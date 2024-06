El cierre de José Mayans cargado de ironías contra Javier Milei: “Que le cuenten cómo terminó Terminator”

Escuchar

En el cierre del extenso debate de la Ley Bases, previo a las votaciones, el senador José Mayans de Unión por la Patria (UxP) hizo referencia a una película que utilizó el presidente Javier Milei en una entrevista reciente para justificar las medidas económicas y sociales que aplica el Gobierno. El jefe de Estado se autodefinió como “líder mundial” y una persona que viene de “un futuro apocalíptico”, en alusión al conocido personaje Terminator. Sin embargo el senador formoseño, consideró que “le contaron mal el final de las películas”.

En su intervención final, Mayans se tomó alrededor de dos minutos para chicanear al Presidente. “Dice que es Terminator, pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator”, expresó cerca del cierre de su ponencia que se extendió casi 40 minutos.

“El primero termina con la cabeza aplastada. Se ve que no vio bien. En realidad, Terminator era el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal. Alguien que le cuente cómo terminó el primer Terminator: Sarah Connor lo mató. Una mujer le revienta la cabeza”, postuló sobre la película The Terminator (El exterminador) estrenada en 1984.

En ese sentido, continuó: “El segundo termina derretido. Y el tercer Terminator, que es la modelo avanzada, la mujer, no sé si es Karina [Milei] o quién, cómo viene la mano, como viene el guion acá, terminan aplastados. La mujer Terminator y el varón Terminator”.

El comentario del senador, jefe de la bancada de Unión por la Patria, provocó risas tanto entre legisladores opositores, como oficialistas. “Alguien que le diga al Presidente que no hable más de Terminator, porque todos terminaron mal”, dijo. Y siguió: “Hasta a [Federico] Sturzenegger, perdón, a [Arnold] Schwarzenegger lo echaron hasta de la casa con problemas con su mujer. Fue gobernador y lo echaron. Un desastre los Terminator”, chicaneó.

Por otro lado, Mayans puso en tela de juicio los cambios cedidos por el oficialismo en la Ley Bases en torno a sacar Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino de las empresas que podrían ser privatizadas.

“Como dijo Anabel [Fernández Sagasti) acá yo no me engaño con este cambio que quieren hacer. Porque Karina ya les habrá dicho ‘hagan todos los cambios que quieran, que después los vamos reventar en Diputados’. Miren como se ríen. Porque eso es lo que va pasar. No es una persona de fiar. Por eso no le podemos dar poderes absolutos a esta persona”, indicó el senador.

