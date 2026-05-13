Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones de la marcha universitaria y los nuevos pliegos judiciales
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Cuántas personas participaron del reclamo en Plaza de Mayo
Había personas con guardapolvos blancos, profesores y grupos de amigos. Al igual que en la primera marcha universitaria, los ciudadanos se acercaron a Plaza de Mayo desde todos los laterales. Una vez más, allí estaban apostados los gremios y organizaciones sindicales. Los pasacalles firmados por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) mostraban un mensaje claro: “Milei, cumplí la ley”. El reclamo en defensa de la educación pública seguía intacto, pero la convocatoria fue visiblemente menor.
Según un cálculo de LA NACION, marcharon 120.000 personas, una cifra que queda lejos de la primera convocatoria universitaria para exigir fondos al Gobierno: en aquella ocasión, en abril de 2024, la plaza se colmó con 430.000 asistentes. Tampoco logró acercarse al número de la segunda movilización, en octubre de ese mismo año, cuando participaron 270.000 personas.
Lijo activó otra causa que investiga a Adorni y pidió información a empresas que contrataron a su mujer
El juez federal Ariel Lijo requirió información a empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado y que habrían contratado servicios de “coaching ontológico” de la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Así lo indicaron a LA NACION fuentes judiciales que trabajan en el caso, nacido a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se sugiere la existencia de presuntas negociaciones incompatibles.
Las empresas apuntadas por la denuncia, a las que Lijo solicitó información por haber contratado los servicios de la consultora de Angeletti, son Grupo Dacto, Foggia Group y National Shipping.
Senado: ingresaron siete nuevos pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada
El Gobierno envió hoy al Senado una nueva tanda de siete pliegos judiciales que se sumarán a los 45 candidatos a jueces y fiscales federales que remitió el lunes con muchos candidatos a ocupar tribunales en el interior del país, que era lo que venían solicitando los bloques dialoguistas.
Mientras tanto, este miércoles se realizará la cuarta audiencia en la Comisión de Acuerdos ante la que desfilarán una nueva tanda de 14 candidatos a diferentes cargos judiciales. Son parte del paquete de 77 nombramientos impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Marcha universitaria: las columnas políticas y sindicales marcaron una fuerte presencia en la Plaza de Mayo
Mientras la Plaza de Mayo se poblaba de militancia universitaria y lucía decorada con pancartas de agrupaciones docentes y estudiantiles, en los alrededores del epicentro de la Marcha Federal Universitaria marcaron territorio los sindicatos y los partidos políticos opositores a La Libertad Avanza, que en su mayoría optaron por mantenerse fuera de la plaza y concentrar a sus dirigentes sobre la Avenida de Mayo y la Diagonal Sur.
El corazón de la plaza fue para las organizaciones estudiantiles y gremios universitarios, los impulsores del reclamo contra el Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se mezclaron entre ellos los gremios docentes de las centrales obreras vinculados a la educación. De hecho, sus dirigentes también fueron invitados al escenario como oradores.
Karina Milei impone a Pareja en bicameral de inteligencia y amenaza con poner la lupa sobre un área de Caputo
El diputado libertario Sebastián Pareja (Buenos Aires) fue elegido esta tarde presidente de la Comisión de Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanzó un casillero más en su disputa de poder con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Esto es así porque a partir de ahora será una persona de confianza de la hermana presidencial la que tendrá en sus manos el control de las acciones y de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), coto de caza político de Caputo que conduce el contador Cristian Auguadra.
Sin foto: Adorni volvió a reunir a la mesa política con la intención de reactivar la agenda legislativa
Poco antes del comienzo de la Marcha Federal Universitaria, que buscó que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, en la Casa Rosada se volvió a reunir la mesa política en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El cónclave duró dos horas y 15 minutos y, a diferencia de otras oportunidades: no hubo foto. Y tampoco estuvo Santiago Caputo. “Fue ausente con aviso, por un tema de agenda”, dijeron cerca del asesor presidencial. En tanto la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, dejó el lugar unos minutos antes que el resto, “porque tenía otra reunión en el Senado”. Fuentes cercanas a Bullrich detallaron que se tuvo que ir antes porque “a las 18 tenía Labor Parlamentaria” en el Senado.
La marcha fue multitudinaria y potenció el reclamo al Gobierno para que cumpla el financiamiento universitario
Una multitud acompañó este martes la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia la Plaza de Mayo en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Milei, cumplí la ley”, decían esta vez los carteles con los que la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario habían copado la Avenida de Mayo.
La convocatoria se dio en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de LA NACION, participaron unas 120.000 personas. Las columnas comenzaron a moverse al mediodía. La Universidad de Buenos Aires (UBA), como siempre, avanzó desde la Plaza Houssay. A las 17 sonó el Himno Nacional. “Patria sí; colonia no”, se alentó luego desde el escenario en la Plaza de Mayo. “Universidad y democracia” rezaban otras banderas en los laterales. Había fuegos artificiales.
El Gobierno no se mueve de su postura tras la marcha universitaria y espera que la Corte resuelva el financiamiento
La multitud que se concentró en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y los grupos que colmaron distintas zonas del país para reclamar que se giren los fondos para las universidades no movieron al Gobierno de la postura que sostuvieron sus funcionarios en la previa: negar un ataque directo a ese sector educativo y vincular este tipo de reclamos a espacios políticos opositores a la gestión nacional. Además, distintos funcionarios del oficialismo enfatizaron en que buscan auditar lo que llamaron “las cajas”, discutir el arancelamiento y “eficientizar el uso de los recursos”.
De momento, en la Casa Rosada esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la ley de financiamiento universitario que salió del Congreso y que el Gobierno no aplicó.
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