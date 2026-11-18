Cuentas bancarias en Suiza con US$20 millones, un complejo turístico en Italia y un campo en Punta del Este. Esos son los bienes en el exterior que hasta ahora la Justicia argentina tiene en el radar sobre el empresario Carlos Wagner, dueño de la constructora Esuco SA y señalado como uno de los organizadores del llamado “club de la obra pública” durante el kirchnerismo. Ahora, una filtración global con millones de documentos bancarios aporta indicios de que la fortuna del empresario, que afronta un juicio oral por su rol en el “caso Cuadernos”, podría ser mucho mayor.

Wagner protagoniza un largo hilo de correos electrónicos que ejecutivos del Deutsche Bank intercambiaron sobre el empresario y su constructora, y que aportan nuevas pistas sobre cuál podría ser su verdadero patrimonio en el exterior. Así, entre los 15 millones de documentos que componen la filtración Inside Deutsche Bank, un proyecto colaborativo liderado por la ONG Barracuda Media, aparecen datos sobre cuentas bancarias que controlaba el empresario con US$60 millones en 2018.

Uno de los correos alusivos a Carlos Wagner y Esuco

Esta cifra supera al embargo sobre los bienes del empresario dictado por la justicia el 23 de noviembre de 2023: $6176 millones, cifra que equivalía a unos US$16,5 millones, según la cotización del Banco Nación de ese día. Dicha resolución forma parte de uno de los expedientes relacionados al Lava Jato brasileño, donde también está involucrado. Allí se investiga a Wagner por presunta defraudación en el contrato de la planta potabilizadora de AySA.

La preocupación del banco alemán sobre la situación de Wagner y su constructora Esuco comenzó después del caso Cuadernos, según los documentos internos revisados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y LA NACION, preocupación que fue confirmada desde Esuco ante la consulta periodística para esta publicación.

“El Deutsche Bank se contactó con el responsable financiero de Esuco en ese momento y le solicitó la actualización de informes de la compañía y el balance. La empresa se los envió e informó que el ingeniero Wagner estaba imputado en una causa [por Cuadernos] y se había acogido al régimen del arrepentido, y el banco comunicó que no quería más como clientes a Esuco ni al ingeniero Wagner por este motivo”, indicaron desde la compañía.

El exministro de Planificación Julio De Vido, junto al entonces presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, en 2008 Télam - Archivo

Según consta en los documentos internos del Deutsche Bank, la primera mención a la constructora enviada desde el departamento de integridad del banco fue un artículo publicado por LA NACION en 2016, que revelaba que Wagner había adquirido, a través de una sociedad panameña, un complejo hotelero en Italia por unos US$3 millones en 2007, como parte de la investigación Panama Papers. En aquel momento, Wagner era señalado como uno de los constructores favoritos de los Kirchner, con obras públicas facturadas por casi $7.000 millones, según los datos del Ministerio de Planificación Federal.

En juicio oral

El escándalo por el caso Cuadernos estalló cuando se hicieron públicas las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, el chófer del exfuncionario Roberto Baratta, que hizo un detallado repaso de los recorridos que hacía en su auto para recaudar dinero. Centeno anotó los nombres de decenas de empresas que confesaron haber pagado sobornos, entre ellos, los que coordinaba Wagner como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. El dueño de Esuco confesó ante la justicia que era uno de los organizadores de la trama criminal, un intermediario entre los empresarios y los funcionarios kirchneristas.

Wagner estuvo detenido por el caso Cuadernos y ahora enfrenta el juicio oral por los delitos de asociación ilícita y pago de sobornos a funcionarios kirchneristas. En 2018 declaró, en calidad de arrepentido, que los sobornos variaban entre el 10% y el 20% del total del contrato de obra pública ganado. “Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos”, indicó.

Su testimonio también mencionó que él había sido el empresario elegido por el entonces ministro de Planificación Julio De Vido para organizar El club de la obra pública: la coordinación del reparto de los contratos entre las constructoras locales, que tenían que pagar el correspondiente soborno a los funcionarios José López y Baratta.

Carlos Wagner Archivo

En ese contexto, Wagner y Esuco habían quedado bajo la lupa dentro del Deutsche Bank en 2018, cuando ya era investigado en la justicia argentina por operaciones con el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Dos meses antes de que estallara el caso de los Cuadernos, Stephan Niemand, director de Integridad del banco, envió el 2 de junio de 2018 un correo calificado como confidencial a su jefe, Jan Wagener, para expresarle su preocupación porque la exposición del empresario argentino podía ocasionar un riesgo para el banco alemán.

