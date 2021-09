Alberto Fernández llamó a los movimientos sociales para que suspendan la marcha de apoyo

El propio presidente Alberto Fernández se encargó hoy, junto con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de llamar a los movimientos sociales afines, especialmente el Movimiento Evita, para que suspendan la marcha que programaron para esta tarde hacia la Plaza de Mayo.

Si bien en un primer momento el Movimiento Evita confirmó que esta tarde a las 15 se concretaría la movilización para apoya al Gobierno en plena crisis interna tras por la serie de renuncias en el gabinete, ahora su realización quedó suspendida. De hecho Gildo Onorato, secretario general de la UTEP, dijo a La Nacion que “por responsabilidad institucional” la marcha no se realizará.

“El Presidente no nos llamó a mí ni al Chino Navarro. La movilización se hace. Es a favor del Presidente y de la Unidad”, había dicho más temprano en declaraciones radiales Emilio Pérsico, una de las cabezas del Movimiento y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, desde el propio Gobierno hicieron trascender las llamadas de Fernández y de Cafiero con el pedido de suspenderla bajo un argumento: “ No es la agenda de la gente, no es lo que nos están pidiendo”.

Anunciada ayer, la movilización se iba a realizar bajo la consigna: “Por la unidad del Frente de Todos, a bancar al gobierno. Todos y Todas a Plaza de Mayo ¡Fuerza Alberto!” y estaba prevista para las 15 en Plaza de Mayo. La convocatoria se hizo ayer en medio de un escenario complejo para el gobierno de Fernández que, tras la dura derrota electoral del domingo en las elecciones legislativas primarias, ayer sumó un resquebrajamiento de su armado. Fue luego de que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, presentara la primera renuncia del gabinete a la que luego se sumaron otros cinco titulares de carteras y responsables de otros organismos.

“No hay que debilitarnos en este momento”, señaló Pérsico. “Decidimos ir a la plaza a expresar nuestra voluntad de unidad, tenemos que seguir todos juntos, divididos no sirve para nada”, agregó en declaraciones a FM La Patriada. Pérsico es uno de los referentes del Evita que tiene un lugar en el Ejecutivo Nacional, en el que también está Fernando “el Chino” Navarro, Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil.