A más de 72 horas del ataque de Hamas sobre Israel, el embajador israelí en la Argentina, Eyal Sela, reconoció que los servicios de inteligencia fallaron en prevenir la actuación del grupo terrorista. “No podemos aceptarlo”, aseveró, tras conocerse que Egipto habría advertido al primer ministro Benjamin Netanyahu diez días antes sobre el posible ataque. Además, insistió en que Irán es el instigador y que hasta el momento no se logró determinar el número final de argentinos involucrados como rehenes o fallecidos: “No puedo confirmar la cifra”.

En diálogo con Eduardo Feinmann en la pantalla de LN+, el embajador Sela sostuvo que se deberá investigar a fondo cómo pudo fallar uno de los servicios de inteligencia más eficientes del mundo. “Falló la inteligencia israelí. Es una cosa que no podemos aceptar. Se está por investigar, pero cuando termine la necesidad de defendernos. Ahí vamos a investigar hasta el fondo y vamos a ser mejores”.

En ese sentido, apuntó contra la metodología de Hamas para ingresar al territorio y atentar contra la población civil. Recordó que se vieron imágenes que no se veían desde los atentados de ISIS. “Vimos tractores que rompieron las tranqueares y ahí entraron las motos y pic-ups con cientos de armas y terroristas”, señaló.

“F ue un ataque y una guerra de una organización terrorista contra la población civil israelí, financiado por Irán ”, afirmó Sela, quien ocupa el cargo en la Argentina desde mediados de 2022. “Lo hicieron por varias formas. La más cruel fue la terrestre. Cortaron la valla, entraron con una gran cantidad de armas y autos, y mataron hasta el momento a 800 personas”.

En la misma línea, se mostró horrorizado por el ataque sobre el festival de música Nova. “Entraron a una fiesta de música que estaba en ese lugar, donde había personas que fueron a escuchar música. No tenían nada con qué defenderse. Luego entraron a las aldeas, a pequeños pueblos. Quedaron masacrados. Mataron a padres y quedaron los niños. Son imágenes que el mundo no vio desde ISIS”.

Asimismo, explicó que “nunca se vio algo así. Desde el holocausto no había tantos judíos fallecidos en un día . Es una cifra inimaginable. Casi mil muertos. Más de 100 capturados por la organización terrorista Hamas”.

Rehenes y víctimas civiles

En otro tramo de la entrevista se refirió a los rehenes que tomó Hamas y exigió que la comunidad internacional debería tomar cartas en el asunto. “Ya tuvimos de sorpresa también una guerra con Egipto y Siria, y aunque tomaron rehenes no mataron a los civiles”. “Estas son la imágenes que solo vimos con ISIS, pero ISIS terminó, Al Qaeda también cuando la comunidad internacional dijo no. Es el momento de decir lo mismo con Hamas y Hezbolá”, enfatizó quien fue embajador ante Ecuador, Malta y Eslovenia.

Dijo que se trata de “un conflicto difícil de explicar para los que no viven allá”, y que es una clara muestra de las diferencias de valores entre ambas culturas. “Es la base del conflicto. Cuando tenemos que defendernos y hay victimas del otro lado nunca festejamos. Del otro lado cuando hay víctimas israelíes dan dulces y caramelos. Festejan que mataron inocentes”.

Por eso se preguntó qué deberían hacer si Hamas utilizó las misma herramientas que se le facilitó a la población de Gaza para agricultura, para atacarlos. “La próxima ves ¿qué hacemos? ¿Vamos a darles tractores para la agricultura? Luego vemos que la organización terrorista toma todo lo bueno de los hechos de la comunidad internacional y de Israel, no los usan para construir sino para destruir”.

El embajador de Israel, Eyal Sela Enrique García Medina - LA NACION

Detalló que Israel se retiró por completo de Gaza y que no busca la guerra sino la paz. “Israel salió de Gaza, no hay ningún asentamiento, ni un soldado. Dejó en Gaza tecnología, sistemas de agua, agricultura que nos sirvió. Es un territorio con mucha gente, pero podían construir y hacer agricultura. Salió Israel, entró Hamas y mató a los moderados”.

Postura de la izquierda y apoyo de la sociedad civil

Además, habló sobre la cantidad de misiles que lanzó Hamas hacia el territorio israelí -más de 500- y aseguró que es una cantidad de misiles que ningún país de latinoamérica tiene para lanzar a una población civil de un país vecino. “Con aquellos que quieren tener paz, vamos adelante. Gran parte de los palestinos también quieren negociar, pero también tienen la culpa de no tomar las decisiones cuando quieren tomar las decisiones”.

Cerca del final criticó parte de la postura de la izquierda en la Argentina y cuestionó que a pesar de ser uno de los partidos que más promueve los derechos de minorías, las mujeres y organizaciones LGBTQ+, se ponen del lado de un movimiento que va en detrimento y pasa por alto los derechos humanos. “La izquierda que está a favor de los derechos… cómo puede ser que puedan estar de acuerdo o buscar amistad con quienes buscan la revolución islámica, sin derechos para las personas”.

También agradeció las muestras de apoyo de dirigentes políticos y la sociedad argentina. “Muchas gracias por los mensajes de apoyo. A todos los que dicen en estos últimos tres días no al terrorismo de Hamas, sí a la paz. Muy emocionante ver esto”, dijo sobre la movilización que se realizó sobre la avenida Estado de Israel para repudiar el ataque terrorista que dejó más de 700 víctimas mortales, y siete argentinos.

Sobre este punto, el embajador reconoció que aún se sigue trabajando para reconocer los cadáveres y que todavía se desconoce el número real de argentinos afectados. “Yo no puedo confirmar las cifras porque no tenemos el contacto y acercamiento a los cadáveres. Resta definir quiénes son la mayoría de los fallecidos. Hasta ahora salieron nombres de más o menos 100 personas. Hay que asegurar quién es cada uno. Sabemos que hay más de una decena de argentinos desaparecidos y no hay contacto con ellos”.

Por último, se mostró indignado sobre la declaración de Bolivia en apoyo a Irán y la falta de repudio a los actos terroristas. “La declaración que fue presentada por Bolivia es una declaración que está muy a favor de Irán y otras organizaciones terroristas”.