Wagner, entonces, le pidió detalles de las cifras que manejaba Esuco, a lo que Niemand respondió: “4 millones de euros para la empresa, de los 5 millones de dólares anunciados, de un total de 12 millones de dólares según el KYC (protocolo “Conoce a tu cliente”). El UBO (beneficiario final) figura con 60 millones, pero esos fondos no se encuentran en Alemania”, indicaron.

UBO, cabe aclarar, es la sigla en inglés de Ultimate Beneficial Owner, es decir, beneficiario final de una sociedad. En este caso, los documentos identificaban a Wagner como el beneficiario final de esos fondos. Sin embargo, la referencia a los 60 millones y a las cifras antes mencionadas por los ejecutivos, no permite establecer por sí sola dónde estaban depositados esos activos, si se trataba de activos financieros o de patrimonio declarado ante el banco o antes las autoridades tributarias argentinas, ni tampoco cuál era su origen.

Desde Esuco, indicaron ante la consulta periodística que la suma “jamás” ascendió a 60 millones dólares. “Igualmente, los fondos están embargados y el ingeniero Wagner está inhibido acá [por la Argentina] y a nivel internacional”, indicaron desde la empresa, que en marzo de este año despidió al 90% del personal y en abril se presentó en concurso de acreedores.

“Información negativa”

En Alemania, mientras tanto, con la información aportada por Niemand, Jan Wagener le envió un email a Wolfgang von Sandersleben, su superior, el jefe de gestión de patrimonio para América Latina: “Te pido que revises (el reporte) con mucho detenimiento: hay mucha información negativa”, escribió. Y consultó al ejecutivo si Esuco no debería ser calificado internamente como cliente de alto riesgo.

Pero Von Sandersleben defendió al empresario argentino, a quien quería conservar como cliente a pesar de que ya había sido mencionado en los Panama Papers y en el capítulo argentino del caso Odebrecht. Escribió, en un correo electrónico fechado el 11 de junio de 2018, que Esuco era “una constructora bien posicionada con más de 2500 empleados” y que era un ejemplo de una empresa que “puede tener éxito en sus negocios tanto bajo una política de izquierda como bajo un gobierno conservador”, en referencia a los Kirchner y al gobierno de Mauricio Macri. Y agregó que las revelaciones de LA NACION eran “meras acusaciones”, porque en realidad, la investigación judicial supuestamente estaba dirigida contra Báez. “Las relaciones con sociedades offshore solo afectan indirectamente a Esuco y, en nuestra opinión, tampoco ha ido más allá de rumores en la prensa”, sostuvo.

Von Sandersleben detalló que esta compañía tenía un valor contable de casi cuatro millones de euros. “Es un cliente al que, desde el punto de vista de la rentabilidad, deseamos seguir prestando nuestros servicios”, afirmó. “Esperamos que con estas explicaciones hayamos podido aclarar las cuestiones que planteaste y que nada se interponga en la continuación de esta relación con el cliente, que se remonta a más de 20 años y se ha caracterizado por su discreción y confianza”, insistió.

La discusión interna exhibía dos posiciones contrapuestas dentro del banco: mientras el área de Integridad advertía sobre los antecedentes de Wagner y cuestionaba la continuidad de la relación comercial, el responsable regional defendía a Esuco y reivindicaba su rentabilidad como cliente. Von Sandersleben detalló que la empresa argentina tenía cuentas en euros y en dólares, y agregó que solía realizar operaciones con valores. Estos productos, aseguró, eran utilizados por la compañía como “garantía” para operaciones de importación, por ejemplo, de maquinaria para la construcción destinada a las obras públicas que realizaba en la Argentina.

Un día después, el ejecutivo envió otro correo electrónico para pedir al equipo de compliance que levantara el proceso de revisión interna contra la empresa. No volvieron a mencionar los 60 millones.

Meses después, la justicia embargó dos cuentas bancarias, una del empresario y otra de su hermana en Suiza, pero con un monto mucho menor: 20 millones de dólares. Los documentos disponibles en Inside Deutsche Bank no permiten establecer si esos fondos formaban parte de los 60 millones mencionados por los ejecutivos del banco ni si ambas cifras correspondían al mismo patrimonio.

