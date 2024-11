El día que Javier Milei anunció ficha limpia: “Las personas condenadas en segunda instancia no podrán ser candidatas”

En el marco de la falta de quorum para tratar ficha limpia -con ausencias de diputados oficialistas de La Libertad Avanza-, en redes sociales se recordó el momento en el que Javier Milei había anunciado que impulsaría el proyecto. “Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales”, había advertido durante la apertura de sesiones ordinarias. Milei lo anticipó como parte de un paquete de normas “anti casta”.

El mensaje fue celebrado por los flamantes oficialistas y también por otros dirigentes aliados de la UCR y la Coalición Cívica. Algunos de ellos habían promovido el proyecto antes que el jefe de Estado lo pusiera en palabras en su discurso. Sin embargo, los libertarios fueron en parte responsables del fracaso de la sesión en la que se intentó avanzar con el tema.

Es la segunda vez en un mes que se convoca a una sesión especial en Diputados para abordar la iniciativa que impone inhibición para ser candidatos a las personas con doble condena, es decir, con pena ratificada en dos instancias. Esta vez, ocho diputados de LLA se ausentaron y obstaculizaron el tratamiento del proyecto. El faltazo avivó las especulaciones sobre un acuerdo no escrito entre el kirchnerismo y el Gobierno por el pliego del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema, la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y la eliminación de las PASO en 2025.

El domingo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había desinflado la posibilidad de tratar la iniciativa. “Estoy de acuerdo con ficha limpia. No me gustaría que se interpretara como que busca proscribir a Cristina Kirchner”, dijo a LN+. Es que la expresidenta acaba de recibir una ratificación de su condena por corrupción en la causa Vialidad, que además tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos. De todos modos, para algunos juristas, una ley aprobada con posterioridad no podría ser retroactiva.

Sin embargo, para otros, sí. Por eso hubo quienes asociaron la caída de la sesión con un acuerdo entre libertarios y kirchneristas.

Este jueves 28 de noviembre, los legisladores que impulsan el proyecto esperaron en vano el quorum y la sesión se cayó “pasados 31 minutos”, el tiempo reglamentario para que se inicie.

La sesión fue levantada por Menem un minuto después de la media hora reglamentaria para reunir la mayoría en el recinto. Previamente, el riojano había publicado un posteo justificando su accionar y afirmando que siempre cumplió a rajatabla con el plazo para presentarse. Incluso, lo llamaron “Colapinto”, a modo de ironía, por la comparación entre la velocidad del piloto argentino y la rapidez con que el funcionario dio por concluida la posibilidad de abrir el debate.

De todas formas, el fracaso de la sesión fue impulsado por todos los bloques, además de los ochos diputados de LLA y los tres de Pro. Hubo dos ausencias en la UCR (Federico Tournier y Natalia Sarapura), dos entre los radicales de Democracia (Mariela Coletta y Jorge Rizzotti) y seis en Encuentro Federal (Miguel Pichetto, Natalia De la Sota, Jorge Ávila, Ricardo López Murphy, Nicolás Massot y Alejandra Torres).

Quien mostró su enojo fue el expresidente Mauricio Macri, quien, tras la falta de quorum, recurrió a sus redes sociales y descargó: “Hoy, en la sesión en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina: ¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados? Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”.

Durante la apertura de sesiones, el presidente Milei también había sostenido que “todo exfuncionario con sentencia firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá cualquier beneficio por haber sido funcionario”. “La casta no aplaude”, gritaban en los palcos, ovacionando a Milei.

