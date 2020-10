El controvertido tuit de una legisladora sobre Juan Grabois por el que tuvo que pedir disculpas

La legisladora cordobesa Patricia De Ferrari (Juntos por el Cambio) despertó repudio y controversia en las redes sociales al referirse al conflicto de la familia Etchevehere y Juan Grabois con un tuit que luego borró y por el que pidió disculpas.

"¿Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?", tuiteó la legisladora de Juntos por el Cambio para dar su opinión sobre la disputa que sostienen en Entre Ríos Dolores Etchevehere y sus hermanos luego de que la mujer le cediera sus terrenos al proyecto Artigas de Grabois.

Este fue el tuit que la legisladora borró

Al hablar de los Falcon verdes, De Ferrari hizo referencia a uno de los símbolos de la represión ilegal durante la última dictadura militar, algo que muchos usuarios de Twitter le criticaron. La funcionaria primero explicó: "Para que se entienda, la persecución política que están llevando adelante funcionarios y amigos del Gobierno, como Grabois, tiene funciones y maneras muy tristes que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia y que no queremos que vuelva".

Ante el comentario de un seguidor que le remarcó que la comparación era desafortunada, ella respondió: "Puede ser. No mucho más desafortunado de lo que nos pasa a los argentinos que vemos desaparecer el Estado de Derecho y las reglas que parecían ya parte de la cultura democrática aceptada por todos".

No obstante, las críticas continuaron. Fue entonces que De Ferrari dijo que su redacción "no fue clara", por lo que la estaban "malinterpretando".

"Con motivo de un último tuit de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura y las violaciones de los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas por ello", escribió.

