El durísimo audio de Fernanda Vallejos sobre Alberto Fernández: le dijo “enfermo”, “mequetrefe” y “atrincherado”

Mientras en la Casa Rosada se viven horas dramáticas por la crisis interna desatada tras la derrota del oficialismo en las PASO, se filtró un audio de la diputada nacional Fernanda Vallejos con durísimas críticas al Presidente, a quien llama “mequetrefe” “ocupa” y “atrincherado en la Casa Rosada”.

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en el escritorio con todas las renuncias sobre la mesa , diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo. Además de ciego parece que es sordo porque jamás ha escuchado nada de Néstor ni de nadie, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer”, dice Vallejos al comienzo del audio que trascendió en las últimas horas y que está dirigido a un tal “Pedro”, que no es identificado.

“El tipo está atrincherado, como [Martín] Redrado en el Banco Central, en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad. no lo quiere nadie. La derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri. Mirá si van a votar a este mequetrefe”, sigue el audio.

El durísimo audio de una diputada kirchnerista sobre Alberto Fernández

Apenas se conoció la filtración, la diputada emitió un tuit en el que dijo que efectuó declaraciones impropias “en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo”.

Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 16, 2021

El mensaje es una larga sucesión de críticas al Presidente. “Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, copando las oficinas de la Casa Rosada, y no han hecho nada”, afirma Vallejos.

“La política económica en marzo del año pasado se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandado de FMI. Mirá, me salió como cuando discutíamos en la Cámara [de Diputados] el presupuesto de Macri. Mirá qué triste terminar diciéndole lo mismo a un tipo que llevamos como presidente”, continúan las críticas.

En el audio también trata de “inútil” al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y acusa al ministro de Economía, Martín Guzmán, de ser un aliado de los “yankis”.

“Este señor, que gracias a Cristina y a todos y todas nosotras está sentado allí en el sillón de Rivadavia, no tiene ningún mérito propio para estar sentado ahí. Se tiene que allanar a lo que le diga Cristina que tiene que hacer. Porque Cristina es la representación del pueblo argentino, por su boca habla el pueblo argentino, no por la de Alberto Fernández, ni por la del pelotudo de Guzmán o de Kulfas, que escribió libros en contra de Axel Kicillof, o de Vilma Ibarra”, dice Vallejos, sobre el final del audio, en el que aclara que lo que dice es “entre compañeros”.

El martes pasado, Vallejos ya había dado una señal pública de su bronca poselectoral y había enviado un mensaje a Fernández. Ese día, Vallejos elogió a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, cuando acababa de pedirles su renuncia a todos sus funcionarios. “Haciendo lo que hay que hacer”, escribió Vallejos, desde su cuenta de Twitter, en referencia a la decisión que tomó la gobernadora santacruceña.

Fernanda Vallejos es una dirigente kirchnerista de paladar duro. Es diputada nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires y llegó a su banca como candidata por el espacio Unidad Ciudadana junto a Cristina Kirchner, que se postulaba por ese espacio para senadora nacional, en 2017.

Hace dos meses, tras anunciarse el aumento del 40% a los trabajadores del Congreso, acordado por Cristina Kirchner y Sergio Massa con los gremios, Vallejos se quejó por los sueldos de los diputados, a los que calificó como los más bajos de la región. Celebró, además, el anuncio del Gobierno de expropiar la empresa Vicentin, y que finalmente no se ejecutó.