El discurso de Diana Mondino, un premio a la diplomacia y más de 400 invitados en la comida anual del CARI

La política exterior argentina fue la protagonista de la Comida Anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que este martes reunió a más de 400 invitados en La Rural. Al encuentro asistieron más de 30 embajadores en el país, funcionarios, legisladores, académicos y empresarios para conmemorar el 46° aniversario del reconocido think-tank.

Además de Mondino, entre los invitados estuvieron el ministro de Defensa, Luis Petri; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el sherpa del G-20, Federico Pinedo; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac. También dieron el presente el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

“La Argentina es un país importante. Tiene que jugar un rol relevante en el escenario internacional. Un mundo con una Argentina activa e involucrada en los asuntos internacionales es un mundo mejor que uno sin ella. Solo una Argentina activa y no retraída nos va a permitir alcanzar la prosperidad”, dijo Francisco de Santibañes, presidente del Consejo desde el año pasado, quien dio el primer discurso en una ceremonia conducida por la periodista Cristina Pérez.

Luego fue el turno del discurso de Diana Mondino, quien habló sobre sus primeros seis meses como canciller, un período en el que tuvo que manejar desde las negociaciones comerciales hasta los cruces diplomáticos provocados por distintas declaraciones del presidente Javier Milei contra líderes de izquierda.

“La inserción de la Argentina en el mundo por una cuestión geográfica es diferente en características que la que pueden tener otros países. Pero nuestros valores, la sociedad argentina, los valores que ha tenido toda la vida, son valores occidentales, los valores de la Revolución Francesa. Esos valores los tenemos metidos en algún lado, o por lo menos se los seguimos enseñando a los chicos en la primaria, que es lo que queremos que Argentina vuelva a tener”, dijo la canciller.

Mondino señaló que “la Argentina desperdició tres grandes obras que tenía el mundo: el incremento demográfico, la globalización y hasta ahora veníamos desperdiciando la digitalización”. En ese sentido, remarcó la importancia de los potenciales tratados de libre comercio que está negociando la Cancillería, como el de Mercosur-UE o incluso un acuerdo con Singapur. “Alguno va a salir”, dijo.

“Si la Argentina no exporta no tiene ninguna posibilidad de crecer. No queda más que sector externo o exportación para crecer”, señaló. “Sabemos que el comercio es la mejor base que tenemos para dos objetivos: crecimiento y la paz. Países que comercian entre sí y difícilmente tengan conflictos. Y aunque así no fuera, es una forma de generar los recursos que Argentina necesita”, agregó la canciller. Y, después de las declaraciones de Milei en campaña sobre su negativa a vincularse con países “comunistas”, Mondino ratificó: “Con los países que no tienen las mismas ideologías o valores religiosos o morales también podemos hacer transacciones”.

“La Argentina se cerró durante 70 años y necesitamos abrirla en 70 meses”, afirmó Mondino al final de su discurso.

En la ceremonia se entregó, por primera vez, el Premio Embajador Carlos Muñiz a la trayectoria diplomática, una escultura del artista Carlos Benavides en honor al fundador del CARI y del Instituto del Servicio Exterior (ISEN). El galardón fue para Susana Ruiz Cerruti, embajadora de carrera y canciller de la Argentina durante los últimos meses de la gestión de Raúl Alfonsín, por “sus valores en defensa y promoción de los intereses argentinos en el mundo”. Dado que Ruiz Cerruti no pudo asistir al evento por problemas de salud, recibió el galardón en su representación su colega Elsa Kelly.

También estuvieron presentes durante la cena los diputados Eduardo Amadeo y Ricardo López Murphy; el senador Francisco Paoltroni; el legislador Ramiro Marra; los empresarios Martín Cabrales y Marcos Bulgueroni; además de decenas de diplomáticos argentinos y del exterior, como la embajadora británica, Kirsty Hayes.

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) es una organización sin fines de lucro dedicada al estudio y análisis de la política exterior argentina. Fundado en 1978, el CARI se ha convertido en un referente en la materia, reuniendo a expertos, académicos, diplomáticos y líderes de opinión para fomentar el debate y la reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en el contexto internacional actual.

