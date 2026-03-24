El camino de Borges: cronología de un golpe

A 50 años del último golpe de Estado, antesala de la dictadura militar más sangrienta, LA NACION presenta el documental “El camino de Borges”, que reconstruye los desencadenantes del quiebre institucional, el clima de violencia que se había cristalizado a partir del tercer gobierno de Juan Domingo de Perón y la parábola social que vivió la sociedad argentina durante la larga noche del Proceso.

La cronología de aquel 24 de marzo que marcó a fuego la historia nos llega desde el análisis de Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni, Jorge Fernández Díaz, Camila Perochena, Marcelo Larraquy y Pablo Sirven. Testimonios de protagonistas de aquellos días, como Jesús Rodríguez, Diego Guelar, Lito Vitale, María Eugenia Estenssoro y José Ignacio López, entre otros.

El video, de 35 minutos, repasa el contexto internacional de guerra fría en el que se desencadenó el golpe, la crisis económica que estalló a partir del Rodrigazo, las negociaciones secretas, y a la postre fallidas, para evitar la caída del gobierno de Isabel Perón y el avance de la conjura militar que se hizo imparable al iniciarse 1976.

La profundidad del análisis político y social corre en paralelo con imágenes de archivo de los minutos previos y posteriores a la jura de la Junta Militar liderada por Videla, Massera y Agosti. Un viaje en el tiempo para entender cómo se vivieron esas horas críticas, la reacción de una población desbordada por la violencia y por qué hay heridas que no terminan de cerrar.