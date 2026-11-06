Prisión preventiva y embargo millonario para Ariel Vallejo, el financista de la AFA

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como jefe de una banda dedicada al lavado de activos y evasión impositiva.

Vallejo seguirá preso en su casa con una tobillera electrónica.

El fallo abarca a 17 personas más, incluida la madre de Vallejo.

El juez dispuso el arresto domiciliario de Vallejo y le prohibió salir del país.

Sur Finanzas financió a varios clubes de fúbtbol con créditos que la acusación consideró usurarios. Pero lo que se destaca en el escrito de 145 páginas del juez es el monto del embargo: 40.000 millones de pesos.

En total, Rodríguez Ponte ordenó embargos por más de 215.000 millones de pesos.

El procesamiento incluye a nueve personas jurídicas vinculadas con el grupo Sur Finanzas.

Allanamiento en las oficinas de la calle Paraná 861 en el marco de la denuncia contra Sur Finanzas y la ruta del dinero AFA Ricardo Pristupluk

El juez consideró que entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 funcionó una asociación ilícita encabezada por Vallejo que, a través de una quincena de sociedades, realizó operaciones al margen de las normas cambiarias.

La organización aplicó el dinero a la compra de inmuebles, vehículos y participaciones societarias, y utilizó una billetera virtual registrada como proveedor de servicios de pago para hacer circular fondos a nombre de terceros.

La investigación ubicó el punto de partida en el Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio cuyas cuotas fueron cedidas en agosto de 2020 a Vallejo, a su madre y a una socia del grupo.

El Banco Central detectó que la agencia superó su límite de tenencia de moneda extranjera por más de 103,5 millones de dólares.

En 2022 sus cuentas recibieron más de 4040 millones de pesos, frente a ventas declaradas por 2440 millones, y en 2023 casi 16.000 millones, sin que presentara declaración jurada.

Cuando la agencia pidió su baja, a fines de 2022, los fondos salieron hacia las cuentas personales de sus socios y hacia sociedades vinculadas, que luego los reinvirtieron en el grupo.

El tramo de mayor volumen se desarrolló a través de Sur Finanzas PSP S.A., antes Neblockchain S.A.

Solo en una de sus cuentas bancarias se acreditaron alrededor de 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025.

La resolución describe usuarios sin capacidad económica, empleados del grupo y personas registradas con casillas de correo creadas en serie, por cuyas cuentas circularon sumas que superaban los mil millones de pesos cada una, y en un caso los 39.000 millones.

El efectivo era trasladado y depositado por portavalores del grupo, uno de los cuales depositó por sí solo más de 1.846 millones de pesos, y la certificación de origen de fondos que la empresa presentó a un banco en abril de 2025 omitió casi 20.000 millones acreditados en enero de ese año.

Con esos fondos se compraron bienes pagados en efectivo y registrados a nombre de sociedades sin actividad ni cuentas bancarias.

Entre ellos se encuentran un inmueble en un country de Canning por 500.000 dólares, seis unidades de un edificio de Adrogué por 600.000 dólares, un lote en Fincas de San Vicente por 400.000 dólares, la casa central del grupo en Adrogué y una flota de vehículos de alta gama.

Además, Vallejo compró una Ferrari California que fue vendida pocos días después de los allanamientos del 1 de diciembre de 2025 a una jubilada sin ingresos acordes con la operación.

El juez tuvo por acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, la evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias de la billetera virtual por más de 12.200 millones de pesos.

Además, la evasión de las percepciones del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios que esa empresa, como agente de percepción, dejó de practicar sobre los movimientos de cuentas de sociedades y de usuarios interpuestos, por más de 9850 millones de pesos entre 2023 y 2025.

También procesó por la evasión de otras sociedades del grupo y del Impuesto a las Ganancias personal de la madre de Vallejo, y por la apropiación de aportes previsionales retenidos a los empleados de Sur Finanzas Group S.A.

Vallejo fue procesado como jefe de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

El juez convirtió su detención en prisión preventiva, que cumplirá bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico de vigilancia, y trabó embargo sobre sus bienes por 40.000 millones de pesos.

Graciela Beatriz Vallejo, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo y el contador Gerardo Salvador Carrozza fueron procesados como integrantes de la asociación ilícita y por lavado de activos agravado y, en su caso, por evasión tributaria, sin prisión preventiva.

Otros siete integrantes de la estructura, entre ellos secretarias, personal administrativo, una asesora en normativa cambiaria y portavalores, fueron procesados como miembros de la asociación ilícita y, cuatro de ellos, también como partícipes del lavado.

Un empleado que prestó su cuenta en la billetera fue procesado como partícipe secundario de lavado, y otros tres empleados, por encubrimiento agravado por la eliminación de registros y equipos tras los allanamientos.

Fueron procesadas además nueve sociedades: Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Ars Cambios S.A.S., Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S., Gestiones San Miguel S.A. y Sur Pagos S.A.

Los embargos dispuestos sobre las personas físicas y jurídicas suman 215.900 millones de pesos.

El juez mantuvo además el secuestro con fines de decomiso de 24 vehículos, trabó embargo preventivo sobre 35 rodados y 13 inmuebles, y dispuso el embargo con fines de decomiso de otros bienes, el embargo de un depósito a plazo no declarado y de créditos hipotecarios, la tasación del equipamiento médico secuestrado y la búsqueda del adquirido por una de las sociedades.

En los allanamientos se habían secuestrado más de 123 millones de pesos, más de 116.000 dólares y otras divisas.

La fiscal Cecilia Incardona, tal como había revelado LA NACION, había acusado a Vallejo de lavar dinero de una plataforma de casino clandestino online, cuyos responsables están detenidos.

La mecánica consistía en que se valían de indigentes que recibían el dinero en sus cuentas, lo repartían a cuatro integrantes de la organización, que lo volvían a introducir en el circuito formal a través de Sur Finanzas.