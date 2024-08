El día en que Alberto Fernández habló en contra de la violencia de género durante un discurso por el Día de la Mujer

Escuchar

Dos años antes de que su expareja Fabiola Yañez lo denunciara por violencia de género, el entonces presidente Alberto Fernández encabezó un acto por el Día Internacional de la Mujer en José C. Paz. Allí dijo que era “inadmisible” que exista la desigualdad de género y llamó a “denunciar a los violentos” . “Me da vergüenza que una mujer padezca violencia de género en la Argentina”, sostuvo el 8 de marzo de 2022.

Yañez denunció este martes a Fernández por violencia de género en una llamada por Zoom ante el juez federal Julián Ercolini, encargado de la causa de los seguros, quien ordenó medidas de restricción y protección.

“Es inadmisible que esa desigualdad exista. A nosotros como hombres debería avergonzarnos que esa desigualdad exista. Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género. Y, por lo tanto, debemos entender una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer”, expresó Fernández en el acto.

Fabiola Yañez

En ese mismo evento, el Fernández remarcó que buscaba “hablarles a los hombres” al decir que no habría “una buena sociedad hasta que todos tengan los mismos derechos y oportunidades”. “Para que eso ocurra, nosotros, los hombres, tenemos que hacer mucho. Lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina”, señaló.

“En el tiempo en que vivimos, en el siglo XXI, es inadmisible que alguien sea discriminado por su condición de género , es inadmisible que en el tiempo en el que vivimos un mismo trabajo tenga un sueldo según quien presta ese trabajo, sea un hombre o sea una mujer”, agregó.

Ese día Fernández subrayó la gestión junto a Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, y aseguró que le daba “tranquilidad que una mujer que padece violencia de género pueda contar con el Estado para socorrerla”.

Este martes el exabogado de Yañez, Juan Pablo Fioribello, reveló las palabras que la exprimera dama le dijo al juez Ercolini: “No aguanto más esta situación”. También añadió que la notaba “muy nerviosa” y ella nunca le había comentado que Fernández “le pegaba”. El lunes por la noche, Fioribello había comentado que, tras la primera audiencia de Yañez con el juez federal, se reunió con Fernández para hablar de la situación.

“Cuando terminé de hablar con Fabiola y finalizó la audiencia, llamé a Alberto Fernández y le dije: ‘Vení porque te quiero ver. Encontrémonos para tomar un café. Te quiero ver cara a cara’. Le pregunté lo mismo: ‘¿Vos le pegaste? No me importa si fuiste o no buen presidente. Estoy evaluando otra cosa… El acto de que le hayas pegado a una mujer, en este caso a Fabiola. ¿Vos le pegaste?’. Me dijo: ‘ Te juro por Dios que en la vida le pegué a una mujer ’”, relató en LN+.

Juan Pablo Fioribello, defensor de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, durante su paso por +Entrevistas

Antes de ganar las elecciones en 2019, durante el debate presidencial, Fernández también habló de la relevancia del colectivo feminista. “De todas las demandas que aparecieron en los últimos tiempos, sin dudas el colectivo feminista, que irrumpió ante nosotros de un modo increíble, es el que más tiene que llamar nuestra atención. Millones de mujeres que pusieron sobre la mesa no solo los efectos de la violencia de género, sino también la desigualdad que padecen”, sostuvo.

En ese debate el entonces candidato aseguró que crearían el ministerio de las mujeres para que “de una vez y para siempre los argentinos entren al siglo XXI”.

De todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos, sin dudas el colectivo feminista es el que más debe llamar nuestra atención. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de la Igualdad y la Diversidad para que entremos en el siglo XXI. #DebateAr2019 pic.twitter.com/0MU2yA4wXC — Alberto Fernández (@alferdez) October 14, 2019

LA NACION