El Gobierno busca darle media sanción a Inocencia Fiscal II y a la reforma del Banco Central

El oficialismo se encamina hoy a darles media sanción en Diputados a dos de los principales proyectos económicos de Javier Milei. La sesión fue convocada para las 12 y tendrá como ejes la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas con las que el Gobierno pretende reforzar su programa económico de cara a 2027.

En el oficialismo vaticinan una sesión “muy larga”. A las 10.30 se celebrará la reunión de Labor Parlamentaria, con los jefes de bloque, para ordenar el debate.

El Gobierno busca dejar atrás una serie de contratiempos en el Congreso, producto del endurecimiento de algunos gobernadores que hasta hace poco se mostraban como aliados de la Casa Rosada.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) presentarán su nuevo bloque, más crítico

El oficialismo tomó nota. Además de los dos proyectos económicos, el temario incluye acuerdos internacionales, iniciativas judiciales y una serie de concesiones a los bloques aliados con las que busca garantizarse los votos.

Por eso, los libertarios confían en avanzar hoy con buena parte del temario. Aunque en general reunirían los apoyos necesarios, algunos artículos podrían sufrir modificaciones o quedar en el camino.

Los proyectos y los posibles cambios

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca concentrar la función de la entidad en preservar el valor de la moneda, prohibir la emisión sin respaldo y el financiamiento al Tesoro y endurecer las condiciones para remover a sus autoridades.

Uno de los puntos que genera más resistencia es justamente el esquema de gobernanza. El Gobierno propone que el presidente, el vicepresidente y los ocho directores duren seis años, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple, pero que para removerlos se requieran dos tercios de ambas cámaras.

La oposición cuestiona esa asimetría y habla de una “falsa independencia”: advierte que se exigiría una mayoría mucho más gravosa para remover a las autoridades que para designarlas. Además, el proyecto no fija un plazo para que puedan permanecer nombradas “en comisión”, sin ratificación del Senado, como ocurre actualmente.

Por eso, la aprobación del artículo 3, que establece las nuevas mayorías para la remoción, está en duda y podría reunir menos apoyos que el resto de la iniciativa.

De un Banco Central a un Banco Federal.



El artículo 75 de la Constitución Nacional prevé que el Congreso debe establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda.



Nótese que el texto dice FEDERAL, no CENTRAL



Los convencionales constituyentes, en particular… — Eduardo Falcone (@dipfalcone) August 15, 2026

Los legisladores catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil y los referentes de Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz, nucleados en el flamante bloque Argentina Federal, también podrían insistir con un criterio federal para integrar el directorio del BCRA. La propuesta es acompañada por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Buscan que, de los ocho directores, al menos tres acrediten “trayectoria relevante” en distintas regiones del país: Norte Grande, Región Centro y Patagonia. “No como representantes de gobiernos provinciales, sino para incorporar diversidad económica, productiva y territorial a la conducción del Banco”, sostienen.

Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto Soledad Aznárez - LA NACION

El oficialismo recibió el planteo, pero lo desestimó por considerarlo “constitucionalmente muy restrictivo”. Sugirió, en cambio, que esa representación se garantice mediante “acuerdos políticos”.

La ley de Inocencia Fiscal II, en tanto, modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025 y busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden formalizar ahorros fuera del sistema sin penalidades. Entre otros cambios, elimina los topes de patrimonio e ingresos para acceder al beneficio.

A pedido de los bloques aliados, y con el antecedente de Manuel Adorni todavía fresco, el oficialismo incorporó un límite para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años previos podrán utilizar el sistema simplificado para declarar y pagar Ganancias, pero no accederán a sus protecciones especiales. ARCA podrá fiscalizarlos y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.

Los libertarios Lemoine, Metral Asensio y Hartfield durante el debate por Inocencia Fiscal II, en comisiones Soledad Aznarez

La sesión incluirá además el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Ambos cuentan con media sanción del Senado. El primero quedaría convertido en ley, mientras que el segundo volvería a la Cámara alta por una modificación introducida en Diputados.

A pedido de los laboratorios nacionales, Diputados incorporó una reserva al capítulo II del PCT, que permite al INPI apoyarse en informes técnicos no vinculantes de oficinas extranjeras para analizar solicitudes de patentes. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), principal opositora al proyecto, advirtió que esos criterios podrían influir en las decisiones locales y facilitar patentes que hoy son rechazadas en el país.

Concesiones a los aliados

El temario incluye también una serie de concesiones destinadas a los bloques aliados. A pedido de los misioneros, se discutirá la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la harina y la fécula de mandioca. También se tratarán distintos proyectos para declarar capitales simbólicas en Corrientes, Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Chivilcoy y San Juan.

Además, podrían convertirse en ley la creación de segundas salas en las Cámaras Nacionales de Apelaciones de Tucumán y Mar del Plata. Ambas iniciativas tienen media sanción del Senado y funcionan como un guiño al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y al senador radical marplatense Maximiliano Abad.

La mandioca es producción y trabajo para nuestra región, pero también puede mejorar la calidad de vida de millones de argentinos.

Impulso reducir del 21% al 10,5% el IVA para la harina y la fécula de mandioca.

Salud, producción y una mirada federal. pic.twitter.com/dzRIhjUhcK — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) August 12, 2026

Por último, el oficialismo accedió a incorporar al final del temario la llamada “ley Joaquín”, impulsada por la diputada kirchnerista Luciana Potenza, que establece medidas de seguridad para evitar accidentes con arcos y postes deportivos. También se sumó una iniciativa de Pro sobre seguridad en el equipamiento deportivo.

La incorporación del proyecto kirchnerista tiene un objetivo práctico: sostener el quórum hasta el final de una sesión que promete extenderse durante varias horas.

Con estas concesiones, el oficialismo busca recomponer la sintonía con sus aliados y asegurarse respaldo para una agenda que excede la sesión de hoy. En el horizonte aparece, sobre todo, la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las prioridades de la Casa Rosada de cara a 2027.