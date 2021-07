Amado Boudou ahora quiere ser funcionario y critica al Gobierno por su gestión de la inflación

Después que la Justicia le concediera la libertad condicional, el exvicepresidente, Amado Boudou, manifestó su intención de restablecer su vida política, ya sea como funcionario público o a partir de la colaboración en la “formación de ideas” dentro del oficialismo. En declaraciones radiales, contó cómo vive las primeras horas luego de conocer el fallo y analizó la situación económica de la Argentina con fuertes críticas a la gestión del Gobierno en materia de inflación.

“Estoy muy contento, pero tampoco es un gran festejo. Me cambia totalmente la situación, pero hay que seguir peleando. Sobre todo porque quedan casos como el de Milagro (Sala); las prisiones preventivas que todavía existen; el caso Julio de Vido y tantos otros”, expresó Boudou esta mañana.

En diálogo con El Destape Radio, volvió a cuestionar la sentencia a 10 años y 5 meses recibida por la causa Ciccone, que incluye una inhabilitación para ejercer como funcionario público. Al ser consultado en relación con este último punto y sobre su deseo de volver a ser candidato, manifestó: “Me gustaría que (la inhabilitación) se revierta en el marco de que lo haga toda la condena. Pero tenemos que entender que política se puede hacer desde muchos lados, no hace falta tener un cargo”.

En ese sentido, Boudou expresó su voluntad de contribuir con la “formación y la generación de ideas”. “Me gustaría mucho colaborar en la generación de un programa, porque creo que el gran logro del neoliberalismo ha sido que los partidos políticos se convirtieran en cáscaras vacías que no tienen un programa que los representen”, sostuvo.

En otro tramo de la nota, contó cómo vive las primeras las primeras horas luego de recibir la libertad condicional. “Todavía no salí a la vereda. No tengo mucha ansiedad en ese punto”, confesó. Y agregó: “Ahora vamos a hacer un desayuno familiar, que será también largo y de agarrarnos muy fuerte. Tengo muchas ganas de ir a caminar con los chicos a una plaza, para andar por ahí”.

Fuego amigo

Durante la entrevista, Boudou se tomó unos minutos para analizar la realidad argentina y, en consecuencia, la administración del presidente Alberto Fernández. Aunque destacó el manejo de la pandemia por parte del Gobierno y el avance en la campaña de vacunación, lanzó una dura crítica sobre su gestión en materia inflacionaria.

“Yo creo que el centro de la situación económica lo define muy bien el Presidente: los salarios le tienen que ganar a la inflación. Me parece que hay cuestiones instrumentales que hay que poner a trabajar en ese sentido”, señaló el exfuncionario, que endilgó la crisis al gobierno de Mauricio Macri y al contexto sanitario mundial.

No obstante, cerró con un cuestionamiento al Ejecutivo frente a su incapacidad de contener la suba de los precios. “Me parece que estamos teniendo una inflación que da la sensación de que las áreas del Gobierno vinculadas a esto no se están ocupando, porque no hay factores técnicos que expliquen este nivel de inflación”, sentenció.

LA NACION