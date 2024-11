Ficha limpia: llorando, Lourdes Arrieta justificó no haber dado quorum en Diputados

La diputada libertaria Lourdes Arrieta -expulsada del bloque de La Libertad Avanza por una interna en el armado en Mendoza- justificó llorando no haber dado quorum en Diputados para debatir el proyecto de ficha limpia, sesión que finalmente no ocurrió a pesar del apoyo de Pro, la Unión Cívica Radical y algunos pequeños bloques. Y es que hubo ausentes del oficialismo a pesar de firmar el dictamen. La iniciativa -si se convertía en ley- podía complicar las posibilidades de la expresidenta Cristina Kirchner de ser candidata a un cargo público el año que viene, ya que fue condenada en segunda instancia por la causa Vialidad.

“A todos los presentes, hoy vengo a hacerme cargo, a poner la cara. Porque yo no di quórum y eso no significa que sea enemiga del pueblo”, comenzó Arrieta su alocución. Inmediatamente, rompió en llanto y siguió: “Yo veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino. Veo tanto dolor, yo no puedo creer que tanto de un lado como del otro se estén rifando las ilusiones de tantos. Yo no respondo a Mauricio Macri, ni a Cristina, ni al Ejecutivo [a cargo de Javier Milei] porque me echaron. estoy sola dando la cara”.

Tras ello, aseguró que no tiene “nada de ocultar” y que está “libre de toda contaminación”, por lo que no le debe “nada a nadie”. En esa misma línea, con lágrimas corriendo por su cara, criticó el proyecto de ficha limpia. “Muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas, nadie se puso a pensar en las pruebas pensadas con Inteligencia Artificial, con 15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz te pueden inventar una causa. Te ponen trabas para que no puedas continuar en esta carrera. Me gustaría que se amplíe este proyecto de ficha limpia, que me den la posibilidad de participar, que se nos garantice la transparencia institucional del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque todos están coludidos ”, justificó.

Por otro lado, cambió de tema y apuntó contra la Cámara baja. “Señores, yo creo que acá lo que tendrían que pensar es en el jubilado que esta esperando cobrar un poquito más, un veterano de guerra que esta esperando el resarcimiento histórico hace años, y ustedes ni siquiera le pueden dar un poquito más de aumento. Son todos unos hipócritas y no me da vergüenza decirlo, porque soy liberal, libertaria y no oculto mi cara ante nadie”, aseveró en llanto.

Además, Arrieta se refirió al proyecto para prevenir la ludopatía infantil, que se aprobó en Diputados. “¿Cuántas veces se habla de cada inmoralidad, nos dicen lo que tenemos que decir en una iglesia, pastores que se hacen ricos con la plata del pobre y acá nos están diciendo que no pueden acompañar una ley que ayude a prevenir la ludopatía? Quiero decirles que además sé muy bien que en los dos lados hay jueces, fiscales y policías, hay gente amiga del sector político de turno que se coluden para hacerle la vida imposible al otro”, expresó la diputada mendocina.

“Por ultimo, quiero decirles que somos el reflejo de parte de la sociedad, que la corrupción viene de casa y nosotros podemos ser ese ejemplo. Señores, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí quiero ficha limpia, pero quiero que se amplíe para que den las garantías de la transparencia institucional”, cerró Arrieta, quien recibió escasos aplausos en el recinto.

LA NACION