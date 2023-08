escuchar

El responsable del área de seguridad de Lanús y candidato a intendente de ese municipio, Diego Kravetz, mantuvo un tenso cruce esta mañana con el periodista Ernesto Tenembaum. Fue en el marco de una entrevista radial en la que este último acusó al funcionario de correr el foco de la discusión en torno al crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por motochorros cuando iba a la escuela. “¿Yo soy el problema y no tu municipio?”, le retrucó el conductor.

Consultado por Tenembaum en Radio Con Vos respecto del crimen de la menor ocurrido ayer, Kravetz hizo un comentario autorreferencial y luego apuntó contra el periodista: “Mi hijo tiene 14 años y la cabeza de este chico de 14 años [en alusión a uno de los detenidos por el asesinato] es completamente distinta. Ingresó más de 20 veces a una comisará y los papás eligen que salga a la calle porque son parte del problema, porque viven de eso. Ese es el problema, pero si querés lo vemos de la manera que lo ves vos, progresista, que es un pobre chico de 14 años, o vemos la realidad”.

El cuestionamiento del funcionario tomó por sorpresa al conductor, que replicó: “Perdón, perdón, ¿de la manera que yo veo qué cosa?”. Entonces, Kravetz explicó: “Me acaban de pasar un audio tuyo diciendo que te da vergüenza ¿Qué cosa? No me arrepiento de nada de lo que dije; trabajo 24/7 y soy el único tipo que le pone la cara al tema de inseguridad y le pongo el cuerpo, que es más difícil todavía. Después te escucho a vos diciendo que cómo puede ser que digan que un chico de 14 años…”.

Entonces, Tenembaum expresó: “No, no es así. De ninguna manera. Te voy a decir lo que dije: lo que me da vergüenza es que durante la tarde ayer, en la cobertura, se decía que fuentes del Municipio de Lanús decían que el asesino era un chico de 14 años y lo vinculaban a una diputada nacional”. De estaforma, se refirió al involucramiento en el caso por parte de Kravetz de la diputada Natalia Zaracho, quien en febrero fue detenida tres horas por la Policía Bonaerense luego de mediar en la vía pública para “resguardar la seguridad física” de un menor que era golpeado por efectivos de esa fuerza. Ayer, el funcionario municipal recordó el hecho al informar que dicho menor fue uno de los detenidos en el marco de la investigación por el crimen de Morena.

“Lo que estás diciendo está mal. Lo que en todo caso pasó fue que el chico de 14 años al que la diputada Zaracho cuando llegó con una moto robada quiso liberar es de la misma banda de motochorros [que mataron a Morena]. Cuando fue detenido por la Policía Bonaerense de [Axel] Kicillof –a quien no llamaste para preguntar por el plan de seguridad pública–, el chico dijo que había sido el responsable”, contestó el funcionario y agregó: “¿Sabés por qué lo dijo? Porque cuando son bandas mixtas de menores y mayores, los menores suelen hacerse cargo porque saben que salen rápido. No son fuentes de Lanús, es la causa judicial”.

Frente a tales dichos, Tenembaum le dijo: “Me parece que estás mal enfocado, porque estamos hablando de la muerte de una nena (...) Tu enfoque es equivocado porque estás discutiendo a quién llamo yo –y no tenés idea-, en lugar de estar investigando ¿Vos sabés si llamé a Kicillof o no? ¿Vos me escuchaste hablar de Berni estos últimos dos años? ¿Yo soy el problema y no tu municipio? ¿Vos estás discutiendo sobre mí y no sobre la nena que murió? Eso es lo que me da vergüenza”.

Más tarde, el periodista insistió: “Vos hablás de una nena muerta y empezás: Kicillof, Tenembaum y una serie de hechos donde aparecen nombres que, de repente tienen responsabilidad, pero…”.

En ese momento, Kravez respondió: “La Constitución de la provincia de Buenos Aires dice que la seguridad pública es de la provincia de Buenos Aires. Todos los municipios del conurbano fueron haciendo cosas para aportar a la situación, porque la seguridad de la rovincia no alcanza. Cuando vos tenés un gobernador que no tiene ese enfoque, porque no plantea un plan de seguridad ni discusiones de las leyes, nada de todo esto, y después te discrimina según el color política a quien le manda móviles, y tenés un problema para discutir (...) El otro problema que tenés es ideológico. Lo que vos defendés, para mi está equivocado. Lo que pasa en los barrios de Lanús, el apañamiento de estos delincuentes a costa de los vecinos de barrios humildes es tremendo. Y este apañamiento tiene mucho que ver con las organizaciones sociales que en tu programa levantás y no es así”.

Entonces, la discusión continuó con un nuevo planteo de Tenembaum: “Con todo respeto por tu nivel intelectual, creo que me escuchás, pero no me entendés o no me expreso bien. De ninguna manera lo que describís es lo que yo pienso o yo digo. Vos sos el ministro de seguridad de ese área; vos podes hablar de cómo los pibes tienen la cabeza partida y tenés razón, pero cuando yo veo una escuela en la que todos van con miedo y no hay nadie cuidando, imagino o tiendo a pensar que el ministro de seguridad está pendiente de que haya gente cuidando y no hubo. Entonces me da ganas de preguntarte, no por Zaracho o por Kicillof... Y tal vez tengas respuesta, pero vos salís hablando de los demás en lugar de explicar su responsabilidad. Me parece mal y me da vergüenza”.

En el tramo final de la nota, el conductor y el funcionario debatieron acerca de cómo abordar el caso de un chico de 14 años que delinque. “En principio, ayer pasó una cosa y es que había tres menores detenidos. Antes de la liberación se les ofreció a los padres o parientes más cercanos llevarlos a un tratamiento, porque no es coercitivo la posibilidad de sacar a un chico de su familia. Se les ofrece una alternativa; los tres casos eligieron que el chico vuelva a la casa porque son parte de lo que termina siendo el usufructo del delito del chico, se benefician con eso”, explicó Kravetz.

Frente a dicho escenario, agregó: ”Creo que hay que bajar la ley de imputabilidad y quiero alertar que el delito empieza a los 9 10 años y ya en esos casos la pregunta de la autoridad a la familia ya no corresponde: al chico tenés que llevarlo porque lo devolves al mismo entorno”.

“Decís que a un chico de 9, 10 y 11 años lo que harías es sacarlo del entorno familiar para ponerlo en un instituto”, resumió Tenembaun y Kravetz replicó: “Sí, yo haría eso. El chico de 14 años es porque empezó muy chiquito a delinquir y sus posibilidades hubieran sido distintas si el entorno fuera diferente”.

Por último, el periodista remató: “Es algo atendible; mi visión no es que hay que dejarlo con el chico. No debe ser fácil para un funcionario como vos encarar este problema. Es complejo abarcarlo; ser dirigente e smuy difícil porque es un problema que te pasa por encima por razones sociales, de delincuencia. Te escucho, no tengo una visión progre tonta del tema”.

