En el relanzamiento de Pro, Mauricio Macri cuestionó el “entorno” de Milei aunque elogió el rumbo económico

El expresidente Mauricio Macri encabezó este jueves el acto de relanzamiento de Pro, en medio de las internas que afronta el partido y ante la ausencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes alegaron diversos motivos para no asistir al encuentro. A lo largo de su discurso, el exmandatario rechazó una fusión con La Libertad Avanza (LLA), pero aseguró que el partido está dispuesto a colaborar con el Gobierno, si bien cuestionó al “entorno” del mandatario.

“El Presidente nos ha propuesto una fusión. Y por la relación de afecto que tengo con él, le expresé que en el siglo XXI nadie se casa sin antes conocerse y convivir”, aseguró Macri. “Se lo dije de una forma un poquito más directa. Pero sí le sugerí, bien de ingeniero, que vayamos de menor a mayor, ofreciéndole nuestra ayuda para fortalecer su gestión con nuestra sana convicción de ayudar. Nuestra vocación es ayudar a que el cambio se haga realidad”, detalló.

“El Presidente Milei tiene claro lo que hay que hacer, tiene ideas, convicción y corajes, pero sigue teniendo pendiente la construcción de un equipo. Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas, es una condición necesaria pero no suficiente”, agregó.

Y en esa línea advirtió: “No es fácil entender cómo gestionar un Estado cooptado por la militancia K. Con un método de trabajo, gestión de equipo y dirección se puede lograr. Pero es un desafío ayudar a quién no está dispuesto a ser ayudado, a pesar de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que tiene el Presidente a pesar de su entorno”.

Sin embargo, el exmandatario elogió la política económica del Gobierno y destacó el ajuste fiscal realizado, el cual calificó de como “inédito en el mundo”. Y tras ello marcó: “A pesar de la inmoral herencia que dejó Sergio Massa y el kirchnerismo, la peor bomba económica en la historia económica mundial y solo comparable con situaciones de posguerra, era imposible evitar una hiperinflación. Y el Presidente y su equipo económico lo lograron”.

En tanto, Macri advirtió por la falta de un trabajo micro intenso y ahondó en la importancia de avanzar con iniciativas de desregulación e infraestructura para abonar al crecimiento. “Hay que licitar muchas cosas, empezando por la Hidrovía que ya tendría que estar adjudicada. Deshacerse de las empresas públicas deficitarias. Y el equilibrio fiscal tiene que ser de calidad”, amplió.

En otro tramo de su discurso, Macri se refirió a la situación que atraviesa Venezuela y recordó una anécdota. “Todavía me acuerdo cuando me tocó en un almuerzo de Mirtha Legrand sentarme con Chávez. Ahí ya lo impugne diciéndole que él no estaba respetando las instituciones”, contó.Le quiero mandar un abrazo enorme a los venezolanos. Pronto recuperarán su libertad”, expresó.

En un intento por reinvindicar las bases de Pro, Macri comenzó su discurso repasando la historia del partido. “Me emociona ver lo que hemos hecho. Los primeros días no teníamos ni nombre. Nuestro primer gran desafío era llenar un garage con vecinos interesados en escucharnos. Armamos un equipo sumando personas por dentro y fuera de la política, es una diversidad muy linda la que tenemos”, expresó.

“Nuestro para qué sigue siendo el mismo: la transformación y el cambio. Pase lo que pasé y le moleste a quien le moleste. Y siempre buscamos ir más allá de la dicotomía de izquierda y derecha. Nos interesamos más por otros ejes: lo antiguo versus lo moderno. Lo democrático frente a lo dictatorial. Y sobre todo, la idea de libertad opuesta al populismo en cualquiera de sus manifestaciones”, completó el exmandatario.

Rodedado por gobernadores, intendentes y representantes parlamentarios, el exmandatario renovó hoy formalmente la presidencia de Pro y presentó a las nuevas autoridades de su partido, que quedó inmerso en una profunda crisis de identidad tras el sorpresivo triunfo de los libertarios en las urnas y la desgastante interna entre “halcones” y “palomas”.

Originalmente, el expresidente quería hacer esta presentación en mayo tras haber sido elegido como presidente de Pro. Sin embargo, lo tuvo que posponer por las dificultades que enfrentó Milei para lograr la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso.

Según consignó LA NACION, Macri considera que su reaparición representa un punto de inicio de su nueva estrategia de relacionamiento con Milei, a quien visitó en Olivos el martes a la noche, en una señal de que ambos procuran recomponer el vínculo.

En relación a las inasistencias de la ministra de Seguridad y del exjefe de Gabinete, Bullrich arguyó que su secretaria no había recibido hasta anoche ninguna invitación para concurrir al acto de relanzamiento de Pro. Más allá de las formalidades, la ministra de Seguridad no tiene incentivos para ir después de haber sido corrida de la estructura orgánica.

Según pudo saber este medio, Rodríguez Larreta sí recibió la invitación en su correo electrónico, pero su decisión de acudir al evento responde, a que “no forma parte hoy de la conducción de Pro”. Asimismo, el exjefe de gobierno porteño, repite que no está de acuerdo con “entregarle Pro a Milei”.

