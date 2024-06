Ley Bases | El periodista al que le quemaron el móvil dijo que los ataques a la prensa “estaban preparados”

Escuchar

Rolando Morales, periodista de Cadena 3 de Córdoba, fue centro de un brutal ataque de manifestantes en los alrededores del Congreso, en donde le dieron vuelta su auto, lo prendieron fuego y lo saquearon. El corresponsal en la ciudad de Buenos Aires, que cubría la votación de la Ley Bases en el Senado, denunció que los ataques a la Policía y a la prensa estaban “preparados”.

A pocas horas de lo sucedido en avenida Hipólito Yrigoyen, Morales recordó: “Estaban todos con el rostro tapado. Cuando llegué para pedir que no lo dieran vuelta, uno llegó y me tiró para atrás”. “Mientras se incendiaba, fui a hacer la denuncia con la Policía Federal Argentina (PFA), pero cuando volví, encontré a la gente robando cables”, aseguró entrevistado en LN+ por Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq. “Trataron de quemar otro móvil en avenida Rivadavia”, resaltó.

Morales, consideró que los actos de violencia estaban premeditados. “ Para mí, esto estaba preparado. Iba siguiendo con la radio lo que estaba pasando en el Senado, y cuando se supo que había algo bueno para el Gobierno, explotó . Se activó un mecanismo. La gente y los grupos que estaban se abrieron y estos [enmascarados] se pusieron frente a las vallas, Gendarmería y PFA”, indicó sobre la quema ocurrida a 200 metros de la puerta de ingreso de los senadores.

Tras ello, contó cómo vivió el hecho y la importancia del auto que utilizaba para trasladarse desde hace años. “Hoy cerré los ojos y me corría una película. Desde el 1992 que estoy aquí y soy corresponsal de Cadena 3. Ese móvil era mi segunda casa. Mis colegas y familiares lo saben porque vivo más en la calle que en mi casa”, comentó.

“Nunca, ni soñando, me imaginé que me podía pasar lo que me pasó este miércoles. Fue terrible. Estoy angustiado, con bronca, impotencia. Viendo cómo se empezó a quemar, yo decía: ‘Tengo un hijo de 11 y otro de 9 que vinieron a acompañarme’, y les decía que no quiero un país así ni para mis hijos ni para los argentinos”, añadió el periodista al respecto.

En ese sentido, reflexionó sobre lo ocurrido y pidió: ”Ojalá cambien las cosas por el bien de los argentinos porque no nos merecemos un país así”. “Si vos pensás distinto, dialoguemos o hablemos, pero no podés ser así con ese odio que hay. Noté mucho odio. Estando yo en la puerta del auto, del móvil, vinieron todos con la cara tapada y, decían ‘démoslo vuelta”', y no conformes con eso, agarraron un cartón, tiraron un bidón de nafta y se reían como si hubiera hecho un gol la selección argentina. Quemaron todo, no les importa nada”, relató.

Por su parte, Pablo Rossi lamentó lo ocurrido y recordó cuando trabajaron juntos en los años 90′. “Cuando lo vi por la tele, le mandé un mensaje porque no podía creer lo que pasaba, como si todavía trabajáramos juntos. Debe ser uno de los movileros más importantes y eficaces, sin detrimento del resto, que ha tenido la radio y los medios en general. Es un intrépido de toda la vida. Cuando lo vi llorar, conociendo su historia, a mí me generó lo mismo”, señaló el conductor de LN+.

