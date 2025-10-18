El costo de la elección será de por lo menos $230.000 millones

La maquinaria que sustentará las elecciones del domingo 26 generó un gasto consolidado en contrataciones de por lo menos $230.328.617.245,02. Este monto se desprende de los procesos de contratación directa y licitaciones públicas llevadas a cabo por la Dirección Nacional Electoral, incluido el convenio firmado con el Correo Argentino por la gestión del escrutinio provisorio, el software de transmisión de actas y la impresión de la boleta única de papel. Todos esos contratos fueron revisados por LA NACION y no incluyen las transferencias por financiamiento partidario o gastos de la Justicia.

La columna vertebral de todo el proceso electoral es el servicio integral de logística, transmisión y procesamiento de datos, cuya responsabilidad recayó en la empresa con participación estatal. El documento contractual estableció un monto total de $223.006.385.830, lo que cubre el traslado y la seguridad del material electoral a lo largo y ancho del país, los softwares necesarios para el escrutinio provisorio y la transmisión de datos, que este año se juntaron en una única licitación ganada (como es habitual) por la empresa española Indra.

La contratación de servicios de transmisión y escrutinio costó $21.169.492.302 (US$17.644.331 a tipo de cambio de $1.199,79 al momento determinado por la administración pública). Según fuentes oficiales, el escrutinio provisorio de 2023 se valora hoy en $31.517.841.651, aplicando un IPC de 472,90% al costo original de $5.501.456.040. Por su parte, la transmisión de telegramas de 2019 costó $61.252.352, cantidad que, al ajustarse con 4.056,46% de IPC, alcanza $2.545.930.001 hoy. La suma de los valores de 2023 y 2019, actualizada, asciende a $34.063.771.652, por lo que aseguran que el monto de compra de 2025 genera un ahorro de $12.894.279.350, o unos US$10.747.114 y un 37,85% de reducción del gasto.

Entrega de urnas Prensa de Correo Argentino

La impresión de la Boleta Única Electoral (BUE), por unas 44 millones de papeletas, fue adjudicada por el Correo Argentino a cinco empresas o Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) a través de una Licitación Privada N° 040RC00518, con un presupuesto que rondó los $40.000 millones.

La mayor parte del negocio, equivalente al 34% de la impresión total, fue adjudicada a la unión de Boldt Impresores con Instituto de Publicaciones y Estadísticas (Ipesa), quienes se encargarán de distritos clave como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa y el 40% de la provincia de Buenos Aires.

En segundo lugar, Artes Gráficas del Litoral obtuvo el 27% de la contratación, dedicándose al 60% restante de la provincia de Buenos Aires, además de Jujuy, Formosa, La Rioja y Santa Cruz. El reparto continuó con Su Papel en UTE con Ramón Chozas SA, que se hizo con el 15% de la impresión, cubriendo las boletas de Entre Ríos, Salta, Chaco, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero, mientras que DP Argentina se adjudicó el equivalente al 14% del padrón en provincias como Tucumán, Misiones, Corrientes, San Juan, Chubut, San Luis y Catamarca. Finalmente, Kollor Press SA (KMP) obtuvo el 7% de la masa total de papeletas, destinadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El material de cartonería, fundamental para la disposición de los espacios de votación, se dividió en dos licitaciones públicas, con adjudicaciones por más de US$3.500 millones. El primer contrato fue la Adquisición de Urnas de Cartón Descartables (Proceso 81-0007-LPU25). La adjudicación total recayó en la firma Melenzane S.A, por un valor de $1.249.458.000,00 Peso Argentino.

El segundo contrato en esta categoría fue una novedad: la adquisición de cabinas y elementos de cartón, destinado a la provisión de elementos de cartón corrugado necesarios para conformar los cuartos oscuros, que ya no serán las aulas, sino estos biombos. Este contrato fue ganado por SELLOS ONLINE SRL por $1.924.347.600, al que se sumó posteriormente una ampliación contractual perfeccionada el 26 de agosto de 2025, por $384.869.520. El monto total para las cabinas de cartón, por lo tanto, ascendió a $2.309.217.120. Desde el Gobierno aseguran que esta compra se amortizará con la recuperación de los materiales para futuros comicios.

La compra de los insumos básicos para que las autoridades de mesa puedan operar durante la jornada electoral se canalizó a través de la Adquisición de elementos de escritura. En esto, también, se debió ampliar la cantidad de conjuntos de útiles a comprar debido a que las lapiceras serán el medio de votación de los ciudadanos. Se requirieron 205.000 kits con distintos elementos. Al igual que en el rubro anterior, el contrato fue adjudicado de forma total a un único proveedor, siendo la ganadora nuevamente la empresa Sellos Online SRL, por $3.110.365.500.

El rubro de papelería fina, específicamente la Adquisición de sobres de votación (Proceso 81-0006-LPU25), resultó en la distribución de la provisión entre varios oferentes, sumando un total de $425.308.500. Los bienes requeridos incluían desde sobres de papel obra de 127 X 174 mm, hasta sobres con membrete y sobres tipo bolsa de distintos tamaños (27 X 36 Cm y 20,5 X 28 Cm). Los tres proveedores adjudicatarios, con sus respectivos montos contractuales, fueron:

1. Arcángel Maggio SA, con un monto de $274.858.500.

2. Grupo Convertidor Papelero SRL, con una adjudicación de $126.000.000.

3. Félix A. Medoro S.A con un contrato por $24.450.000.

Finalmente, el proceso de licitación para el Servicio de impresión, embalaje y traslado de diversos materiales de imprenta abarcó una gama de materiales gráficos y formularios, tuvo una inversión total de $227.882.295,02. Este servicio incluyó la impresión de 420.500 afiches, folletos trípticos y dípticos en papel ilustración, cuadernillos impresos, formularios continuos y no continuos, carteles para puertas, y credenciales impresas en material plástico. La complejidad de la impresión requirió que los oferentes demostraran antecedentes de trabajos de “gran volumen y en corto tiempo de realización” en los últimos cinco años.

Los proveedores que resultaron ganadores en este rubro fueron dos entidades principales:

1. La Imprenta del Congreso de la Nacion, que obtuvo un contrato original por $199.342.755,02.

2. Arcángel Maggio SA, que, además de los sobres, perfeccionó un contrato original por $21.140.400 y una ampliación por 7.399.140,00, por una suma total de $28.539.540.