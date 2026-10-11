Investigan la solvencia de un municipio, clubes de fútbol y presuntos “soldaditos” que operaron con Sur Finanzas

La Justicia ordenó medidas en el caso Sur Finanzas para investigar la capacidad económica de quienes operaron con la billetera virtual de Ariel Vallejo, que movió $818.000 millones. Sospechan de grandes maniobras de lavado de dinero, en las que habría participado un “ejército de soldaditos”, pero la investigación alcanza también a clubes como San Lorenzo y Racing; a la Municipalidad de Lomas de Zamora y a sociedades, entre ellas Rodepau y Gomont.

Todos ellos operaron con la billetera de Vallejo y forman parte del objeto de la nueva medida de prueba: los investigadores solicitaron información a la ARCA para conocer la capacidad económica de más de 306 personas (individuos y sociedades) que movieron dinero a través de Sur Finanzas. La Justicia revisa la situación financiera de cada uno, informaron fuentes al tanto de la investigación.

El largo listado está compuesto por 142 personas jurídicas y 164 personas físicas. Dentro de ese universo, hubo cuatro casos que desconocieron haber contraído préstamos con Sur Finanzas y 96 personas aparecen en la base e-Apoc del fisco, que contiene a emisores de facturas apócrifas.

Sobre la totalidad de estas personas y sociedades, el juez Tomás Rodríguez Ponte le solicitó a la ARCA que le indique si tenían “la solvencia económica acreditada ante ese organismo para operar los montos que fueran informados en los anexos de la denuncia”. Esto se debe a que la causa Sur Finanzas investiga los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva. En otras palabras, indaga si la plataforma del financista cercano a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue utilizada para “introducir en el sistema financiero fondos de origen ilícito y otorgarles apariencia de legalidad”.

Juan Tomás Rodríguez Ponte juró este año como juez federal de Lomas de Zamora Prensa de la Corte

El expediente nació con una presentación de la ARCA, realizada en noviembre del año pasado. En aquella oportunidad, los sabuesos de la DGI acuñaron la expresión “ejército de soldaditos”, en alusión a la presunta utilización de personas como fachada para movilizar millones.

Un informe al que tuvo acceso LA NACION enumeraba casos como el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, en ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.

Ese es el núcleo de la denuncia de la ARCA: determinar si Sur Finanzas fue utilizado como vehículo para lavar dinero. Desde que estalló el caso, Vallejo se defendió y siempre negó tener un “ejército de soldaditos”. Lo que todavía se desconoce, casi once meses después del inicio del caso, es el origen de los cuestionados $818.000 millones sobre los que alertó el fisco.

La Ferrari California que Vallejo que fue secuestrada por la Justicia

Por ese motivo, el magistrado Rodríguez Ponte solicitó informes sobre las 306 personas. “El objetivo es saber si les cierra el blanco”, explicó una fuente al tanto de los movimientos de la causa. En la lista se encuentran Gomont y Rodepau. Esta última movió $6996 millones a través de Sur Finanzas PSP.

Estas dos sociedades, que declaran domicilio en Baez 240, ganaron notoriedad porque sus sílabas coinciden con las de jugadores de la selección (Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel). Sin embargo, ninguno de ellos se encuentra detrás de ellas.

En los registros oficiales de Rodepau aparecen dos hombres; uno de ellos denunció domicilio en un asentamiento ubicado en el partido de Berisso. El otro también está en los papeles de Gomont, junto a un joven de 28 años que está catalogado por el Banco Central (BCRA) como un “deudor irrecuperable”.

Lomas de Zamora

Dentro del pedido de informes de ARCA también se encuentra el municipio de Lomas de Zamora. Vallejo compartió en diciembre de 2024 una foto durante un evento de la Cámara de Comercio de Banfield en la que está junto al intendente Federico Otermín.

Vallejo compartió una foto con Federico Otermín, en diciembre de 2024

Ante la consulta de LA NACION, fuentes del municipio de Lomas de Zamora señalaron que la municipalidad tenía una cuenta en la billetera virtual Sur Finanzas PSP, “así como también con otras billeteras virtuales como Mercado Pago y Cuenta DNI”. Agregaron que la usaban para que los vecinos pudieran pagar sus impuestos a través de esa vía, para “que sea una opción más” y que solamente se usó en 2024.

En cuanto a los clubes, el lunes pasado, el juez realizó operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de las instituciones que tenían vínculo con Sur Finanzas, para secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial. Tal como informó LA NACION, San Lorenzo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas. Las transferencias millonarias se depositaban en una cuenta del Banco Industrial. A cambio, el club de Boedo emitía un pagaré a favor de la financiera de Vallejo, que cobró más de $100 millones en concepto de intereses.

“No confiables”

La lista de los investigados incluye a 96 que se encuentran en la base e-Apoc. Esto significa que emitieron al menos una factura apócrifa y, por ende, están registrados como “contribuyentes no confiables”.

De de esos 96, 44 son personas físicas. Catorce de ellas percibieron beneficios sociales provenientes de la Anses. Allí se enlistan planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Programa Hogar, los ingresos familiares de emergencia brindados durante la pandemia y refuerzos de ingresos, según muestra una base de datos con información comercial, bancaria y fiscal.

También se destacan otros casos particulares, como el de una jubilada de 92 años y otra persona que es beneficiaria del seguro de desempleo. Y se repiten casos de deudores en situación 4 o 5 del BCRA, que muestran distintos grados de morosidad con el sistema financiero.

En paralelo, la causa judicial incorporó al menos cuatro casos de personas que negaron haber realizado las operaciones a través de Sur Finanzas. Uno de esos casos es el de un hombre cuyas iniciales son M.A.C. “Desconoce un préstamo de 500.000.000 pesos que figura a su nombre en esa entidad”, dice la causa judicial en alusión a él. Algo similar ocurre con F.J.P, quien negó haber tramitado un crédito de $133,1 millones que figura a su nombre. “Acompaña chats donde reclamó por ese préstamo y pidió la baja de la cuenta”, se lee en el expediente.

La lista no termina ahí. S.L.F dijo que ya había dado de baja su cuenta cuando le imputaron un préstamo de $485 millones. Y otra persona, de iniciales R.B., sostuvo que nunca tuvo relación con Sur Finanzas, que jamás abrió cuenta ni autorizó a terceros a que lo hagan en la billetera virtual de Vallejo, y manifestó que le usaron sus datos.

También se detectan puntos en común dentro del universo de las 52 sociedades que aparecen en la base de facturas apócrifas de la ARCA y que también están bajo la mira de la Justicia. El nombre de cinco personas se repite en más de una de ellas, ya sea como autoridades o como exempleados.

¿Qué capacidad económica tienen? Uno de ellos es jubilado y otro, monotributista categoría A, la que más bajos ingresos declara. Ambos figuran en la central de deudores del BCRA en situación 5. Es decir, “deudor irrecuperable”.