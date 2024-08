Mauricio Macri tomó postura sobre la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y dijo que “es un error”

Escuchar

Luego del relanzamiento de Propuesta Republicana (Pro) y de su reunión durante cuatro horas con el presidente Javier Milei, Mauricio Macri se refirió a la nominación del juez Ariel Lijo a integrar la Corte Suprema de Justicia y aseguró que “es un error”. El expresidente argumentó que se trata de “alguien que genera debate” y que por tal motivo es una decisión que “no entiende”.

“Pienso lo mismo que le dije a Javier [Milei], que no estaba de acuerdo, me parece que es un error. También lo dije hoy, lo más importante para restablecer a la Argentina es la confianza. La economía estable, sin inflación, sin déficit fiscal, es una pala, pero lo más importante es la Justicia”, manifestó Macri en TN y continuó: “Entonces, nominar a alguien que ya genera un debate enorme a la Corte, no sé Javier, no la entiendo. Pero es una decisión de él”.

En esa línea, aludió a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: “Yo puse a dos personas, que gustaban más o menos, pero que no hubo debate”.

Además, en diálogo con LN+ especificó: “Mi planteo con Milei fue ese. Hablar con la verdad y que nadie se enoje. Yo le dije todo lo que pienso. Le comenté que no me gusta Lijo y me contestó que es una decisión. Él cree que va a hacer un cambio, pero yo le respondí que necesitamos recuperar la confianza”. “Me parece que la mayoría de mis senadores no va a votar el pliego, puede que haya alguno que sí”, afirmó.

Por el momento, el pliego de Lijo a la Corte Suprema recibió 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación en el Senado. Ahora, la Comisión de Acuerdos, la cual es presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), deberá trasladarle a los candidatos los cuestionamientos que recibieron sus postulaciones. Una vez cumplido este paso, Lijo y García-Mansilla -otro de los sugeridos por Milei- tendrán tres días hábiles para entregar sus respuestas. Será el último acto antes de que ambos se presenten en la Cámara alta para someterse a las consultas de los senadores.

En tanto, Macri expresó en LN+ su postura respecto al Gobierno y en qué puntos de su gestión, además de la nominación de Lijo por parte de Milei, no coincide: “Lo que menos me gusta es la no focalización en la micro, mas allá de que la macro manda. Su equipo ha evitado una hiperinflación que parece inevitable. Si acierta el momento para sacar el cepo, la Argentina va a avanzar, Ahora, si la micro no se combina, bueno...”.

Asimismo, se refrió a la conformación del gabinete económico del Gobierno: “[Luis] Caputo se armó un equipó de gente que ya conoce el terreno. Ellos no son del Pro. Son gente que se sintió convocada por el Pro. Hay muchos de ellos, yo no se por que no los llaman. Hay mucha gente a la que hay que convencer. La zona gris destruye el equipo. Milei tiene gente valiosa y eso es razón necesaria pero no suficiente”.

“El Gobierno no tiene un método porque es outsider y no conoce el sistema político. Es bueno por la frescura, pero es malo porque no sabés cómo enfrentar los enemigos que están dentro del estado”, explicó y manifestó sus ganas de aportar colaboración al Presidente: “El poder tiene que ser utilizado para transformar, para mejorar la calidad de la gente y para eso hay que tener equipos. El Pro sigue gobernando, perdió una elección nacional pero hay mucha gente preparada que aprendió a gobernar, a legislar y a resolver problemas”.

Macri también habló sobre el episodio ocurrido en Tucumán con la firma del Pacto de Mayo, donde estuvo presente pero tuvo una aparición extraña con el Presidente: “No entendí lo que pasó. Yo le pregunté a Guillermo [Francos] si le parecía que vaya porque yo era el único expresidente que estaba. Les aclaré que no lo hagan por un cumplido, pero me dijeron que vaya igual. No me jodió, no lo entendí. Tengo demasiada televisión encima como para que me joda si salí o no salí”.

Macri sobre una posible fusión con Milei: “Hay que ir de menor a mayor”

El expresidente aclaró que durante su discurso en el relanzamiento de Pro no se refirió a que no está de acuerdo con una fusión con La Libertad Avanza, sino que prefiere “ir de menor a mayor”. “Debe ser porque soy ingeniero, pero creo que primero hay que conocerse”, aseguró y sentenció con una frase que pronunció en el acto: “De vuelta, vos no te casás con la primera persona que te cruzás en la calle.

“Por eso creo que hay que empezar a trabajar junto de abajo. En áreas y organismos descentralizados. Coordinemos la labor en diputados. Este año fue un infierno, cayeron los proyectos y tuvieron que caer nuestros diputados para tratar de arreglar y ver cómo se hacía. Hagamos estrategias conjuntas”, explayó. En consecuencia, dijo que previo a que se forme un bloque conjunto entre ambos partidos, debe haber una coordinación desde las dos partes.

De esta manera, el presidente de Pro invitó al Gobierno a trabajar mancomunadamente pero por medio de una progreso paulatino. “La gente quiere más cambios y más rápido. Tenemos que acelerar en implementación, en cerrar empresas del Estado, en licitar lo que hay que licitar privadamente. Hoy se puede hacer, hay mucho consenso. La juventud no se banca más este tema del Estado presente que al final termina con la plata desaparecida”, aseveró.

A su vez, añadió: “Necesitamos que a este Gobierno le vaya bien. La gente la está pasando mal. Hay que lograr que digan que acá hay proyecto. Que los pibes no se vayan más por el aeropuerto. Ahora todos quieren irse a Madrid. Esp hay que pararlo. Se tienen que criar acá. Ellos votaron este Gobierno, hay que darle todas las respuestas para que este sea el lugar que tiene que ser”.

