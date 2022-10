José Luis Espert y Fernanda Vallejos discutieron en duros términos por el aumento de la inflación: “No la vas a bajar con brujerías”

En medio de la incertidumbre por el futuro de la economía de cara al próximo año electoral, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, protagonizó un tenso cruce televisivo con la exlegisladora kirchnerista Fernanda Vallejos, quien acusó al referente liberal de buscar repetir las políticas económicas que llevó adelante Mauricio Macri durante su gobierno. “Cuando se piensa en ajuste fiscal, piensan en recortar la seguridad social, los servicios públicos y la planta de trabajadores públicos”, le espetó Vallejos. Por su parte, el economista liberal sostuvo: “La tasa de inflación de tres dígitos no la vas a bajar con las brujerías que propone Vallejos”.

“A Macri lo critiqué desde el día uno hasta que se fue”, le contestó de inmediato Espert durante un debate en los estudios de canal de noticias TN. Y continuó: “Estás diciendo estupideces, no me metas con Macri, ni con Martínez de Hoz, ni con De la Rúa. Discutí lo que digo, ¿te parece mal bajar el déficit?”. El dirigente liberal aseguró que el problema de la economía argentina no es “el conflicto distributivo” sino “lo monetario”.

Diputado nacional José Luis Espert. Santiago Filipuzzi - LA NACION

“¿Está mal echar ‘ñoquis’?, ¿está mal cerrar una empresa pública deficitaria? La tasa de inflación de tres dígitos no la vas a bajar con las brujerías que propone Vallejos, la bajas con ordenamiento fiscal severo por el lado del gasto público y terminando con el mamarracho del cepo cambiario”, insistió Espert y cuestionó “la falsedad de argumentos” de la economista.

En ese momento, tras reprocharle que la haya interrumpido, Vallejos le dijo: “La próxima hable solo y yo me ahorro el viaje”. “Mentís, me hablás de Macri”, volvió a repetir Espert, a lo que la exdiputada le respondió: “No le voy a permitir el debate en esos términos”.

Los decibeles de la conversación no bajaron y Espert se encargó de remarcar su distancia con la gestión económica del gobierno de Cambiemos: “¿Por qué me hablás de Macri? Opiná sobre lo que yo digo. ¿Cuándo trabajé para Macri?”. “Yo voy a hacer el análisis que yo quiera. Usted propone los mismos ejes que Macri”, volvió a insistir Vallejos.

Críticas a Manes y guiños a Pro

Esta semana, Espert fue noticia por sumarse a la avalancha de críticas dirigidas a Facundo Manes por sus dardos contra el expresidente Mauricio Macri y acusó al dirigente radical de carecer de “propuestas constructivas para con el país”. “Yo lo que escucho de él es puro humo”, lanzó el dirigente liberal.

En ese sentido, en una entrevista con LN+, el diputado de Avanza Libertad insistió en que no observa en Manes “propuestas concretas para los problemas que tiene el ciudadano argentino”. Y comparó al dirigente de la UCR con la diputada de Pro, Silvia Lospennato, presente también en el estudio, a la que minutos antes había ponderado: “Ella es una diputada de la puta madre. Son de esas diputadas que te hacen sentir ganas de seguir trabajando en política”.

