El presidente Javier Milei llegó mas temprano de lo esperado a la cena del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) en el local Madero Tango, de Puerto Madero. Quienes terminaban de armar las mesas se sorprendieron de verlo entrar junto a su custodio Mario Suli, directo desde la AMIA, donde fue a recibir un premio de la Organización Sionista Mundial. Pensaron que antes iba a pasar por la Casa Rosada.

Los invitados del Gobierno ocuparon la mesa redonda más importante, vestida con mantel blanco, en el centro del local. Había distintos carteles, con los nombres del Presidente, la secretaria general, Karina Milei (que no asistió); el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el titular de YPF, Horacio Marín; y la diputada nacional Lilia Lemoine.

A unos pasos, Guillermo Yanco, el esposo de Patricia Bullrich, y la secretaria de la senadora intercambiaron unas palabras. En la organización había deseos de que Bullrich pasara por el evento, pero estaba en plena sesión la Cámara alta. Hubiese sido una foto importante con el Presidente, en medio de las tensiones con el karinismo, pero no se cruzaron.

Invitados de alto perfil llenaron el lugar. Se los vio al cortesano Ricardo Lorenzetti, uno de los más demandados, como Quirno y Santilli, que sigue muy convencido de que tiene los votos para anular las PASO en 2027, con una primera instancia el jueves de la semana que viene en el Senado. Vino también el diputado de Pro Cristian Ritondo, que sonriente repartió besos y abrazos; el fiscal Carlos Stornelli; Mara Gorini y Pilar Ramírez, laderas de Karina Milei, que ultimaron detalles en el escenario; el actual y el exsecretario de Culto, Agustín Caulo y Nahuel Sotelo, que hablaron sobre el papa León XIV en la Argentina; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. En una de las mesas se dispusieron juntos el empresario de medios Gustavo Yankelevich, su nieto Franco (actor e hijo de Romina Yan) y su esposa Rossella Della Giovampaola.

A Milei lo presentaron la titular y la vice de FACA, la diputada nacional Sabrina Ajmechet y la referente de DD.HH. Elisa Trotta, que suelen verlo en Casa Rosada. El mandatario tardó unos segundos en salir y primero le entregaron un reconocimiento por “su compromiso con la lucha contra el antisemitismo”.

En la primera parte de su discurso, Milei destacó la importancia del juicio en ausencia sancionado durante su gobierno para la causa AMIA. “Hoy la Justicia por fin empieza a moverse con la ley de juicio en ausencia, los responsables van a ser juzgados, aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege [por Irán]. Lo que pasó en la AMIA nos muestra hasta dónde puede llegar el odio cuando ya nadie lo frena”, sostuvo Milei.

Asimismo, destacó la “batalla cultural” que dieron organizaciones como FACA contra el antisemitismo. El discurso fue escueto y Milei recibió aplausos de un público muy afín. Desde candidato, prometió que alinearía su política exterior con Israel (también con Estados Unidos).

FACA es una organización con más de 100 miembros -del periodismo, la política, la cultura, la academia, las artes y la sociedad civil- que busca combatir ese tipo de discriminación a través de campañas y otras acciones en el ámbito público.

“El antimitismo nos afecta a todos. Los argentinos los vivimos de la peor manera, en la embajada y en la AMIA. Murieron judíos y no judíos, las bombas no le preguntaron a nadie en qué creían. Fue un ataque contra todo el país”, expresó Milei.

“Hoy nuestra comunidad judía es la más numerosa de América Latina, su historia es parte de la historia de nuestro país y cada vez que alguien la agrede, agrede a la Argentina entera”, enfatizó y siguió: “Quienes ataquen a la comunidad judía de nuestro suelo, atentan contra este mismo principio básico, y cuando una Nación por miedo renuncia a proteger a los suyos, pierde lo más importante de todo: su aspiración a ser una Nación justa. Nosotros no vamos a permitirlo”.

En tanto, enumeró medidas de su gobierno como declarar organización terrorista a Hamas y la Guardia Revolucionaria Islámica, que la Argentina tenga la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, y la desclasificación de archivos del nazismo que hizo la Cancillería.

“Esa es la convicción que guía nuestra Presidencia: la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo de hoy son una misma tarea”, dijo Milei y añadió: “Recordar lo que pasó es la mejor manera de que no vuelva a pasar. Honrar a las víctimas de ayer nos obliga a cuidar a los niños de hoy y a dejarles un país mejor. Ese país sin antisemitismo que ustedes sueñan lo vamos a construir juntos, ladrillo por ladrillo”.

Inmediatamente terminó su discurso, Milei se dirigió a la salida, rodeado de un numeroso operativo de seguridad de la Casa Militar y la Policía Federal Argentina (PFA). Antes se sacó selfies con su tradicional mirada hacia arriba y pulgares en señal de “okey”. Suli, a su lado, se llevó un libro que le regalaron al Presidente: la novela Amor bajo fuego, de Jessica Cohen, marcada por el #7O en Israel.