Cuando la justicia detectó los US$20 millones, en octubre de 2018, desde la defensa de Wagner emitieron un comunicado reproducido en ese momento por los medios de que indicaba que los fondos eran “ahorros trasladados al exterior a lo largo del tiempo”, que estaban debidamente declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en sus declaraciones juradas.

CLIP y LA NACION le enviaron correos electrónicos a Niemand y Wagener, pero los empleados del banco no respondieron la solicitud. Von Sanderleben, quien ya no trabaja en el banco, solicitó remitir las preguntas a su ex empleador. Deutsche Bank ha dicho reiteradamente que no hace comentarios sobre “potenciales, antiguos o actuales clientes”.

Otros bienes en el exterior atribuidos en su momento a Wagner habían quedado en el radar de la justicia argentina, pero no pudieron ser embargados. La solicitud para congelar la propiedad de un emprendimiento turístico en Italia, que fue definido como “un castillo” por fuentes judiciales, fue rechazada por las autoridades de ese país.

Cuadernos

Esuco, en tanto, volvió a aparecer en los correos electrónicos de Deutsche Bank después de que estallara el caso Cuadernos. Los oficiales del banco intercambiaron mensajes para confeccionar una lista de involucrados en el escándalo de corrupción, con nombres de empresarios y compañías argentinas que en ese momento aparecían en la prensa como parte de la operación por el pago de sobornos a funcionarios kirchneristas.

En ese entonces, el banco recomendó en un correo electrónico titulado “Bribery Notebooks Scandal” (Escándalo del Cuaderno de las Coimas) abstenerse de hacer negocios con una larga lista de personas y empresas involucradas.

Desde el banco advirtieron que esa nómina debía ser revisada antes de aprobar cualquier nuevo cliente en la Argentina. Esuco aparece en el listado, pero ningún ejecutivo del banco mencionó en esos correos que la compañía ya era cliente y que apenas tres meses atrás había sido elogiada por Von Sanderleben. La inclusión de la constructora en ese listado contrasta con la decisión que el ejecutivo había defendido en junio: mantener una relación comercial de más de dos décadas pese a las advertencias del área de Integridad. La recomendación de octubre, sin embargo, estaba dirigida a evaluar nuevos clientes y no demuestra por sí sola que el banco hubiera cerrado las cuentas existentes de Esuco.

El Deutsche Bank incorporó a sus registros varios artículos periodísticos en los que Wagner es acusado de utilizar Esuco en tramas de corrupción y blanqueo, pero desde el banco sostenían que dichos artículos no ofrecían pruebas sobre esas transacciones. Wagner siguió bajo observación, pero no surge de los documentos de la filtración si dejó de ser cliente del banco, lo que sí confirmaron desde Esuco.

“Como el ingeniero Wagner no era más presidente de Esuco, en 2019 la empresa le informó [al Deutsche Bank] su nuevo directorio e intentó continuar con la cuenta”, detallaron ante la consulta periodística. “Pero el banco no quiso saber nada porque Wagner seguía siendo accionista de Esuco, razón por la cual, en marzo de 2020, el Deutsche Bank notificó a Esuco que si no retiraba los fondos se los depositaría en una cuenta judicial en consignación en Hamburgo”. Por ese motivo, abundaron desde la empresa, giraron US$3,6 millones al Macro Bank en Las Bahamas.

“Esto se hizo así porque el Banco Macro le ofreció a Esuco extenderle garantías para las licitaciones y préstamos en pesos, acá en Argentina, contra garantía de los fondos depositados en el Macro Bank”, detallaron. “Cosa que sucedió hasta marzo de este año, cuando Esuco no pudo cubrir los préstamos y el banco ejecutó la garantía del exterior”.

Mientras tanto, la situación judicial de Wagner empeoró: fue señalado en Brasil como uno de los “dealers” de las coimas que pagó Odebrecht en Buenos Aires a funcionarios kirchneristas y luego fue detenido por el caso Cuadernos en 2018. Declaró como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, que después lo liberó a la espera del juicio oral, que se encuentra en pleno desarrollo. Años más tarde pidió anular su declaración como arrepentido, pero el Tribunal Oral Federal N°7 que lleva adelante el juicio rechazó su solicitud.