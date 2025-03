La Auditoría General de la Nación se queda sin auditores y entra en parálisis la tarea de control

La Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de contralor externo de la administración pública, está por quedar virtualmente acéfala. Seis de los siete auditores tendrán vencidos sus mandatos el mes próximo y solo quedará en pie su presidente, el peronista Juan Manuel Olmos, con una función estrictamente administrativa. Una parálisis inédita que amenaza con prolongarse mientras en el Congreso persistan las diferencias sobre su nueva conformación.

La AGN celebrará mañana su última reunión de colegio de auditores antes del éxodo de sus últimos integrantes . Esta situación puso en alerta a la oposición y, particularmente, a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, encargada de revisar los informes que produce la AGN una vez que éstos pasan por el filtro del colegio de auditores. Con preocupación advierten que, hasta tanto no se normalice la integración de la AGN, todos los informes en marcha y por producirse quedarán cajoneados .

“Este es un hecho inadmisible; no se puede dejar vacío al principal órgano de contralor que hoy tiene la Argentina –enfatizó el diputado Miguel Pichetto, presidente de la Comisión Mixta, a LA NACION-. Es una falta grave del propio Congreso, que está faltando a su obligación y responsabilidad de designar a sus representantes. Los bloques políticos deberían buscar un acuerdo y, si no lo hay, se tienen que constituir mayorías y votar. No se puede prolongar esta situación anómala”.

En rigor, desde hace un año la AGN funciona de una manera irregular con cuatro de sus siete auditores. Los tres restantes, que habían ingresado en representación de la Cámara de Diputados, abandonaron el organismo en abril pasado porque vencieron sus mandatos. A la hora de definir sus reemplazos oficialistas y opositores se trenzaron en una discusión estéril que, a la postre, dejó rengo por casi un año al principal organismo de control .

El problema se agudizará la semana próxima cuando venzan los mandatos de los tres auditores designados por el Senado. Solo quedará en pie su presidente Olmos, quien fue designado por Unión por la Patria en 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia. La Constitución Nacional prescribe en su artículo 85 que la AGN debe ser comandada por un representante del principal partido opositor, por lo que Olmos tendrá mandato hasta 2027.

La pregunta del millón que se formulan en la oposición es si el oficialismo, por acción u omisión, intentará prolongar esta situación de parálisis en la AGN. El plan de auditorías que se había programado para este año incluye algunas de las áreas más sensibles de la gestión libertaria ; entre ellas, el Banco Central; el proceso de compras y contrataciones del Ministerio de Defensa y Seguridad, comandados por Luis Petri y Patricia Bullrich, respectivamente, como también programas de asistencia alimentaria del Ministerio de Capital Humano.

Asimismo, se acordó poner la lupa sobre la administración de las universidades nacionales; la gestión de la empresa mayorista de energía eléctrica Cammesa y la gestión de los entes reguladores de servicios públicos sobre los reclamos presentados por los usuarios.

A sabiendas de que su gestión estará en la mira, el oficialismo reclama tener un lugar en la AGN y, por ello, frustró el año pasado un incipiente acuerdo entre distintos bloques opositores que lo dejaban afuera del organismo de control. Su estrategia fue dejar pasar el tiempo hasta que venciera el mandato de los representantes del Senado; los libertarios sostienen que, en este contexto, la oposición no les podrá negar al menos un auditor de los seis en juego.

En el Senado los bloques opositores comenzaron a moverse. No se descarta que en la sesión convocada para el 3 de abril para discutir el futuro de los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, designados en comisión por decreto presidencial, se trate también la designación de los tres auditores que le corresponden al cuerpo.

Sin embargo, no promete ser una definición sencilla. El peronismo, con 34 integrantes, reclama dos de los tres cargos vacantes; difícil que el resto del abanico político lo acepte, si se considera que Olmos es de ese palo y a la Cámara de Diputados le correspondería, al menos, uno propio.

El radicalismo pugna por un lugar (Alejandro Nieva y Luis Naidenoff como principales postulantes). Los libertarios, en tanto, darán pelea, ya sea por uno o dos cargos; de no conseguirlo es probable que intenten mantener la situación en stand by a la espera de que un triunfo en las próximas elecciones legislativas les asfalte el camino sin necesidad de tejer acuerdos con terceros.

