Alfredo Leuco sobre Amado Boudou: “Su libertad es una señal peligrosa”

En su editorial de El diario de Leuco, Alfredo Leuco se refirió este miércoles a la libertad condicional que le otorgarían en breve a Amado Boudou. El periodista dijo que el del ex vicepresidente y exministro de economía kirchnerista representa el nombre de “la impunidad obscena” y aseguró que su libertad es “una señal peligrosa”.

“Sin tobillera electrónica y en libertad. Espero equivocarme, pero toda la información que dispongo dice que en unas horas, Amado Boudou quedará en libertad y eso es una señal peligrosa de gravedad institucional”, arrancó Leuco su editorial.

La libertad de Boudou es una señal peligrosa. Leuco le da su palabra.

“Amado Boudou, a esta altura, es el nombre de la impunidad obscena y el apellido del privilegio repugnante. No hay que olvidar que los jueces Daniel Obligado, Ricardo Basílico y el fiscal Marcelo Colombo lograron este milagro de liberar a un malandra de estado de alta gama”, añadió.

A continuación, el periodista resumió la relación del exfuncionario con la justicia. “Fue condenado por 15 jueces a 5 años y 10 meses de prisión por coimero y por apropiarse de la fábrica de billetes. Como si esta condena firme no fuera suficiente, la mismísima Corte Suprema de Justicia confirmó todo”, explicó.

Luego, el conductor señaló que Boudou “no podrá ser nuevamente funcionario porque la condena incluyó una inhabilitación vitalicia” pero que, de todas formas, “todos los argentinos le pagamos 500 mil pesos de jubilación vip porque fue vicepresidente de la Nación”.

“No puede ser funcionario por ladrón y estafador -arremetió el periodista-, pero sí puede cobrar la mega jubilación de la casta gobernante”.

El conductor dijo más adelante que “no le sorprendería” que en el futuro le levantaran la prohibición de ser funcionario.

“Podrían nombrarlo nuevamente como ministro de Economía y condecorarlo y darle un diploma como ciudadano ilustre. Para el cristinismo, Boudou no es un malandra recalcitrante. Es un mártir de la lucha anti imperialista contra la burguesía financiera”, añadió.

El conductor explicó por qué la justicia decidió darle la libertad condicional al exministro de economía. Fue porque “Boudou cumplió dos tercios de la pena y le bajaron la pena a 11 meses ¿Se acuerdan por qué? Entre otros cursitos de morondanga que hizo, se recibió de ‘montador electricista’”.

Finalmente, Leuco recordó otro de los cursos que realizó el funcionario: ‘Práctico en organización de Eventos’ y concluyó: “En realidad el Amado no tan amado, ya tenía experiencia en organizaciones. Sobre todo las delictivas, como The Old Fund. Asociaciones ilícitas para robar el dinero de todos los argentinos. Boudou, Boudou, que grande sos, sos el primer estafador”.

