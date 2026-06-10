Máximo Kirchner habló de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: “Están jugando con cosas que no tienen repuesto”
El diputado se refirió a las condiciones en la que está detenida la expresidenta; además opinó sobre la actualidad del Gobierno y la situación económica
- 2 minutos de lectura'
Máximo Kirchner habló este miércoles por la noche sobre la condena que cumple hace un año la expresidenta Cristina Kirchner en prisión domiciliaria. “Están jugando con cosas que no tienen repuesto”, afirmó. Además, se refirió al caso de presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Respecto a las condiciones de detención en las que se encuentra Cristina Kirchner, el diputado nacional indicó que un informe del Consejo de la Magistratura señala que “narcotraficantes y genocidas tienen mucho más espacio de visitas que la expresidenta votada dos veces por el pueblo argentino”. Señaló que eso se debe a un intento de humillarla y a una situación de “abuso de poder” del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
Por otra parte, el legislador sostuvo que la situación judicial que atraviesa Adorni “muestra la verdadera cara” del Gobierno libertario. “Maltrataron mucho a las personas, hablaron despectivamente de los trabajadores, se reían de todo el mundo y le sacaron derechos a la gente, con un grado de soberbia pocas veces visto, y ahora uno los ve cómo actúan desde el poder”, agregó Kirchner en declaraciones al canal C5N.
Para Kirchner, el oficialismo “está haciendo añicos la soberanía argentina, preparando todos los días la entrega de los bienes naturales argentinos”.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Máximo Kirchner
Trastienda. El contacto entre Kicillof y Máximo Kirchner, la negativa de Milito y la incomodidad del Gobierno, en el adiós a Solari
Impacto en la política. Máximo Kirchner fue a la casa del Indio Solari y el bloque de diputados del PJ pidió velarlo en el Congreso
En efectivo y "en comisión". Ordenan seguir investigando a un histórico socio de los Kirchner por la compra de un hotel
- 1
El expiloto presidencial de Néstor Kirchner confirmó que trasladó a uno de sus secretarios con valijas cerradas por candados a Santa Cruz
- 2
Jorge Macri contra Axel Kicillof: “Trapitos del conurbano jodiendo en la ciudad”
- 3
Rolex, Hermès y caballos: los lujos no declarados del extitular de Arsat y su familia
- 4
Caso $LIBRA: un informe de la Policía Federal debilita la explicación que dio Milei para tomar distancia de la maniobra