El detrás de escena del relanzamiento de Pro: los apuntados por Macri y el debate interno sobre el vínculo con Milei

Después de cultivar un segundo plano durante meses, Mauricio Macri volvió a la política activa. En su regreso a los escenarios, logró reunir a la mayoría referentes de su partido, pero hubo dos ausencias resonantes que marcaron el evento de relanzamiento de Pro en La Boca: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los excandidatos a presidente de Juntos por el Cambio.

Los colaboradores más estrechos del expresidente destacaron la asistencia casi perfecta de la plana mayor de la fuerza y los aliados del expresidente. Acompañar al jefe de Pro en su vuelta al centro del ring fue interpretada por el entorno más cercano de Macri como una demostración de fidelidad tras el divorcio político con Bullrich y el profundo distanciamiento con Larreta.

En el salón Arenas Studios concurrieron desde los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, hasta intendentes, legisladores y autoridades parlamentarias, como Soledad Martínez, Guillermo Montenegro, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Martín Yeza, entre otros. ” El Pro es Mauricio. Es un orgullo que sea él quien nos lidere. El cambio es, sin duda, lo más importante para nosotros ”, exclamó Clara Muzzio, vicejefa de gobierno porteño y exministra de Larreta apenas arrancó el acto.

Mauricio Macri en la convención del Pro

También se asomaron exfuncionarios de Cambiemos, dirigentes aliados que ocupan cargos en la Ciudad, como Roberto García Moritán (Republicanos Unidos), o que están orbitando cerca del gobierno de Javier Milei, como Lucas Aparicio, asesor de Sandra Pettovello. Varios exministros nacionales, como Germán Garavano, se mezclaban entre los militantes de Pro que ayudaron a poblar el galpón. Hasta el “Mago sin dientes”, el histórico animador de los festejos en los bunkers de Pro, apareció en el mitin.

Había un clima de reencuentro y nostalgia. Es que Pro vive una profunda crisis de identidad por el inesperado ascenso en el poder de Milei. El debate sobre cuál debe ser la narrativa o el nivel de cercanía al proyecto transformista de Milei copaba las conversaciones de los altos mandos de Pro. “¿Qué somos? ¿Oficialismo u oposición? ¿Los garantes del cambio?” , discutían. Desde el escenario, Jorge Macri o Torres pedían una “autocrítica” y llamaban a preservar el espíritu crítico y los principios de Pro. “Esto de ‘garantes del cambio’ nos queda grande”, matizó Frigerio , quien dijo que debe ser “instrumentos” para “no frustrar” la esperanza de la sociedad de superar la etapa kirchnerista.

En su vuelta al centro de la escena, Macri intentó mostrar volumen político, después de los últimos desencuentros con Milei. En su mensaje, el titular de Pro ratificó que está dispuesto a dar pelea para preservar su cuota de poder e impedir que su fuerza se “fusione” con La Libertad Avanza (LLA). Quiere preservar al Pro como una alternativa de derecha republicana .

Mauricio Macri en la convención del Pro

La mayoría de los integrantes de la cúpula aplaudió los pasajes más enérgicos del discurso de Macri, quien evitó mencionar a Larreta o Bullrich. Eso sí: el expresidente volvió a cuestionar la disputa presidencial que protagonizaron sus exsocios. “Entre 2019 y 2023 nuestras internas fueron muy dañinas, fuimos más juntos que cambio . Y peor en 2021: nos faltó convicción para defender cambios que reclamaba la amplia mayoría de los argentinos”, puntualizó Macri. El diputado Hernán Lombardi, exconsejero de Bullrich, aplaudió sentado en la primera fila.

Tanto Bullrich como Larreta se excusaron para no participar del acto de relanzamiento de Macri. La ministra de Seguridad de Milei adujo que no había sido invitada, pese a que los organizadores afirman que había recibido el mail con la participación. Si bien están enfrentados desde que ella optó por incorporarse al gabinete libertario sin el aval de su expromotor electoral, Macri y Bullrich se vieron a solas la semana pasada . El expresidente la visitó en su oficina del ministerio para intercambiar visiones sobre el vínculo con Milei. “No nos ponemos de acuerdo”, resumió Bullrich en diálogo con LN+. Ella es mileísta sin peros, por lo que rechaza el intento de Macri de diferenciarse del gobierno de La Libertad Avanza.

Mauricio Macri en la convención del Pro

A pesar de que Bullrich y sus leales, como Damián Arabia, vicepresidente segundo de Pro, estuvieron ausentes, hubo dirigentes cercanos a la ministra que participaron del evento en La Boca, como Silvana Giudici , secretaria parlamentaria del bloque de Diputados, o el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, quien pretende cuidar el vínculo con Macri y la funcionaria nacional.

Larreta argumentó que no asistía porque no forma parte de la conducción de Pro ni comparte la idea de darle a Milei las llaves del partido . El exjefe porteño tampoco fue mencionado en los discursos, pese a que ocupó un rol central en los inicios de Pro y estuvo al frente de la Ciudad durante ocho años. Quien sí intentó ocupar un rol protagónico fue Jorge Macri, sucesor de Larreta en el bastión de Pro. Se puso al frente de la arenga de los militantes y ensayó un enérgico discurso ante Torres y Frigerio en el panel de los gobernadores. Sin embargo, la mayor ovación fue para otro referente de Pro que aboga por zanjar las diferencias internas y aunar fuerzas: Esteban Bullrich .

Panel de gobernadores: Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Torres de Chubut y Jorge Macri por CABA

A lo largo de su mensaje, Macri apuntó por primera vez ante la opinión pública contra el “entorno” del Presidente. Si bien no lo mencionó, el titular de Pro responsabiliza a Santiago Caputo y Karina Milei por el destrato que sufrió en Tucumán o la resistencia a sus sugerencias para fortalecer la capacidad de gestión del gobierno . Por caso, Macri le ha sugerido al presidente que podría incorporar a Guillermo Dietrich o Javier Iguacel, pero Caputo no se comunicó con ellos. Para varios macristas de paladar negro, no fue casual que Macri alertara sobre el déficit de gestión del gobierno en materia de infraestructura.

Macri separa a Milei de sus críticas. Cree que el problema es su círculo de confianza y su esquema de toma de decisiones. De hecho, construye un vínculo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o Pettovello , con quien también estrechó lazos en su cruzada para alertar a Milei sobre el accionar de Caputo en áreas sensibles de la administración.

En el entorno de Macri sospechan de los elogios públicos que le dedicó el asesor presidencial en una entrevista con el portal de Todo Noticias. Están convencidos de que Caputo fue quien ordenó que las cámaras de televisión o los fotógrafos oficiales no enfocaran a Macri durante la firma del Pacto de Mayo en Tucumán o de que hizo trascender su deseo de mantener a Macri lejos de Milei o recortar su poder de influencia en el Gobierno. Ese vínculo está roto, por eso, Macri prefiere tener una relación directa con Milei, sin mediadores.