El Banco Central dio de baja la billetera virtual del financista ligado a la AFA

El Banco Central resolvió dar de baja la billetera virtual de Ariel Vallejo, el financista ligado a la Asociación del Fútbol Argentino. Entre los motivos, la entidad presidida por Santiago Bausili expuso que Sur Finanzas PSP “presentó tardíamente declaraciones juradas en las que informó no haber registrado operaciones entre julio 2025 y agosto 2026″, pese a que registró transferencias por $393.871 millones, según el documento oficial al que tuvo acceso LA NACION.

Se trata de un nuevo revés para Vallejo, quien la semana pasada fue procesado por presunto lavado de dinero en la causa que tramita en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo de Tomás Rodríguez Ponte.

En ese expediente se investiga si Sur Finanzas PSP fue utilizada para darle apariencia lícita a fondos de origen ilícito.

Parte de los fondos que distribuyó Sur Finanzas llegaron a clubes de fútbol, a través de sponsoreos o préstamos.

La resolución del BCRA, firmada este viernes por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, incide directamente sobre Sur Finanzas PSP, que estaba dada de alta en el “Registro de Proveedores de Servicios de Pago”.

El primer artículo de la medida comienza: “Dar de baja a Sur Finanzas PSP SA”.

En los considerandos, Curutchet enumeró distintos motivos. Comenzó con cuestiones técnicas legales y administrativas y luego se refirió directamente a la operación de la billetera virtual sobre la que Vallejo tenía el 30% del capital de la empresa, según el documento. El 70% restante está en manos de su madre, que oficiaba como prestanombre.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

Sobre lo operativo, la resolución dice: “Las entidades financieras patrocinantes decidieron finalizar su relación comercial con la sociedad”. ¿Qué significa esto? Que el Banco Industrial SA cerró la cuenta de Sur Finanzas PSP en noviembre de 2025 y, en el caso del Banco Hipotecario SA, donde también posee una cuenta, “la concreción del cierre quedó sujeta a medidas judiciales”.

Y agrega: “En virtud de ello, la sociedad informó haber cerrado las cuentas de pago y comunicado a sus clientes que debían retirar sus fondos, pero no aportó la documentación necesaria para verificar la restitución de la totalidad de los saldos”.

La resolución oficial también señala que “no registra operaciones como proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP) desde enero de 2026”. De este modo, el escenario descripto por el BCRA combina una “interrupción prolongada de la actividad” con la falta de bancos patrocinantes de la billetera virtual.

Allanamiento en oficinas de Sur Finanzas en galería Suipacha Camila Godoy

Esto se suma a otras observaciones sobre la presentación de documentos. “En septiembre de 2026, presentó tardíamente declaraciones juradas en las que informó no haber registrado operaciones entre julio 2025 y agosto 2026″, detalló la resolución. Pese a eso, el BCRA agregó que observó un “volumen significativo” de transferencias hasta noviembre del año pasado en el Banco Industrial y hasta diciembre en el Banco Hipotecario.

Ahora Vallejo tiene un plazo de hasta 30 días hábiles para presentar recursos contra la decisión de Curutchet.

Las sospechas sobre Sur Finanzas PSP

El expediente judicial en Lomas de Zamora nació con una presentación de la ARCA en noviembre del año pasado.

En aquella oportunidad, los sabuesos de la DGI acuñaron la expresión “ejército de soldaditos”, en alusión a la presunta utilización de personas de bajos recursos como fachada para movilizar millones.

Un informe al que tuvo acceso LA NACION enumeraba casos como el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, en ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.

Ese es el núcleo de la denuncia de la ARCA: determinar si Sur Finanzas fue utilizado como vehículo para lavar dinero. Desde que estalló el caso, Vallejo se defendió y siempre negó tener un “ejército de soldaditos”. Lo que todavía se desconoce, casi un año después del inicio del caso, es el origen de los cuestionados $818.000 millones sobre los que alertó el fisco.

En el procesamiento, el juez Rodríguez Ponte dio por acreditado que Sur Finanzas PSP, antes denominado Neblockchain, evadió impuestos por más de 12.200 millones de pesos.