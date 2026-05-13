Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones de la marcha universitaria y los nuevos pliegos judiciales

Había personas con guardapolvos blancos, profesores y grupos de amigos. Al igual que en la primera marcha universitaria, los ciudadanos se acercaron a Plaza de Mayo desde todos los laterales. Una vez más, allí estaban apostados los gremios y organizaciones sindicales. Los pasacalles firmados por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) mostraban un mensaje claro: “Milei, cumplí la ley”. El reclamo en defensa de la educación pública seguía intacto, pero la convocatoria fue visiblemente menor.

Según un cálculo de LA NACION, marcharon 120.000 personas, una cifra que queda lejos de la primera convocatoria universitaria para exigir fondos al Gobierno: en aquella ocasión, en abril de 2024, la plaza se colmó con 430.000 asistentes. Tampoco logró acercarse al número de la segunda movilización, en octubre de ese mismo año, cuando participaron 270.000 personas.