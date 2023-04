Fernanda Vallejos: “Este fue el gobierno de Alberto Fernández y ojalá volvamos a tener uno de Cristina”

escuchar

Bajo el planteo de que el kirchnerismo nunca influyó en dos áreas claves de la gestión nacional, la económica y la de Relaciones Exteriores, la exdiputada nacional Fernanda Vallejos deslindó esta mañana a esa terminal oficialista de la gestión en el Ejecutivo durante estos más de tres años. “Este fue el gobierno de Alberto Fernández y ojalá volvamos a tener uno de Cristina”, deseó la economista, una de las primeras disidentes internas del Presidente.

Convencida de que no fue buena la administración durante los primeros años del Frente de Todos en la Casa Rosada, con “malas decisiones” y otras que no se tomaron, y que eso impactó en la crisis actual, la antes legisladora aseguró que el kirchnerismo se enteraba de las medidas adoptadas por Fernández a través de los medios. “El tema de los ATP salta en una nota de Roberto Navarro en su portal porque uno de los beneficiarios era el Grupo Clarín. Está claro que hay alguna desavenencia política entre la vicepresidenta y el Grupo, y nos enteramos por una nota”, puso como ejemplo en FM Milenium para plasmar esta supuesta desconexión entre los socios de la coalición.

Para respaldar su análisis, enfatizó en las dos carteras que según ella el kirchnerismo jamás controló. “¿Cuáles son las áreas estratégicas que te marcan el rumbo de un proyecto político de país? Obviamente la económica, con todos los ministerios que forman la constelación, y el Ministerio de Relaciones Exteriores”, expuso y siguió: “Cristina y el proyecto político que Cristina encarna no han tenido intervención en ninguna de esas áreas”.

Recordó entonces que pasaron por allí Martín Guzmán y Matías Kulfas, dos albertistas denostados por los laderos de la vicepresidenta, como así también Mercedes Marcó del Pont y el actual titular del Banco Central, Miguel Pesce. “El rumbo estratégico de las políticas que a la postre terminan configurando el destino del país estuvieron completamente fuera del alcance de la mirada de nuestro espacio y por eso tantas diferencias. Si hubiese estado en nuestras manos, o hubiese sido nuestra mirada la que hubiese conducido, no hubiese habido diferencias, porque se hubiese hecho lo que creíamos que había que hacer”, sintetizó.

De esta forma, entendió que al ser la Argentina un país presidencialista fue Fernández quien encabezó la dirección de la gestión y quien terminó “poniendo el gancho” en los decretos. “Al final del día, el que tiene las decisiones es el que firma. Alberto Fernández lo ha dicho muchas veces: ‘El que toma las decisiones soy yo’. Aníbal Fernández declaró que nos dejaron afuera de todas las decisiones. Cuando les conviene, nos tratan de meter adentro de la bolsa”, indicó, a la vez que remarcó que nadie de su espacio participó de las reuniones con los negociadores del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dijo también que durante todo este tiempo Cristina Kirchner estuvo “presidiendo el Senado” y se quejó por un supuesto relato mediático que “siempre buscó involucrarla en las malas decisiones”. Al respecto acotó: “Veo que hablan del ‘gobierno kirchnerista’. Cuando son todas malas políticas, le agregan la palabrita ‘kirchnerista’ o la letra K porque lo que sigue habiendo es una estrategia de demolición hacia este proyecto político que no es el que ha expresado este gobierno de Alberto Fernández, sino el que tuvimos hasta el año 2015″.

Sin titubear, hasta manifestó que le parecieron “verosímiles” los supuestos off the record en los que el Presidente habría asegurado que quería terminar con 20 años de kirchnerismo, al considerar que lo que se busca es “obturar el resurgimiento” de políticas como las que se aplicaron durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner.

Sin embargo, dejó en claro la cohesión que reina en este momento entre los referenciados en la vicepresidenta y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, al recordar que el líder del Frente Renovador no formó parte de las negociaciones con el FMI. “Al contrario, ha dicho que no que no compartía”, aseguró sobre el titular del Palacio de Hacienda y lo ponderó. “A diferencia de otros, Massa es una persona a la que lo llamás o le mandás un mensaje y escucha. Me parece que en un gobierno de coalición tiene que haber como mínimo una puesta en común y una cierta interacción, y eso durante los primeros años no pasó”, contrastó en cuanto al paso de Guzmán.

Por otra parte, Vallejos lamentó el surgimiento de una figura como el libertario Javier Milei y lo ancló en el pasaje de un gobierno “desastroso” como el de Mauricio Macri y uno que lo sucedió -el de Fernández- “que lejos de torcer esa dinámica, dejó que el deterioro siguiera”.

Sobre eso planteó que mientras el mundo trabaja para reducir la dependencia del dólar, en este país se discute la dolarización. “Si viene un marciano y mira lo que pasa en la Argentina, se sube al platillo volador y se vuelve enloquecido a su planeta”, resumió.

