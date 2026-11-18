El Gobierno no consiguió abrir la sesión prevista para este mediodía en la Cámara de Diputados. Transcurrida la media hora reglamentaria sin reunir el quorum, el presidente del cuerpo, Martín Menem, debió levantar la convocatoria.

El revés del oficialismo fue en gran parte una señal política de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), cuyos legisladores decidieron no colaborar ante la falta de acuerdos por el presupuesto 2027 y la distribución de lugares en el Consejo de la Magistratura.

Los diputados se encargaron de que el mensaje quedara a la vista. Los representantes cordobeses y santafecinos alineados con ambos gobernadores ingresaron al recinto, pero permanecieron de pie, sin ocupar sus bancas ni contribuir al quorum. Uno de ellos fue Juan Schiaretti.

Desde el estrado, Menem intentó convencerlos: “Faltan dos minutos”, les advirtió mientras se agotaba el plazo reglamentario. Los legisladores no se movieron.

Detrás de la decisión aparece, principalmente, la disputa por los lugares que corresponden a la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces. Los gobernadores nucleados en Provincias Unidas (PU) impulsan al diputado Juan Brugge para ocupar la representación de la tercera minoría. Argumentan que, con sus 18 integrantes, les corresponde ese lugar.

Sin embargo, en los últimos días circuló la posibilidad de que Pro, que cuenta con 12 diputados, alcance un acuerdo con el oficialismo para postular a Florencia De Sensi. Esa alternativa encendió las alarmas en Provincias Unidas, que considera que el lugar le corresponde por su representación parlamentaria.

El malestar también alcanza las negociaciones por el presupuesto 2027, que obtuvo dictamen ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pese a que ambos gobernadores suelen mantener canales de diálogo con la Casa Rosada, sus legisladores consideran que sus reclamos no fueron atendidos durante la discusión del proyecto.

A esa lista se suma el pedido para avanzar con un nuevo régimen de biocombustibles, cuyo tratamiento quedó frenado en comisión después de las objeciones planteadas por Pro. Se trata de una iniciativa de especial interés para las provincias productoras, entre ellas Córdoba y Santa Fe.

La decisión de no dar quorum dejó al oficialismo sin la posibilidad de avanzar con una sesión que incluía la ley Malvinas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una serie de acuerdos comerciales y judiciales. El episodio expuso, además, las dificultades del Gobierno para sostener los acuerdos parlamentarios con gobernadores cuyos votos necesita para impulsar su agenda legislativa.

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