El Colegio de Abogados de la Ciudad advierte sobre los criterios para elegir a los candidatos para la Corte Suprema

El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires advirtió sobre los criterios a aplicar a la hora de definir los futuros candidatos para cubrir las vacantes en la Corte. Planteó en un comunicado que se debe privilegiar a las candidatas mujeres, pero teniendo en cuenta no solo la cuestión de género, sino también su idoneidad.

La organización de la sociedad civil reafirmó su compromiso con “la fortaleza del sistema republicano y el respeto por el Estado de Derecho”, y advirtió acerca de que dependen de ”la calidad e independencia del Poder Judicial".

“La integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación requiere de un proceso de selección que garantice la máxima transparencia y la elección de personas de reconocida idoneidad jurídica, ética y moral”, dijeron los abogados.

El Colegio de Abogados de la Ciudad por primera vez en sus 112 años de vida está presidido por una mujer. Es Rosalía Silvestre, del Estudio Busso & Fariña.

Rosalía Silvestre, presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Los abogados dijeron que “la idoneidad no solo implica una trayectoria profesional intachable y un conocimiento profundo del derecho, sino también un compromiso indeclinable con los valores constitucionales, la independencia de criterio y la defensa de las instituciones de la República”.

Indicaron que los cargos deben ser ocupados por juristas con formación, experiencia, pero también “conducta pública que generen confianza y respeto en la ciudadanía y, que permitan generar desarrollo económico en un marco de seguridad jurídica con jueces idóneos y probos”.

“El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ya se ha pronunciado acerca de la necesidad de alcanzar la paridad de género en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y reafirma su compromiso con ese objetivo”, dijo la organización.

Pero ante las versiones que circulan sobre posibles postulantes mujeres para ocupar la Corte, exhortó “a las autoridades competentes a priorizar en las candidatas, por encima de cualquier otra consideración, la búsqueda de perfiles de indudable idoneidad, asegurando así que la Corte Suprema sea un pilar de justicia, equilibrio y legitimidad democrática”.

Después del triunfo electoral del oficialismo se reactivó la versión de un diálogo entre el Gobierno y el kirchnerismo para cubrir las dos vacantes que hay en el máximo tribunal. La lógica detrás de estas supuestas conversaciones sería el supuesto incentivo del kirchnerismo para apurar el trámite y aprovechar su mayor representación en el Senado hoy, que la que tendrá a partir del 10 de diciembre.

Sin embargo, el tema por ahora no parece ser materia de un análisis profundo de parte del Gobierno, que priorizó en los primeros días posteriores a las elecciones los reacomodamientos en el Gabinete.

De hecho el Ministerio de Justicia es uno de los que tiene una conducción incierta, dado que Mariano Cuneo Libarona renunció a su cargo, pero después retrotrajo la decisión, aunque temporalmente.