escuchar

Luego de que se viralizaran las fotos del escándalo que terminaron forzando la renuncia del jefe de gabinete de la Provincia, Martín Insaurralde, la modelo Sofía Clerici acudió a las redes para hacer su descargo. “Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar sin saber, yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá”, comenzó.

Las imágenes de Clerici e Insaurralde, postales de ostentación con champagne, carteras, relojes y hasta una estadía en lujosa embarcación en Marbella, España, generaron indignación a menos de un mes de las próximas elecciones presidenciales. La modelo aseguró que, en el marco de su viaje, Insaurralde viajó a Europa. “Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar” , indicó.

Así, frente a las críticas que derivaron en la renuncia del funcionario de Axel Kicillof, la modelo dijo: “No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”. “Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también”, dijo.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Y cerró: “Besitos y ocúpense de sus vidas!!! (sic) No pierdan tiempo (que pasa rápido)”.

Además de publicar un breve descargo, Clerici difundió mensajes que recibió de sus seguidores tras el escándalo. “Sofi, te banco mucho. Te me haces super buena persona y toda mujer merece amor y respeto. ¿A quién no le gustaría estar en tu lugar?”, recibió la modelo, y contestó: “Sí, soy genuina y buena gente, me criaron así”.

Otra seguidora le escribió: “Decile a Martín que lo re banco. Hacé la tuya, Sofi. La vida es una sola”.

Ayer, tras dos meses de darse a conocer la separación entre el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia y ahora exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y la conductora Jésica Cirio, Clerici blanqueó un romance con el funcionario a través de varias fotos y videos difundidos en su cuenta de Instagram. En las imágenes, que generaron controversia en redes sociales y en gran parte del arco político, puede verse a la pareja en un yate de lujo en el Mar Mediterráneo, más precisamente cerca de la costa de Marbella, España. Pasadas las 20.30 de este sábado, se conoció que Insaurralde renunció a su cargo como ministro coordinador del gobierno de Buenos Aires.

Clerici, modelo y dueña de una marca de lencería que lleva su nombre, comenzó a postear hace dos semanas varias fotos de un viaje por España, acompañadas por sugestivos mensajes sobre un nuevo romance. Sin embargo, en las últimas horas la joven subió a sus historias de Instagram un video en donde se la ve posando junto a Insaurralde.

Horas después de la difusión de las imágenes, Insaurralde presentó su renuncia. Todavía impactado, el gobernador Axel Kicillof aún no decidió quién será su reemplazante.

LA NACION