799/2010, que es el que vamos a derogar, que básicamente obliga a que haya un N% de distancia entre el sueldo de un director y un subsecretario; un subse y un secretario, y así, para arriba. Cuando se homologa la pauta salarial de febrero (12%) para toda la administración, el decreto 799 dispara porcentajes más allá de la pauta salarial para mantener esa distancia”.

La información salió a la luz la misma semana que Milei despotricó contra diputados y senadores por haber aumentado sus dietas en un 16% en enero y un 12% en febrero. El jefe de Estado exigió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y a la titular del Senado, Victoria Villarruel, que dieran marcha atrás con la normativa que otorgaba incrementos a los legisladores nacionales al atarlos a los aumentos de todo el personal del Congreso. La vicepresidenta aún no revirtió la situación.

“Que no me vengan con que la están pasando mal porque hay muchísima gente que la está pasando peor”, dijo el jefe de Estado en una entrevista con LN+ el jueves, en otra embestida contra el parlamento. La revelación de la suba en los salarios de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo pegó en el leit motiv del gobierno libertario contra los privilegios de la “casta” política. Desde distintos sectores políticos salieron a cuestionarlo.

Decretos y explicaciones

Apenas la información salió a la luz, Milei publicó un tuit advirtiendo que va a “retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”. La justificación que dio el Presidente fue que “producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010″ que estableció que los cargos políticos siempre deben cobrar más que los empleados de la administración pública “se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”. El jefe de Estado dio a entender que no estaba al tanto de el incremento que percibió y agregó: “Obviamente vamos a derogar ese decreto”.

CON LA BANDERA DE LA AUSTERIDAD MILEI NOS MIENTE



El Presidente nos miente a todos los Argentinos y Argentinas,



El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación… pic.twitter.com/grNKZVDstD — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) March 9, 2024

El decreto al que hace alusión Milei es el 799/2010 que fija que “para las Autoridades Superiores” los aumentos por la paritaria estatal “serán aplicados sobre la base de cálculo que surja de liquidar un incremento equivalente al de un Director Nacional del máximo nivel”. Es decir que la base sobre la que se considera el aumento del Presidente, los ministros, los secretarios y subsecretarios no es el salario de cada uno de ellos, sino el del funcionario ejecutivo mejor remunerado dentro del convenio (la remuneración que percibe un Director Nacional, Nivel A, Grado 14, Tramo Avanzado, Función Ejecutiva I).

Milei buscó atribuir su incremento a una cláusula automática heredada del kirchnerismo. Sin embargo, desde que él asumió hubo dos decretos que homologaron las paritarias acordadas con UPCN, el gremio mayoritario de los empleados estatales: en el de enero, la gestión de La Libertad Avanza fijó que los altos funcionarios no percibieran el aumento, pero en el de febrero sí permitieron que el incremento de la paritaria estatal impactara en subsecretarios, secretarios, ministros y en el Presidente. Ambos decretos fueron firmados por Milei, por el jefe de Gabinete y por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El primer decreto referido a los salarios firmado en la era Milei es el 90/2024 del 26 de enero donde se homologa un aumento del 16%. En el artículo cuatro de ese decreto, la gestión de Milei fijó que los altos funcionarios del gobierno no percibieran ese aumento. “El porcentaje de incremento salarial (...) no se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo”, rezaba ese texto.

En aquel momento el Gobierno difundió una comunicación oficial en donde, justamente, resaltaba que los funcionarios con los principales cargos del Ejecutivo quedaban excluidos del aumento acordado en las paritarias de los trabajadores de la administración pública nacional y subrayaba que la medida fue impulsada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, a cargo de Armando Guibert, y dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El segundo decreto es el 206/2024 del 28 de febrero, que fijó un aumento del 12% en los salarios de los estatales. En su artículo cuarto, a diferencia de enero, esa norma dice: “El porcentaje de incremento del Acta Acuerdo que se homologa se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores”.

“Fue un error”, dijo un importante colaborador del Presidente consultado por LA NACION. “El decreto de febrero debería haber dicho lo mismo que el de enero. Y sobre eso impactó el decreto de Cristina. De todas formas, todo se va a retrotraer”.

Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política… — Javier Milei (@JMilei) March 9, 2024

Otras fuentes oficiales de la Presidencia, brindaron una explicación distinta. “Lo que pasó fue que en la ley de Ganancias impulsada por Sergio Massa en campaña se exceptuó a los altos funcionarios del aumento del mínimo no imponible. Por lo tanto los funcionarios quedaron pagando el impuesto con el piso viejo. Además, se les prohibió hacer deducciones. Eso generó que cuando llega la primera liquidación de enero, hubo funcionarios que terminaron pagando Ganancias más de lo que cobraban. O pasaba que cualquier subordinado cobraba más que el propio ministro. Entonces, se ajustó sobre el bruto para que no tuviera tanto impacto lo de Ganancias en el neto hasta que se corrija la situación en el pacto fiscal”.

Hoy, apenas Milei apuntó contra un decreto del kirchnerismo por el aumento en su salario, Cristina Kirchner salió a cruzarlo: “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?”, dijo la exvicepresidenta. “Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, agregó.

Tolosa Paz, en tanto, acusó al presidente de hacer una “escenificación pública” y tener “doble vara” por oponerse a los incrementos de los diputados. “El Presidente nos miente a todos los argentinos y argentinas. Firmó un decreto el 29 de febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional”, se quejó esta mañana Tolosa Paz en la red social X.