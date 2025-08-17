El embajador argentino en España gritó “viva el rey” durante un discurso en homenaje a San Martín en Cádiz

Durante un acto en conmemoración por el 175º del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, celebrado en Cádiz, Wenceslao Bunge Saravia, embajador argentino en España, dio un discurso acompañado por el alcalde local en el que recordó al prócer. En tanto, a la hora de agradecer la asistencia de los presentes, terminó pregonando: “¡Viva el rey!”.

“Este domingo 17 se cumplen 175 años del Paso a la Inmortalidad del General San José de San Martín. Evocamos no solo la gesta libertadora de América, sino también los lazos entrañables que lo unen con Cádiz y España. San Martín, en el lecho de su muerte, dijo: ‘Seamos libres y lo demás no importa’”, inició el discurso.

De esta manera, a modo de cierre, expresó: “Nuevamente, gracias por su presencia. Viva la Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el rey y viva la libertad”.

En el acto también participaron Bruno García de León, alcalde de Cádiz, y Sergio Servin, cónsul argentino en la ciudad, entre otras autoridades locales. La ceremonia consistió en una ofrenda floral en homenaje a San Martín.

En la Argentina, en tanto, el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” realizó una vigilia en el cuartel de Palermo en la que participaron cientos de personas para conmemorar el Paso a la Inmortalidad del prócer argentino.

De esta forma nuestra histórica Unidad realizó la vigilia en el cuartel de Palermo junto a cientos de vecinos y amigos que nos acompañaron. 🇦🇷🐴#Granaderos #Granadero #SiempreEjercito #SomosPatria #HerederosDelLibertador #UnRegimientoConHistoria #SomosHistoriaViva pic.twitter.com/8l0YMDqP3k — Granaderos a Caballo (@Granaderosarg) August 17, 2025

Quién es Wenceslao Bunge Saravia

Fue designado embajador argentino en España el 12 de mayo a través de la publicación del Decreto 319/2025 en el Boletín Oficial, después de que la representación diplomática quedara vacante durante cinco meses a raíz de que la administración de Javier Milei diera marcha atrás con la postulación de Alejandro Alonso Sainz.

Tal como informó LA NACION, hijo de Wenceslao Bunge, quien fue vocero del empresario Alfredo Yabrán durante el conflicto que sostuvo con el entonces ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, por el Correo Argentino, Bunge Saravia tuvo a su cargo la filial española del banco Credit Suisse hasta 2022 y fue copresidente de la división de banca de inversión inmobiliaria de JLL, según informó el diario español El País.

Para poder asumir formalmente el cargo, Bunge Saravia debió renunciar a la ciudadanía española que adquirió en 2023, tras varios años de residencia en ese país, como consecuencia de una condición excluyente para ejercer funciones diplomáticas, la misma que debió cumplir, años atrás, Carlos Bettini cuando fue designado embajador en Madrid por Cristina Kirchner.