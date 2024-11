El Congreso desafía a Javier Milei y avala que la AGN audite cuatro facultades de la UBA en 2025

Con críticas y chicanas al gobierno de Javier Milei, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso le dio luz verde a la decisión de la Auditoría General de la Nación (AGN) de auditar 12 universidades nacionales el año próximo, estableciendo prioridad en el control integral de la gestión de cuatro facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los que deberán estar terminados antes de agosto del año próximo.

Las auditorías se encuentran incluidas en el plan para el próximo año presentado por la AGN ante la comisión bicameral que tiene a su cargo el control posterior de la ejecución presupuestaria y del funcionamiento de la administración pública nacional y que preside el diputado opositor Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal-Buenos Aires).

“Con esto vamos a dar una respuesta al debate que se está dando en la sociedad”, destacó el presidente de la AGN, el peronista Juan Manuel Olmos, aludiendo a la polémica generada con el Gobierno nacional por el reclamo de las universidades nacionales de fondos presupuestarios para aumentar salarios y garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios ante la política de ajuste aplicada por la administración de Javier Milei.

En ese sentido, Olmos reivindicó el rol de control de gestión que tiene la AGN sobre las 62 universidades nacionales y cuestionó de manera elíptica al Poder Ejecutivo al referirse a la decisión del gobierno de MIlei de revisar el uso que hacen las universidades de sus presupuestos a través de la realización de auditorías que estarán a cargo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) , medida resistida por las casas de altos estudios por considerar que viola la autonomía y autarquía establecidas en la Constitución Nacional.

“Esta Auditoría reivindica el artículo 75 de la Constitución Nacional en cuanto a que garantiza la autonomía y autarquías de las universidades, por lo que será la Justicia la que determinará la cuestión de las auditorías internas”, dispuestas por el Poder Ejecutivo, afirmó el presidente de la AGN.

En cuanto a la UBA, Olmos precisó que en el plan de trabajo de la AGN se harán auditorías integrales a las facultades de Ciencias Económicas, de Derecho y de Medicina, a la que sumará un control de “cumplimiento de gestión” a la de Psicología para ver la respuesta a las observaciones realizadas en una auditoría realizada en el año 2022.

El plan trazado por Olmos obtuvo el respaldo de todos los miembros presentes de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. De hecho, en el final de la reunión Pichetto afirmó que “la voluntad de todos es auditar la UBA y darle prevalencia en los primeros seis meses del año próximo”. En ese sentido, le pidió a la AGN tener un informe para agosto del año próximo. Además de su presidente, asistieron los auditores Graciela De la Rosa (PJ), Javier Fernández (PJ) y Alejandro Nievas (UCR).

El kirchnerismo apoyó la realización de las auditorías sobre la UBA, destacando que habían recibido una nota del rector de la casa de estudios porteña, Ricardo Gelpi, pidiéndole que se incluya a la universidad en el plan de la AGN. “Esto destierra la idea de que las universidades no desean ser auditadas”, afirmó la senadora Juliana Di Tullio (Unión por la Patria).

En la misma línea se expresó el senador Flavio Fama (UCR-Catamarca). “Es mentira que no existan controles a las universidades”, afirmó el legislador, quien apoyó que se le dé prioridad a la UBA pero pidió incluir en el plan de controles a la Universidad Nacional de Catamarca, de la que fue su rector antes de asumir una banca en la Cámara alta. “Para un rector, para un decano, no hay nada mejor que una auditoría porque les permite perfeccionarse en lo que tenga que mejorar”, concluyó.

El senador peronista antikirchnerista Juan Carlos Romero (Salta) había sido el primero en pedir celeridad en la realización de las auditorías a las universidades nacionales planificadas por la AGN, pero en el final salió al cruce del clima crítico al Gobierno nacional que se había propagado en la reunión.

“No vamos a inducir a la Auditoría a llevar adelante la agenda de la oposición”, se quejó Romero para salir al cruce de algunas de las intervenciones anteriores, como la del auditor Nievas quien rechazó las acusaciones del Gobierno sobre la falta de controles a la casa de altos estudios. “No es verdad que no hacemos auditorías a las universidades”, dijo el radical jujeño antes de agregar, no sin cierta picardía, que “hace mucho que no se le hace una auditoría a la Secretaría General de la Presidencia”, oficina a cargo de Karina Milei, hermana del Presidente.

Si bien apoyó las auditorías, el senador José Mayans (Unión por la Patria) pidió también el foco sobre “los problemas que son centrales y mencionó la necesidad de controlar las operaciones de toma de deuda de la administración Milei. “Ahí está el problema del país, no está en las universidades”, setenció el jefe de la bancada kirchnerista de la Cámara alta, quien dijo que en el sistema financiero “está la verdadera casta”.

